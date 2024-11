Most lesz 16 éves, de már sorra nyeri az érmeket a magyar úszás csiszolatlan gyémántja

Fényes jövő előtt áll a Zalaco-Zalaegerszegi Úszó Klub (ZÚK) üdvöskéje, Nagy Napsugár, aki idén decemberben még csak a 16. életévét tölti be. A fiatal úszólány karrierje két évvel ezelőtt indult be igazán, azóta medencében és nyílt vízen egyaránt halmozza az érmeket. Edzője szerint hatalmas potenciál rejlik tanítványában, aki a 2028-as Los Angeles-i olimpiára már szeretne kvótát szerezni. Helyszíni riport Zalaegerszegről.

A jövő bajnokai sorozatunkban olyan tizenéves sportreménységeket mutatunk be az Index olvasóinak, akik a közeljövőben kimagasló eredményeket érhetnek el profi szinten, de ami már most biztos, korosztályukban a legjobbak között jegyzik őket.

Mostani történetünk főszereplőjét a szülei pusztán azért íratták be úszásra az óvoda végén, hogy vízbiztos legyen, és megtanuljon úszni. Senki nem erőltette, hogy ezt a sportágat válassza, de aztán látták, hogy egyre jobban megy neki az úszás, így vált az uszoda az élete szerves részévé. A klubnak 2017 óta a hivatalos tagja.

Nem is próbáltam ki magamat más sportágban. Az édesapám birkózott, az édesanyám pedig sok sportot kipróbált, de én vagyok az első úszó a családban. Mindenben támogatnak engem a szüleim. Emlékszem, hogy a gyermek országos bajnokságon nyertem egy bronzérmet, az volt az első komolyabb eredményem, ott határoztam el, hogy szeretnék profi úszó lenni. Még nem döntöttem el, hogy a medencés úszás és a nyílt vízi úszás közül melyiket választom, egyelőre mindkettőben szeretnék jó lenni. Őszintén, most arra sem tudok válaszolni, melyiket szeretem jobban, ez szerintem később tudatosul bennem

– emlékezett vissza a kezdetekre a gyorsúszó-specialista Nagy Napsugár az egyik reggeli edzése után a zalaegerszegi uszodában, ahol lapunk meglátogatta őt.

Minden kezdet nehéz

A korosztályának megfelelően egyelőre 7,5 kilométert úszik nyílt vízen a 2008-as születésű versenyző, a következő lépcsőfok a 10 kilométer lesz, ami ugyebár olimpiai szám.

„Jól kell tudni helyezkedni a mezőnyben, amelyben verekedni is kell, ha nyerni akarsz. A változó körülmények is befolyásolhatják a versenyt, gondolok itt például a hullámokra” – sorolta Nagy Napsugár, miféle kihívásokkal kel szembesülnie a medencén kívüli megméretéseken.

A ZÚK talentuma itthon sok érmet szerzett már, 2023-ban a nyílt vízi ifjúsági Európa-bajnokságon pedig ezüstéremmel gazdagodott öt kilométeren. Majd következett a bécsi Európa-bajnokság, ahol a serdülő-ifi vegyesváltóknak kiírt versenyt a magyar csapat nyerte, a stafétából elsőként Nagy Napsugár vágott neki a 4×1500 méteres távnak.

Az algherói ifjúsági nyílt vízi világbajnokságon pedig jött a henger, a 14–16 éves magyar váltó – Nagy Napsugár, Bartalos Anna, Huszti Márton és Kárpáti Máté – ugyanezen a távon zseniálisan versenyzett, és végül 30 másodperces előnnyel nyert.

Azt már edzőjétől, Horváth Csabától tudtuk meg, hogy nehézkesen indult a fiatal leányzó nyílt vízi karrierje. „A 2022-es Eb-n csak 17. lett öt kilométeren rossz időben, akkor azt hittem, hogy soha többet nem kér ebből az úszásnemből, de tévedtem. Egyelőre a nyílt vizet preferáljuk, de a medencés számokat sem akarjuk elhanyagolni, a klasszisok mindkettőben ügyesek. Ifikorban simán lehet párhuzamosan űzni a kettőt” – nyilatkozta lapunknak a tréner, akit tanítványa szigorú, de nagyon igazságos edzőnek tart.

Az eredményeket látva érthető ez a fajta szemlélet, a nyílt vízen korosztályos világ- és Európa-bajnok Nagy Napsugár (akit Horváth Csaba testvére, Tamás tanított meg úszni) ugyanis a medencében is jól érzi magát. Ezt bizonyítja, hogy nemrég 400 és 800 méter gyorson is mindenkit legyőzött a középiskolás sportolók világjátékán Bahreinben. „Az 1500 gyors áll a legközelebb a szívemhez, és nyílt vízen is a hosszabb távot favorizálom” – mondta lapunknak Nagy Napsugár, aki kérdésünkre elmesélte, hogyan néz ki egy átlagos napja, illetve egy átlagos hete.

