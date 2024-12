Kós Hubert 90 méterig világbajnok volt, de a végén egy 18 éves orosz megelőzte őt

Cikkünk folyamatosan frissül!

Tegyük a szívünkre a kezünket: Kós Huberten kívül nincs igazán éremesélyes versenyző ebben a jelenlegi magyar úszóválogatottban, amely most részt vesz a Duna Arénában zajló rövidpályás világbajnokságon.

A hangsúly a „jelenlegi” szón van, mert azért ha Milák Kristófot, Rasovszky Kristófot vagy Betlehem Dávidot aktivizálnánk, azért más lenne a leányzó fekvése, de egyfelől olyan ember még termett erre a világra, aki Milákot rá tudná bírni a versenyzésre, ha ő maga nem akarja, másfelől azért ne feledkezzünk meg Németh Nándorról, akit csupán betegsége akadályozott meg abban, hogy kedden, a nyitónapon száz gyorson harcban legyen a dobogó valamelyik fokáért. Apropó, Milák! A kétszeres olimpiai bajnok kedden ott volt a VIP-szektorban, állítólag magányosan, társaság nélkül…

Ám az életben nincs sok értelme a „ha”-val kezdődő mondatoknak, és e pillanatban – ha tetszik, ha nem – ez a magyar úszóválogatott, amelyiket itt látunk a Duna Arénában.

Máskülönben ne legyünk elégedetlenek: amíg van olyan extraklasszisunk, mint a 200 hát párizsi olimpiai bajnoka, aki szerdán a fele olyan hosszú távon készült győzelemre. Erre minden esélye megvolt a Texasban tanuló és versenyző 21 éves Kós Hubertnek, akit most már jó ideje Bob Bowman, a világ ez idő szerint legeredményesebb úszóedzője gardíroz. Bowman amúgy itt van a Duna Arénában, ezzel is hangsúlyozva, mennyire fontos neki Kós szereplése.

És még egy megjegyzés: vajon mi maradna például a francia úszósportból, ha kivennénk a négyszeres olimpiai bajnok Léon Marchand-t? Nem sok, szóval van még néhány egyszemélyes válogatott a magyaron kívül…

Ilyen gondolatok jegyében vártuk a szerda délután második döntőjét, a férfi 100 méter hát fináléját, a 4-es pályán Kóssal.

A nézőtér messze nem volt tele, jó, ha fél ház összejött a Duna Arénában, ami azért furcsa, mert állítólag minden jegy elővételben elkelt. A rajtja a 18 éves Miron Lifincevnek sikerült legjobban, a semlegesként induló orosz 25-nél, sőt még 50-nél is vezetett, méghozzá világcsúcs részidővel.

Kós negyedik volt negyedtávnál, aztán második, 75 méternél pedig már ő fordult elsőnek. Ekkor nagyobb összeget is feltettünk volna a világbajnoki címére, a benyúlás azonban Lifincevnek sikerült jobban, és 3 századdal megverte reménységünket, méghozzá új junior világcsúccsal.

A 21 éves Kós életében most először nyert érmet hazai közönség előtt, egyszersmind ő az első hazai dobogós a Duna Arénában zajló világversenyen.

Kós nem volt szomorú, hiszen tovább javította saját országos csúcsát.

A három egyéni csúcs egymás után azért nem olyan rossz dolog, ennek örülök. Sikerült erősebben kezdeni, jobb is lett így az idő, a hajrában mindent kiadtam, amit tudok, ez most így sikerült – nyilatkozta Kós az M4 Sportnak. – Tréfásan azt is mondhatnám, hogy ilyen az, amikor az oroszokat visszaengedik…