Kiléptek a testükből, úgy lettek vb-ezüstérmesek a magyar úszólányok

Széles mosollyal az arcán jött ki a vegyes zónába a rövidpályás úszó világbajnokságon a 4×200-as gyorsváltóban ezüstérmet szerzett négy magyar lány.

Elsőnek Pádár Nikolett nyilatkozott: „Én nem gondolkoztam, beleugrottam a vízbe, és csak az járt a fejemben, hogy eljött a mi időnk, és megmutatjuk, hogy milyen jók vagyunk, és megérdemeljük azt az érmet. Én csak úsztam a lányokért, és amikor nem úsztam, akkor ordítottam. Nagyon büszke vagyok a többiekre.”

Ugrai Panna, aki a maga 20 évével a korelnök, világcsúcson belüli részidővel indította útnak Molnár Dórát.

Nagyon jólesett az úszás, ahogy reggel is. Nagyon jó úszás volt. Ritkán mondok ilyet, de most mondtam a lányoknak, hogy ez jó úszás lesz, és jó is lett. Király volt, köszönöm a lányoknak, mindenki nagyon jól úszott, és főleg köszönöm a szurkolóknak. Közösen csináltuk meg. Ez karrierem fénypontja. (Ezen a ponton Ábrahám Minna közbeszúrta: Eddig!)

Molnár Dóra: „Leírhatatlan érzés… Amikor láttam, hogy 400-nál Panna belül van a világcsúcson, mindenem remegett, próbáltam kizárni minden gondolatot, amikor pedig beugrottam a vízbe, minden elcsendesült. Egy darabig, de aztán a víz alatt is hallottam a szurkolókat, akkora erővel biztattak! Annyira vitt a lendület, hogy fájdalmat nem is éreztem. Mindenki beletett mindent, nagyon büszkék vagyunk egymásra.”

Ábrahám Minna tette fel a pontot az i-re.

„Én sem hittem el igazából, annyira inspiráltak a lányok. Reggel még én mentem elsőnek, most meg utolsónak, az edzők variálták meg a sorrendet, de így volt jó. Tudtam a világcsúcsrészidőről, és amikor beugrottam a vízbe, és jött a hajrá, láttam, hogy nagyon jön az ausztrál csaj, de azt mondtam magamban, ha belehalok, akkor is megtartom a második helyet. Lehajtottam a fejemet, és amikor kiemeltem, akkor láttam a lányokon, hogy ez nem harmadik, hanem második hely. Láttam a fényt a rajtkövön, a két pöttyöt, nem a hármat, és ebből tudtam. Ez micsoda váltó! Amit 2021-ben, 2022-ben, ifi Eb-ken nyertünk, az már a felnőtteknél is valóság! Köszönöm az edzőinknek, meg hát az egész stadionnak. Még van egy pár nap a szezonból, vasárnapig nyomjuk, aztán pihenés, buli. Reméljük, ez az eredmény motivációt ad 2025-re, a szingapúri világbajnokságra.”

Vissza Ugrai Pannához, akinek volt egy megérzése:

„Tényleg volt, meg is mondtam a lányoknak, hogy nagy eredményt érzek. Az edzőnk mondja, hogy előbb el kell hinni, és ha ez sikerül, akkor meg is tudjuk csinálni. Nekem ez egy testen kívüli élmény volt, olykor kívülről láttam magamat, ilyesmit még sohasem éreztem. Hihetetlen, hogy csak három másodpercre vagyunk a világcsúcstól, és ez a négyszer kétszázas váltóban nem is olyan sok. Még kimondani is hátborzongató.”