Negyed-fél hat között valamikor felkelek, utána irány az uszoda, a reggeli edzés hattól nyolcig tart, majd megyek a suliba. Délután három órakor jön a következő edzés, ami ötig tart, utána kondizok még másfél órát, csak aztán megyek haza. A vacsorát követően még igyekszek felkészülni a másnapi tanórákra, de valamikor nem sok energiám marad a tanulásra. Emiatt próbálom minél jobban beosztani az időmet. Szombat reggel is van egy edzés, tehát egy héten összesen 11 edzésen veszek részt.

Nagy Napsugár a helyi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban magántanuló volt egy ideig, de bevallása szerint az nem igazán feküdt neki, ezért visszaváltott a normális tanrendre. Amikor arról kérdeztük, melyik a kedvenc órája, egy mosoly kíséretében csak annyit mondott: a testnevelés.

Egyik legnagyobb riválisa a legjobb barátnője

Tavaly év végén vett részt élete első felnőttvilágversenyén a zalaegerszegiek büszkesége, a romániai rövidpályás Eb-n a „Sugi” becenevű úszó 1500 méter gyorson a 9., 800 gyorson a 10., 400 gyorson pedig a 16. helyet szerezte meg. „Egyfajta karácsonyi ajándék volt a szövetségi kapitánytól, hogy elindulhattam a kontinensviadalon, sajnos pont nem voltam jó formában akkor” – vallotta be Nagy Napsugár, aki azt is elárulta, hogy a nyílt vízi versenyek előtt szokott zenét hallgatni ráhangolódásképpen, a medencés számok előtt viszont nem. Változó, mi megy a fülében, hangulatfüggő, milyen játszási listát indít el.

Amikor szóba hoztuk „évfolyamtársát”, a szintén 2008-as születésű Jackl Vivient, riportalanyunk arca egyből felragyogott.

„Vivi a legjobb barátnőm. Igyekszünk minél többet találkozni a versenyeken kívül is, a szüleink is jóban vannak egymással, össze szokott járni a két család kikapcsolódás céljából. Nagyon sokat beszélgetünk egymással a hétköznapokban, tanácsokat is szoktunk adni egymásnak. Nyáron voltam edzőtáborban, akkor lejött, hogy támogasson engem, pedig neki akkor már pihenő volt a párizsi olimpia után” – mesélt kapcsolatukról Nagy Napsugár.

Ezt azért volt jó különösen hallgatni, mert ők ketten a medencében nagy csatákat szoktak vívni. Riválisok tehát, de nem ellenségek, sőt! Nos igen, a Federer–Nadal-rivalizálás is attól volt szép, hogy a két klasszis mindvégig barát tudott maradni a teniszpályán kívül, akármekkora csatákat is vívtak egymással.

Édesapja miatt került be a MOB által támogatott tehetségprogramba

Nagy Napsugár nem számolja, hány aranyat nyert eddig, a nagyobb versenyeken megszerzett érmeit egyébként a zalaegerszegi uszoda büféjében tartja. Abban a büfében, amit a szülei üzemeltetnek. Volt alkalmunk beszélgetni Nagy Napsugár édesanyjával, Edittel is, aki elmondta nekünk, hogy nagyon izgul, amikor a lánya versenyzik, volt olyan döntő, amit nem bírt végigülni a tévé előtt, inkább elment sétálni a városba, majd a párjával együtt örült gyermekük sikerének.

Idén nyáron az EYOF-győztes Kriszt Sarolta hétpróbázó atléta és Zemán Zóra Zoé öttusázó mellett Nagy Napsugár is bekerült a Szentkirályi Tehetségprogram 2024-es kiadásába, amely a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) szakmai együttműködésével zajlik.

Az éles szeműek találkozhattak is a három lány arcával és nevével az ásványvizes palackokon a boltokban. Hármójuk sorrendjéről a közönség szavazatai döntöttek. Az első helyezett (Zemán Zóra Zoé) kétmillió, a második (Nagy Napsugár) egymillió, a harmadik (Kriszt Sarolta) pedig 500 ezer forintot nyert, ezeket szabadon használhatják fel sportfelszerelésekre, nevezési díjakra vagy akár edzőtáborokra.

Az idén ötödik alkalommal meghirdetett program korábbi kedvezményezettjei között olyan, azóta nevessé vált sportolók voltak, mint például az immár kétszeres olimpiai ezüstérmes kajakozó, Varga Ádám, a vívó Pusztai Liza és Muhari Eszter, vagy az úszó Németh Nándor.

Először el sem hittem, hogy bekerültem a programba. Meglepődtem, hogy kiválasztottak, hiszen rajtam kívül volt még 149 pályázó. Apukám adta le a jelentkezésemet, de azt hittük, semmi nem lesz belőle

– reagált Nagy Napsugár a kiválasztására irányuló kérdésünkre.

A beszélgetés végén a zalaegerszegi reménység megerősítette, hogy decemberben kihagyja a budapesti rövidpályás világbajnokságot a Duna Arénában, mert a nemrég megrendezett kaposvári országos bajnokságon összeszedett egy kisebb betegséget, így szintidő nélkül maradt.

