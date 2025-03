Galád koholmányokon alapulhatott a Kenderesi elleni koncepciós doppingvád

Két úszóedző, a 71 éves Tari Imre és a hamarosan a harmincnegyediket betöltő Turós Máté is meggyőződéssel állítja, hogy Kenderesi Tamás soha nem fogyasztott doppingszereket, de nem is trükközött, ezért csak koholmányokra épülhet a meghurcolása és a napokban jogerőre emelkedett négyéves eltiltása.

A 2021-ben nyugdíjba vonult Tari 16 éven át volt a pécsi úszó mestere , közös munkájuk csúcspontját pedig a 2016. évi Riói olimpiai játékok jelentette. Ott, ahol az akkor még csak 19 esztendős pillangóspecialista kétszer is maga mögött hagyta a „földönkívülinek” aposztrofált Michael Phelpst, majd a döntőben harmadik helyezettként ért a célba. Taritól 2021-ben vette át a váltóbotot az öt éven át szakmai jobbkézként segédkező, majd önálló útra lépő Turós, aki a közös terveiket viszont csak addig szőhette, amíg a magyar válogatott erősségét doppingeljárás alá nem vonták. Ez attól kezdve egyben a versenyzéstől való eltiltását is jelentette.

Mindkét edzőt elkeserítette az a vesszőfutás, aminek egykori tanítványukat kitették. Tehetetlenek, ezért csak abban bízhatnak, hogy előbb vagy utóbb fény derül az igazságra, Kenderesi igazságára.

„Tizenhat év alatt semmi jelét nem tapasztaltam annak, hogy Tamás valami olyannal próbálkozna, ami tilos és ezért sérti a WADA kódexét – hangsúlyozta az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozó Tari Imre. – Aki csak egy kicsit is ismeri az élvonalbeli úszók életét, tudja, hogy edző és versenyző elszakíthatatlan párost alkot, ami napi 6-8 órás munkás együttlétre és egymásra utaltságra épül, ugyanúgy az őszinteségre, örömök és bánatok közös átélésére. Elképzelhetetlen számomra, hogy a legsikeresebb úszom egyszer is becsapott volna, ha így tesz, arra gyorsan rájöttem volna. Álmomban sem hittem, hogy így végződik a pályafutása, szerintem galád módon kibabráltak vele” – mondta Tari Imre, aki úgy vette át a gyermekúszó Tamás edzéseinek irányítását, hogy a pécsi elődje tehetségtelennek tartotta a fiút, és le is akarta beszélni az úszás erőltetéséről…

„Nyitott könyv volt előttem Kenderesi Tomi élete attól a naptól kezdve, hogy Tari Imre segítőtársa lettem, majd egyre több önállóan elvégzett feladat megoldását kaptam tőle – vette át a szót Turós Máté, aki a fiatalságával sokkal közelebb került az olimpiai bronzérmeshez, mint az elődje. – Felnőtté vált élsportolóként egyre inkább önállóságra törekedett, de mivel a magánéletét tiszteletben tartottam, mindvégig élveztem a bizalmát. Nem voltak előttem hétpecsétes titkai. Nyakamat tenném rá, hogy még csak meg sem fordult a fejében a doppingszabályok megsértésének gondolata. Annyira óvatos volt, hogy még akkor is konzultált a keretorvossal vagy a pécsi dokinkkal, ha fejfájás vagy futó megbetegedés miatt szükségessé vált egy-egy pirula beszedése. Kizárt, hogy ez csak színjáték lett volna. Mondhat a CAS bármit is, szerintem a választottbíróság lejáratta magát már az ítélet halogatásával is. Ugyanúgy azzal, hogy még a végső szó kimondása előtt is behajtott 3000-3000 eurót a perben álló felektől, majd a negyedik ítélethalasztás után néhány nappal hirtelen előállt egy 61 oldalas peranyaggal. Most már csak azt kellene kideríteni, hogy ki lehetett ennek a kínos ügynek a kiforralója, kinek vagy kiknek állt az érdekében Kenderesi Tomi életének megkeserítése?” – dobta fel a válaszra váró fogós kérdést a fiatal szakember.