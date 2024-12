Könnyeivel küzdve nyilatkozott a fiatal úszólány, miután megdöntötte Hosszú Katinka rekordját

A magyarok közül elsőként Pádár Nikolett ugrott medencébe 100 méter gyorson, ebben a számban a keddi nyitónapon a 4×100 méteres váltó tagjaként 52.69 másodperces egyéni csúcsot úszott, ezt most délelőtt nem tudta megközelíteni, így 53.69-cel a 27. helyen zárt, míg csapattársa, Ugrai Panna 53.82-vel a 30. lett.

Pádár a vegyes zónában elárulta, az első napon kétszer is maximálisan kiúszta magát, így edzőjével, Gellért Gáborral azt beszélte meg, hogy ha „véletlenül” továbbjutna most, akkor is visszalép a folytatástól, ugyanis szerdán fontos feladat vár rá a 4×200 méteres váltó tagjaként.

A férfiaknál ugyanebben a számban volt érdekelt az olimpián nagymedencében negyedik, a februári világbajnokságon első magyarként dobogós Németh Nándor, aki azonban legjobbjától (46.08) közel egy másodperccel elmaradva, 47.00-val csak a 18. lett, azaz második számú tartalék.

Az FTC kiválósága kezdődő felső légúti betegséggel küszködik, a futam után rosszul érezte magát, a vegyes zónában így nem jelent meg.

Még Némethnél is pechesebb volt Fángli Henrietta, aki országos csúcsot úszott 100 méter mellen.

A 23 éves marosvásárhelyi úszónak ez az első világversenye magyar színekben, a szerda délelőtti előfutamok során 1:05.09 perc alatt teljesítette a távot, amivel Hosszú Katinka 2014-es, 1:05.60-as rekordját adta át a múltnak.

Fángli összesítésben a 17. lett, 12 századdal csúszott ki a középdöntőből, amelynek így ő lesz az első számú tartaléka.

„Nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, hogy itt lehetek, a családom és a barátaim előtt” – mondta a vegyes zónában könnyeivel küszködve Fángli, aki úszásával kapcsolatban elmondta, elsősorban nem időeredményben gondolkodott, szerette volna megnyerni a futamát, ami sikerült is, ugyanakkor a 17. hely összesítésben némiképpen bosszantja.

Ugyanebben a számban a férfiaknál a profi pályafutását korábban már lezáró, egyetemi tanulmányai mellett edzősködő Horváth Dávid – aki a kaposvári ob-n úszott szintjével került be a vb-csapatba – 59.61 másodperccel lett a 32.

Női 800 méter gyorson – akárcsak a leghosszabb távon, 1500 méteren – a nevezési idők alapján rendeznek futamokat, és csak egyszer ússzák le a távot. Mindkét magyar a délelőtti programba, a „lassabbak” közé került. Késely Ajna 8:18.04 perccel a legjobb délelőtti idővel zárt, míg Jackl Vivien 8:22.79-cel egyelőre a hetedik a rangsorban, írja az MTI.

A délelőtti programot a 4×50 méteres mix vegyesváltók küzdelmei zárták, a Jászó Ádám, Gál Olivér, Komoróczy Lora, Senánszky Petra összeállítású négyes 1:40.39 perces idővel összesítésben a 19. helyen végzett.

A Duna Arénában zajló világbajnokság esti középdöntőit és döntőit hétköznap a Duna Worldön, hétvégén az M4 Sport+-on közvetíti élőben a közmédia.