„Ha megúszom a legjobb időmet, meg lehetett volna az érem a felnőtt-ob-n. 2026-ban lesz a nyílt vízi vb, ott jól akarok teljesíteni. Jövőre pedig medencés ifi-vb lesz, oda is szeretnék kijutni. És persze szeretnék kvótát szerezni a 2028-as olimpiára” – válaszolta Nagy napsugár, amikor arról kérdeztük őt, mik a közép- és hosszú távú tervei. Majd arról kérdeztük, mit tart a legnagyobb erősségének és gyengeségének.

A legnagyobb erősségem a kitartás, a gyengeségem a lustaság

– vágta rá kacagva a ZÚK versenyzője.

Edzője először nem látta meg benne a szunnyadó zsenit

A mester, Horváth Csaba őszintén bevallotta: először nem látta meg tanítványában a csiszolatlan gyémántot.

Pont akkor történt az uszoda átalakítása, amikor Sugi átkerült hozzám, az első magyar bajnokságán nem is volt döntő közelében. De amikor elkészült az új uszoda, és bele tudtuk rakni a reggeli és délutáni melót, hirtelen nagyot ugrott a teljesítménye. 2022 februárjában kezdődött az igazi munka, 2024 tavaszán pedig már lehetett látni, hogy jobban összeállt az úszástechnikája, a fizikuma is javult, akkor már lehetett látni, hogy az átlagnál ügyesebb úszó

– mesélte a rutinos tréner.

Mint mondta, nem úsznak többet, mint egy medencés úszó, csak az intenzitás más. Nagy Napsugár reggelente 4-5 ezer métert úszik, délután erre jön rá pluszban 6-7 ezer méter. „Sokat kell vele technikázni, mert az a nyílt vízen sokat romlik. Most van növekedésben, változik a testsúlya, a vízfekvése. Most semmiképp nem akarjuk őt agyonterhelni” – fűzte hozzá.

Télen, hidegebb időben kevesebb az edzés az uszodán kívül, de tavasztól elkezdik sűrű időközönként felkeresni a közeli Gébárti-tavat, illetve a Balatont, ilyenkor neoprén úszóruhában mennek be a hideg vízbe gyakorolni az úszók.

Nagyon jó versenyzőalkat, remekül felveszi a fonalat rajt után, remekül tud koncentrálni. Nagyon jó a keringése, és fantasztikus a monotóniatűrő képessége. Ha tudunk adni neki egy célt, akkor apait-anyait belead az edzéseken. A technikáján még lehet javítani, és igyekszünk több úszásnemben elindulni, hogy a felkészülése színesebb legyen, plusz így gyorsúszásban is fejlődhet. Nagy benne a potenciál, ezt szép lassan próbáljuk felépíteni, ismétlem, nem akarunk semmit siettetni, egy serdülő lányról beszélünk, akinek most változik a teste, most áll be, milyen alkata lesz. Ezekhez a változásokhoz igazítjuk majd hozzá az edzéstervet

– dicsérte tanítványát Horváth Csaba, aki büszkén mondta, hogy a felújítás óta világszínvonalú munkát tudnak végezni a zalaegerszegi uszodában, ahol 11 ezer fiatal fordul meg hetente.

Nem akármilyen szakmai műhelyről van szó, innen indult többek között az olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok, Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes úszó Betlehem Dávid, a paralimpiai, világ- és kétszeres Európa-bajnok magyar paraúszó Illés Fanni és az olimpikon triatlonos, a sportág legjobb magyar helyezésével büszkélkedő (2021, Tokió, 7.) Bicsák Bence, akit Horváth Csaba tanított meg úszni.

A szövetségi kapitány is elismerő szavakkal méltatta a magyar úszósport egyik nagy tehetségét

A nyílt vízi úszók Szegeden élő szövetségi kapitányát, Gellért Gábort telefonon értük utol. Azért hívtuk őt, mert szerettük volna, ha elmondja gondolatait Nagy Napsugárról.

„Mint mindenkinél, nála is akkor válik el, lesz-e belőle felnőtt úszó nyílt vízen, amikor belép a 10 kilométeres mezőnybe. Jó jel, hogy a saját korosztályában a rövidebb távokon is érmes volt. Meglátjuk, hogy 10 kilométeren is érmes tud-e lenni. Ott van a dunaújvárosi fiú, Kovács-Seres Hunor, aki öt kilométeren nagyon jó volt, 10 kilométeren viszont eddig nem jöttek az érmek nála, a felnőttek között egyelőre nem tudott odaérni az élmezőnybe. Én azt látom, hogy Napsugárnak nincs kifejezett gyengesége, ami pedig kifejezetten az erőssége, hogy végtelen kitartó, egy hatalmas küzdőről beszélünk. Az utolsó méterig harcol, bármilyen vesztett helyzetben legyen, soha nem adja fel a versenyt. Plusz remekül alkalmazkodik a változó körülményekhez, már most rendelkezik minden olyan tulajdonsággal, ami egy bajnokhoz kell. Én is úgy látom, hogy óriási potenciál rejlik benne” – nyilatkozta az Indexnek Gellért Gábor.

Sorozatunk 2. évadának korábbi részei

(Borítókép: Nagy Napsugár és Horváth Csaba 2024. november 15-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)