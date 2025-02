Mégis létezett olyan ajánlat Magyarországról, ami elcsábította Jackl Vivient Tatabányáról

A nap sporthíre, hogy Shane Tusup, Hosszú Katinka egykori férje, illetve edzője újra csatasorba áll, és az Európa-bajnok ifjú klasszis, Jackl Vivien trénere lesz a Budapesti Honvédben. A klub tájékoztatása szerint a felek kedden írták alá a szerződést. Az eseményről természetesen az Index is beszámolt.

A ma már 16 éves sportoló tavaly mindössze 15 évesen lett Belgrádban felnőtt Európa-bajnok 1500 méter gyorson, időeredményeivel pedig a párizsi olimpiára is kvalifikálta magát a leghosszabb medencés táv mellett kedvenc számában, 400 méter vegyesen is. Az olimpián aztán elmaradt legjobb időeredményeitől, 1500 méteren a 15., 400 méter vegyesen a 14. helyen végzett.

Jackl Vivien a következő kihívásoknak már új edzővel vág neki, hiszen felkészülését ezentúl az úszóedzőként háromszoros ötkarikás bajnok, Shane Tusup irányítja – közölte a BHSE.

Ennyi a hír, ami pedig mögötte van, nos arról reggelig lehetne elmélkedni, de érjük be egy viszonylag rövid eszmefuttatással.

Tusup fantasztikus pedigréje

Shane Tusup 2012-től edzette Hosszú Katinkát, akit később, 2013. augusztus 22-én feleségül is vett. Együttműködésüknek 50 méteres medencében hat világ- és három olimpiai bajnoki cím lett a hozadéka, a pluszban szerzett egy olimpiai ezüstéremről, továbbá a hét Eb-aranyról nem is beszélve. És persze a két világcsúcs 200 és 400 méter vegyesen. Tusupot idehaza négy alkalommal választották meg az év edzőjének. Az amerikai 2017-ben szakított Hosszúval, 2019-ben aztán hivatalosan is elváltak.

Volt felesége után az amerikai szakember több úszót is trenírozott, az úgynevezett Olympic Dark Horse-projekt keretében az olasz Ilaria Cusinatót, illetve a magyar Szilágyi Liliánát, Földházi Dávidot és Bujdosó Zsombort próbálta meg felkészíteni a 2021-re halasztott tokiói olimpiára. Plusz még a brazil Naná Almeidát és a lengyel Wojciech Wojdakot, de vajmi kevés sikerrel, mint ahogy igazából Holoda Péterrel sem ért el kiugró eredményeket.

Honi úszókörökben az terjedt el általános nézetként, hogy a Tusup-módszer kizárólag Hosszú Katinkával működött, mással meg sem tudta közelíteni azokat a sikereket a ma már 36 éves tréner.

Edzőként páratlan

Felhívtuk Földházi Dávidot, Tusup egykori tanítványát, hogy mondja el, hogyan emlékszik az ellentmondásos megítélésű amerikaira.

Soha senki keze alatt nem fejlődtem annyit, mint Shane irányításával, csak a legjobbakat tudom mondani róla – beszélt szuperlatívuszokban Tusupról a ma már 30 éves, az úszással csak hobbiszinten foglalkozó fiatalember. – Eszméletlenül kemény edzéseket diktált, de meg is volt az eredménye, mert rohamosan javultak az időeredményeim. Hogy akkor mégis miért szakítottunk? Nem volt könnyű eset…

Hogy ez mit is jelent, azt nem feszegettük, de azért megkérdeztük Gergely Istvántól, a Budapesti Honvéd SE elnökétől, nem vállaltak-e kockázatot Tusup szerződtetésével.

„Dehogynem, de mondjon egy olyan mozzanatot a sportban, amiben nincs kockázat – replikázott a vízilabdázóként kétszeres olimpiai bajnok sportvezető. – Pontosan tisztában vagyunk Shane edzői kvalitásaival, de habitusával is. Mielőtt leültünk tárgyalni, leszögeztük, hogy neki alkalmazkodnia kell a Honvédban alkalmazott viselkedési és egyéb szabályokhoz, és ő erre rábólintott. Hogy szakmai téren mi a hitvallása, ahhoz nekünk semmi közünk. Úgyis az eredmények beszélnek.”

Organikus folyamat eredménye

Gergely kérdésünkre, hogy vajon ők keresték-e meg Tusupot vagy fordítva, kissé talányos választ adott.

Ez egy organikus folyamat eredménye volt. Ne higgye, hogy Tusup és Jackl Vivien most kedden találkozott először, amikor aláírták a szerződést. Már korábban is többször beszélgettek egymással, hogy úgy mondjam, felmérték egymást. Hétfőtől pedig együtt edzenek.

Gergely azt is hangsúlyozta, hogy óriási hálával tartoznak Sirkóné Kocsis Mártának, Vivien eddigi egyetlen edzőjének, aki 12 éve megtanította úszni a tatabányai kislányt.

„Eszünk ágában sincs azt terjeszteni, hogy mi lennénk Vivien nevelőedzői – mondta. – Ha majd egyszer valami nagyon nagy eredményt ér el Vivien, akkor abban nagyon is benne lesz az a tizenkét év, amit Mártával együtt töltött.”

Kérdésünkre, miszerint mi volt a folyamata Tusup és Jackl szerződtetésének, Gergely csípőből válaszolt.

Csak egyetlen cél vezérelt bennünket, mégpedig az, hogy egy kicsit elvonjuk a közfigyelem fókuszát Milák Kristófról!

Aztán persze elnevette magát…

Milák egyébként ez idő szerint Tenerifén edzőtáborozik Szabó Álmos edzővel.

Természetesen beszélgettünk Sirkóné Kocsis Mártával, aki sok mindent elmondott, de csak bizalmasan, ahogy manapság előszeretettel mondják, „off the record”. Amit ellenben közlésre szánt, az a következő.

Januárban Zoomon felhívtak Thaiföldön Vivi szülei, akkor tudtam meg, hogy a lányuk elmegy tőlem. Egyébként ott edzőtáboroztunk Viviennel. Ennyi. Sok sikert kívánok további pályafutásához. Az érzéseimről nem szeretnék beszélni.

Nem is kell, elég jó a fantáziánk…

Befejezésül idézzük két évvel ezelőtti, tatabányai riportunk befejező mondatát (mi voltunk az elsők, akik helyszíni riportot készítettünk az akkor 14 éves óriási tehetségről): „ zárásként nem lehet kihagyni a kérdést: létezik-e olyan ajánlat Magyarországról, ami elcsábítaná őt Tatabányáról?

„Nem létezik. Én ha innen elmegyek, az csak Amerikába lesz, az Arizona Egyetemre.”

