Maximum két úszás maradt Kapás Boglárka lenyűgöző pályafutásából

Rövidpályás világbajnoksághoz nem kell óriásmolinó. Kis híján a szomszédos karácsonyi vásár feltűnőbb, mint a Duna Arénában zajló úszó-vb. Igaz, aki tudja, mit keressen, azt is tudja, hol keresse. Főleg így, a verseny harmadik napján.

A délelőtti program a női 50 hát előfutamaival indult, az egyetlen magyar induló, Komoróczy Lora pedig 26.38-as idővel 9. helyen kvalifikálta magát a délutáni elődöntőbe. A legjobb időt az amerikai Katharine Berkoff érte el (25.89) a hat előfutam indulói közt.

Párizsi bajnokunk, Kós Hubert 50 háton a harmadik előfutamban kapott szerepet, és amennyire csak egy sprintszám esetén ez lehetséges, fölényes sikert ért el, új országos csúccsal, 23.05-ös idővel célba csapva. Összesítésben ez az ötödik időt jelentette. Az előfutamok legjobb úszását a 100 méteren aranyérmes orosz, ám az ukrajnai konfliktus miatt semleges színekben induló MironLifincev teljesítette 22.87-tel.

Kósnak ez volt a negyedik úszása a Duna Arénában zajló világversenyen, és negyedik alkalommal zárt országos csúccsal. Az MTI kérdésére a vegyes zónában azt mondta, örülne neki, ha folytatódna ez a tendencia, mert akkor az azt jelentené, hogy bejut a fináléba ebben a számban. A Texas Egyetemen készülő Kós – aki bízik benne, hogy a középdöntőben egy jobb pozícióban úszva még jobb időt ér el – ezenkívül még fő számában, 200 méter háton és 100 méter pillangón nevezett egyéniben, utóbbival kapcsolatban megjegyezte, sajnos ebben az úszásnemben nem tudott annyit és olyan minőségben készülni, mint ahogyan azt előre eltervezte.

9 óra 36 perckor indult a 200 pillangó második előfutama azzal a Telegdy-Kapás Boglárkával, akinek könnyen lehet, hogy kettő-három, versenykörülmények közt úszott futama maradt hátra profi pályafutásából. Hogy ez a szám pontosan még mennyi, ahhoz (is) közelebb kerülhettünk a 200 méter végére. Az UTE olimpiai bronzérmese a legjobb reakcióidővel rajtolt, majd a középmezőnyben jött fel 15 méternél a víz alól. Már a medencetérbe szólítva is jelentősen nagyobb ovációt kapott, mint versenytársai, és ez igaz volt az úszására is. A délelőtti program első igazán jó hangulatú száma volt ez: Kapás fél távnál ötödik helyen állt, és egyértelműnek látszott, hogy ezért a pozícióért is lesz csatában a végsőkig, az első négyes és főleg az élen úszó Summer McIntosh alaposan elszakadt. A 18 éves kanadai végül új junior-világrekordot repesztett 2:01.96-tal beérve, Kapás 2:08.91-es idővel ötödik lett a futamában, így izgatottan várhattuk, a többiek mire mennek még a hátralévő kettőben, ugyanakkor valószínűtlennek tűnt, hogy folytatást érhet az idő. Jelzésértékű, a 2008-as pekingi játékok idején az olimpiai csapat legfiatalabb tagjának számító Kapás így is mosolyogva úszott a partra.

Ez a szám tartogatta a szerdai versenynap másik nagy sztoriját is. Sebestyén Dalma fair play díjért kiáltó gesztusa után az országos bajnokságon a számban remeklő Ilyés Laura állhatott fel a rajtkőre hazai közönség előtt. A 22 éves úszónő megpróbáltatásai több mint két éve kezdődtek, amikor a biológiai útlevele néhány szokatlan értéke miatt, tényleges doppingvétség nélkül eltiltották. Hosszas jogi harcot követően múlt év végére tisztázták a nevét, az antidopping-ügynökség (WADA) meghátrált a további küzdelemtől.

Ilyés kitett magáért, 2:06.93-as úszása negyedik helyet ért a negyedik futamban, ugyanakkor a továbbjutáshoz végül ez is kevés volt. A 11. helyen zárt. Kapás a 14. lett.

200 méteres férfi pillangóúszásban 8. idővel jutott a fináléba Márton Richárd. A 20 esztendős Andor Benedek 53.67-es idővel 16. helyen ment tovább az esti középdöntőbe vegyesen.

Szombaton 400 vegyesen láthatjuk még medencébe ugrani az elmúlt másfél évtized egyik legmeghatározóbb magyar úszóját, Kapás Boglárkát. Edzője, Virth Balázs előzetesen úgy tippelt, abban a számban lehet majd a legjobb esélye a fináléra. Ne játsszuk az elfogulatlant: szurkolunk, hogy a mesternek igaza legyen, és pályafutásában még két profi úszást láthassunk!

RÖVIDPÁLYÁS ÚSZÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, BUDAPEST

3. nap, délelőtt, előfutamok

További program

férfi 400 m gyors (Sárkány Zalán)

női 4×200 m gyorsváltó (Magyarország)

