Kós Hubert a második világbajnokunk, két századra a világcsúcstól

Sárkány Zalán szombati aranyérmére a 800 méter gyorson senki sem számított a Duna Arénában, a rövid pályás úszó világbajnokságon, Kós Hubertet azonban minden magyar a dobogó tetejére várta a 200 méteres hátúszásban. És a 21 éves, ebben a számban már olimpiai bajnok fenomén nem is okozott csalódást, hatalmas, három testhossznyi előnnyel megnyerte királyszámát, és mindössze két századdal maradt el a világcsúcstól. Magyarország a várakozást felülmúlóan két-két arany- és ezüstéremmel fejezte be a hazai világbajnokságot.

Vasárnap, a budapesti rövid pályás úszó világbajnokság utolsó délutánján sem állt el a világcsúcseső. Szombat estig 24 alkalommal dőlt meg a világ eddigi legjobb eredménye, ehhez szépen elkezdték rakosgatni a továbbiakat.

Elsőnek természetesen az a Gretchen Walsh az 50 méter gyorson, akinek eddig már kilenc alkalommal vette át a rekorddöntésért járó 25 000 dolláros csekket. Most meglett a tizedik is, fölényesen győzött honfitársnője, Kate Douglass előtt. Csak sajnálni tudjuk a World Aquatics, a világszövetség pénztárosát...

A következő csekket Regan Smithm, egy másik amerikai úszónő kapta, ő mindjárt kettőt, egyet a világcsúcsért (25 000), egyet a dupla koronáért (10 000), amiért a világkupa mellé a vb-aranyat is behúzta. Ekkor már 26 világrekordnál tartottunk...

Nagyon kevés, 2 századmásodperc hiányzott ahhoz, hogy Kós Hubert döntője után is csappanjon a WA bankszámlája. Olimpiai bajnokunk a 200 hát fináléjában féltávig csak „lubickolt”. Ekkor még 1,4 másodpercre volt Mitchell Larkin világcsúcs-részidejétől, bár így is kényelmesen vezetett, ám a második százat kegyetlenül megnyomta, majdnem negatív sort csinált, végül alig két századdal maradt el Larkin 1:45.63 perces idejétől.

Kós végül Bődületes, három testhossznyi előnnyel csapot a célba, és immár világbajnoknak is mondhatta magát az olimpiai bajnoki cím mellett. Időeredménye magától értetődően óriási országos csúcs.

„Persze, kicsit bosszant a két századnyi különbség, de a célom az volt, hogy végre a magyar közönség előtt nyerjek, és ez sikerült” – mondta az immár olimpiai és világbajnok a vegyes zónában.

Most egyébként nem panaszkodom, mint a száz után, ahol három századdal maradtam le az aranyéremről, mert most győztem. Attól függetlenül, hogy ez hivatalosan nem világrekord, ez egy világrekord-úszás volt, hiszen az a két századnyi különbség szinte semmi. Örülök, hogy meg tudtam mutatni, bennem van a világcsúcs, és előbb-utóbb meg is lesz. Ez most az én pillanatom, eljött az a nap, amikor a fő számomat megnyertem. Nincs sok lehetősége az embernek az életében, hogy mindez hazai közönség előtt sikerüljön.

Kós azt is megemlítette, hogy két év múlva rendez Magyarország világbajnokságot 50 méteres medencében, és ott is szeretne győzni.

„Elképesztő, hogyan fejlődik a rövid pályás úszás – jegyezte meg világbajnokunk. – Majdnem harminc világcsúcs született ezen a héten.”

Bajnokunk az Index felvetésére, hogy a második száz métere majdnem gyorsabb volt, mint az első, 15 század volt csak a különbség, így reagált.

„Próbáltam a saját versenyemet úszni, nem törődni a többiekkel, ez volt a koreográfiája az úszásomnak”.

A kérdésre, hogy vajon hová helyezi pályafutásában ezt a győzelmet, így felelt:

Biztosan a top kettő közé az olimpiai bajnoki címmel együtt. Az talán értékesebb volt, meg kiskorom óta erre vágytam, de ez utóbbit itthon úsztam, és ez megemeli a világbajnoki cím értékét.

A továbbiakban a világcsúcsok sorozatát az amerikai Luke Hobson folytatta 200 gyorson, majd az amerikai női vegyes váltó fél uszodahosszt vert a mezőnyre, természetesen ez is világrekord lett, immár a huszonkilencedik. Gretchen Walsh, aki a pillangózó szakaszt úszta, hét aranyéremmel és tizenegy világcsúccsal fejezte be a vb-t. Még kimondani is hátborzongató.

A magyar váltó (Komoróczy Lora, Fángli Henriett, Ugrai Panna, Ábrahám Minna Lilla) az utolsó, nyolcadik helyen végzett.

Végül a záró számot, a férfiak 4x100 méteres vegyes váltóját megnyerték a semlegesnek titulált oroszok az amerikaiak előtt. Világcsúccsal, és ezzel kerek szám lett a világrekordoké, harminc alkalommal dőlt meg a világ eddigi legjobb eredménye.

Úszás, rövid pályás világbajnokság 2024, Budapest

Női 50 m gyors: 1. Gretchen Walsh (amerikai) 22.83 mp, világcsúcs, 2. Kate Douglass (amerikai) 23.05, 3. Katarzyna Wasick (lengyel) 23.37.

Férfi 50 m gyors: 1. Jordan Crooks (kajmán-szigeteki) 20.19 mp, 2. Guilherme Santos (brazil) 20.57, 3. Jack Alexy (amerikai) 20.61.

Női 50 m mell: 1. Ruta Meilutyte (litván) 28.54 mp, 2. Tang Csien-ting (kínai) 28.86, 3, Lily King (amerikai) 28.91.

Férfi 50 m mell: 1. Csin Hej-jang (kínai) 25.42 mp, 2. Emre Sakci (török) és Kirill Prigoda (orosz - semleges) 25.56-25.56.

Női 200 m hát: 1. Regan Smith (amerikai) 1:58.04 perc, világcsúcs, 2. Summer McIntosh (kanadai) 1:59.96, Anasztaszja Skurdaj (belarusz) 2:00.56.

Férfi 200 m hát: 1. Kós Hubert (magyar) 1:45.65 perc, 2.Lorenzo Mora (olasz) 1:48.96, 3. Mewen Tomac (francia) 1:49.93.

Női 200 m gyors: 1. Siobhan Haughey (kongkongi) 1:50.62 perc, 2. Mary-Sophie Harvey (kanadai) 1:51.49, 3. Claire Weinstein (amerikai) 1:51.62.

Férfi 200 m gyors: 1. Luke Hobson (amerikai) 1:38.61 perc, világcsúcs, 2. Lucas Pierre Henveaux (belga) 1:41.13.

Női 4x100 m vegyes váltó: 1. Egyesült Államok (Regan Smith, Lily King, Gretchen Walsh, Kate Douglass) 3:40.41 perc, világcsúcs, 2. Nagy-Britannia, 3:47.84, 3. Kína 3:47.93, ...8. Magyarország 3:51.65.

Férfi 4x100 m vegyes váltó:1. Oroszország (semleges - Miron Lifincev, Kirill Prigoda, Andrej Minakov, Jegor Kornyejev) 3:18.68, világcsúcs, 2. Egyesült Államok 3:19.03, 3. Olaszország 3:19.91.

(Borítókép: Kós Hubert 2024. december 15-én. Fotó: David Balogh / Getty Images)