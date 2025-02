Példaértékű felajánlást tett olimpiai érmes sportolónk

„Én tényleg annyi mindent kaptam ettől a sportágtól, a szövetségtől, különösen 2021-ben, miután egészségügyi okokból volt egy nyolc hónapos leállásom. Akkor én tulajdonképpen abbahagytam az úszást. Aztán mégis visszatértem, elkezdtem edzeni, és függetlenül attól, hogy gyakorlatilag nem voltam több egy reményteljes fiatal kölyöknél, minden támogatást megkaptam. Elmehettem Rasóékkal (Rasovszky Kristóf) edzőtáborba, indulhattam a világkupákon és Európa-kupákon, és ezeknek köszönhetően fejlődtem annyit, hogy ma itt tartok” – idézte a 21 éves Betlehemet a hazai szövetség honlapja.

Ha akkor az nincs, akkor nem tudom, ma hol lennék. Szóval én úgy döntöttem, hogy most tényleg ideje nekem is meghálálni ezt, úgyhogy a bónuszomat visszaadtam a MÚSZ-nak, és arra kértem elnök urat, találjunk olyan fiatal úszót, úszókat, akik esetleg hasonló helyzetben vannak. Hogy valamiért nem sikerült olyan jól az előző idényük, és emiatt most nincsenek a támogatottak között, de tudjuk róluk, hogy van bennük lehetőség, és ebből a pénzből küldjék el őket edzőtáborba, versenyekre, hogy ne szenvedjen hátrányt a fejlődésük