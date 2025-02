Hosszú Katinka: Párizs mint cél egyáltalán nem dac volt

Hosszú Katinka háromszoros olimpiai, huszonhatszoros világ- és harmincötszörös Európa-bajnok exúszó az ATV stúdiójában reagált a klubját, az Iron Swimet ért vádakra, valamint beszélt arról is, véleménye szerint a sportági szakszövetség jelenlegi vezetőinek le kellene mondaniuk posztjukról. A pályafutása végét január elején bejelentő sportolónő beszélt utolsó nagy küzdelméről a párizsi olimpián való részvételért, illetve fellebbentette a fátylat több, a felkészülését övező kulisszatitokról is.

„Nem is kívánhattam volna jobb pályafutást. Ha visszamehettem volna gyerekkoromba, hogy elmondjam a kis Katinkának, mennyi mindent sikerül majd elérni és átélni, kezet adtam volna rá magamnak” – mondta az ATV Húzós Extra című műsorában a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka, aki januárban jelentette be visszavonulását.

A műsorban szóba került Katinka úszóklubja és a Duna Aréna használati joga is. A vádak szerint vitatott módon kaptak lehetőséget a pályák használatára, ráadásul ellentételezés és szerződés nélkül. „Abban hibáztam, hogy hallgattam az ügyben. Hiszen folyamatosan próbáltam szerződést kötni, merthogy ez így nem mehet. De ehhez az is hozzátartozik, hogy az Iron Swimet a saját szponzorpénzemből és a versenypénzeimből építettem fel, és az elmúlt 5-6 évben közel 150 millió forintot fizettünk a pályabérlésért” – fogalmazott az üggyel kapcsolatban, kiemelve, hogy 2017 után, amint „új üzemeltető lépett színre, egyből szerződtünk”.

A sportolónőnek még aktív versenyzőként jelentős vitái voltak az úszószövetség mindenkori vezetésével. Meglátása szerint a helyzet Gyárfás Tamás bukása után sem változott sokat. A mostani elnök, a hozzá hasonlóan olimpiai bajnok Wladár Sándor és az általa vezetett apparátusnak Hosszú szerint távoznia kell a sportági irányításból.

„Mindig próbáltam együtt dolgozni a vezetőséggel, éveken keresztül, de a nap végén nem barátokra leltem, hanem ellenségekre. Nagyon másképp gondolkozunk. Én nagyon eredményorientált vagyok, nagyon sportolópárti a felfogásom. Szerintem a szövetség azért van, hogy kiszolgálja a sportolókat, és hogyha nem így történik, akkor, igen, felszólaltam nagyon sok esetben” – fogalmazott, a többek között Milák Kristóf sokat cincált ügyére is utalva.

Hosszú a saját pályafutásával kapcsolatban elmesélte, mindig is tudta, hogy a sikereknek komoly ára van.

„A nagypapám tanított meg úszni, és nagyon szerencsés vagyok, mert ő úgy figyelt rám, hogy ezeket a dolgokat is megtanította: hogyan kell célokat kitűzni rövid távon, hosszú távon. Azért is szerencsés vagyok, mert apukám kosárlabdázó volt, így ő is tudta, mivel jár az élsport. Sokszor leültetett, hogy gondoljam át, hogy biztos-e, hogy ezt a sportot szeretném űzni” – idézte fel a kezdetekről.

Kulisszatitokként elárulta, a világversenyei előtt például az okostelefont is száműzte az életéből annak érdekében, hogy a lehető legjobban tudjon koncentrálni.

„Az úszás egy nagyon egészséges sportág, ahol feszegeted a határaidat, de nagyon kell figyelni a regenerálódásra: figyelni arra, hogy mit eszem, mikor étkezem, mikor alszom, mikor van pihenőidő. Számomra például az is nagyon fontos volt, hogy a világversenyek előtt nagyjából egy hónappal már nem használtam az okostelefonomat” – idézte az ATV honlapja a korábbi klasszist, aki hozzátette, utólag a legnagyobb áldozatok azok, amelyeket a család és a barátok sínylettek meg. Azok, akikkel nem tudott olyan szoros és gyakori kapcsolatot tartani, mint amilyet szeretett volna. „Nem tudtam ott lenni fizikailag sok olyan helyzetben, ahol szívem szerint ott lettem volna” – fogalmazott.

Arról is beszélt, mekkora törést jelentett pályafutásában a koronavírus-járvány megjelenése, a 2020-as kényszerleállás.

„2019-ben nagyon jól sikerült a világbajnokság, de aztán 2020-ban jött a Covid. Egy vívódás volt az az időszak nekem, hiszen tudtam, hogy ha egy év múlva mégis lesz olimpia, akkor edzenem kell. Azt, hogy ötödik lettem Tokióban, valahogy éreztem előtte. Azt éreztem, hogy nincs mögöttem annyi felkészülés, mint korábban. Ősszel szinte egyáltalán nem versenyeztünk. De mindig azt vallom, hogy inkább megpróbálom, mint nem. Egyszerűbb lett volna azt mondanom, hogy hagyjuk” – mondta a visszavonulás gondolatával kapcsolatban.

„Párizs mint cél egyáltalán nem dac volt. A párizsi felkészülés arról szólt, hogy miután 2023 nyarán megszületett a kislányunk, Kamília, éreztem, hogy annyira visszahúz a közeg, az úszás, hogy meg kell próbálnom felkészülni az olimpiára. De akinek van kisbabája, az tudja, hogy innentől kezdve ez a felkészülés egy teljesen más történet volt, más volt már a prioritás” – fogalmazott Hosszú Katinka a küzdelméről, hogy a párizsi lehessen pályafutása utolsó olimpiája.