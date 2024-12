Nashville kincsei: a countryzene és Gretchen Walsh

A péntek (is) Gretchen Walsh napja volt a Duna Arénában, a rövid pályás úszó világbajnokság negyedik napján, de azért mi, magyarok inkább Kós Hubertre figyeltünk, aki két számban is érdekelt volt.

Az 50 méter hát döntőjében olimpiai bajnokunk 25-nél még hatodik volt, de aztán nagyon szépen hajrázott, és feljött negyediknek, megjavítva saját országos csúcsát. Győzött az orosz Miron Lifincev, akinek a 100 m hát és a két váltó aranyával együtt már négy elsősége van.

Olimpiai bajnokunknak 23 perc volt a pihenésre a 100 méter pillangó középdöntője előtt.

Azt megelőzően azonban Gretchen Walsh a 100 m pillangó középdöntőjében hatodik budapesti világcsúcsát úszta, egészen hihetetlen, három másodperces előnnyel verve a mezőnyt. 37 másodpercet faragott le saját, délelőtt úszott idejéből! A Tennessee állambeli Nashville-ből, a countryzene őshazájából származó 21 éves lány jóformán csak világcsúcsot tud úszni itt a Duna Arénában.

Nos, Kós ötödik lett a futamában 49.47 másodperces idővel, összesítésben tizenkettedik, így nem került döntőbe. Sovány vigasz, hogy a dél-afrikai Chad le Clos sem, aki tizenegyedik lett.

Az 50 háttal nagyon elégedett voltam, megvertem a mezőny felét, nem gondoltam volna, hogy ilyen jó nekem ez az ötven hát. Majd kielemezzük Bobbal az úszásomat, ismétlem, nem voltam biztos benne, hogy 50 háton is ott leszek a döntőben. Eddig háton mindig országos csúcsot úsztam, remélem, vasárnap is folytatódik a sorminta 200-on, végtére is az a fő számom. Ami a 100 pillangót illeti, életem legrövidebb 23 perc volt, amennyi az 50 hát és a 100 pillangó között eltelt. Nagyon jól jön ez a szombati pihenő, talán jó is, hogy pillangón nem kerültem be a döntőbe. Az nem lett volna jó, hogyha holnap, mondjuk, kipréselek magamból egy negyedik helyet, és utána fáradtan kell leúsznom vasárnap kétszer a 200 hátat – nyilatkozta Kós a vegyes zónában.