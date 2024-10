Olimpiai bajnokunk hatodik helyen zárta a világkupa portugáliai állomását

A magyar szövetség szombati beszámolója szerint a versenyzőknek szeles körülmények között kellett teljesíteniük a 10 kilométeres távot, így a férfiak az átlagosnál bő negyedórával hosszabb ideig úsztak.

A párizsi olimpia óta először versenyző Rasovszky az utolsó körben még vezetett, végül a negyedikként záró francia Marc-Antoine Olivier-től hat tizednyire lemaradva célfotóval lett a hatodik.

„Azért ez így nem volt könnyű, egy hónap kihagyással és a szokásosnál kevesebb edzéssel” – értékelte a történteket az olimpiai és világbajnok.

Ráadásul tovább tartott a verseny a szokásosnál, ez így külön nehézzé tette az egészet, ettől függetlenül nem lehetek elégedetlen. Az első nyolcban végeztem, a győztest leszámítva az érmesektől is csupán három másodperc választott el. Többségük korábban kezdte újra az edzéseket, ezért is mondom, hogy szerintem jól sikerült ez a verseny. A végén nyilván hiányzott a szokásos edzettségi szint, de ez a fél év nem arról szól, hogy csúcsformában legyek. Sokkal inkább arról, hogy az úszás mellett azért feltöltődjek, aztán januártól jöhet megint a komoly munka, hogy a legjobb formában legyek a világbajnokságon.

A nők versenye hasonló koreográfia szerint alakult. Fábián Bettina szintén végig elöl ment, ő is vezetett többször, ám a legvégén leszorult a dobogóról és ugyanúgy az ötödik helyen zárt, mint az olimpián. Igaz, itt nem vágtázott el senki a végén, a német Lea Boy tudott picit eltempózni, de nem sokkal, az FTC úszója csupán öt másodperccel ért be mögötte.

„Már nagyon vártam, hogy újra úszhassak nyíltvizen, még izgultam is. Nem gondoltam volna, hogy még remegni fogok egy világkupa-verseny előtt – mondta Fábián. – Ezt a helyszínt is kezdem megszeretni, évről évre jobban tetszik. Azt tudtam, hogy a vége nehéz lesz, hiszen nem vagyok formában, volt kis betegségem is. Ennek ellenére végig azon voltam, hogy a bollyal tudjak maradni, meg rámentem a sprintversenyben nyerhető pontokra, szerintem ez ment is jól. Tapasztalatszerzésnek is kiváló volt ez, a következő versenyeken sok mindent tudok majd hasznosítani.”

A vk-sorozat két hét múlva Hongkongban folytatódik, majd a Szaúd-Arábiában sorra kerülő strand világjátékok keretében zárul november 22-én.