Az ötszörös olimpiai bajnok 16 évig tartó Canossa-járása bizonyítja, nem lefutott a Kenderesi-ügy

Az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás ügyvédje, Hergenröder Tamás már jóval a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) ítélete előtt jelezte: amennyiben számukra elfogadhatatlan döntés születik, abba nem fognak belenyugodni. A sportból jött jogászembernek a vérében van a versengés, éppen ezért számára már a döntetlen is felér egy vereséggel. Most éppen azon dolgozik, hogy – Kenderesi felhatalmazásával – az ígéretét valóra váltsa. Jó példával szolgálhat számára az ötszörös olimpiai bajnok Claudia Pechstein esete, akit 2009-ben vérdoppingra hivatkozva visszamenőleg két évre tiltottak el, majd a napokban véget ért ügye 16 év után 180 fokos fordulatot vett.

Mozgásterének határait az szabja meg, hogy a CAS jogerőre emelkedett ítéleteit első nekifutására csak a Svájci Legfelsőbb Bíróságon lehet megtámadni. Ahol viszont a tapasztalatok alapján inkább szabadulnak az ehhez hasonló ügyektől, mintsem elmélyednének azok tanulmányozásában. Hergenröder Tamás ennek ellenére is abban a reménykedik, hogy hatályon kívül helyezést tartalmazó döntés születhet, ami

tisztázhatja a meghurcolt sportolót, és talán még egy nem csekély összegű kártérítés alapjául is szolgálhat a már eddig is közel 25 milliós perköltségről lemondani kényszerülő sportoló számára.

Feladásról szó sem lehet

Feladásról vagy meghátrálásról tehát szó sincs, pedig az újabb „menet” még annál is hosszabb lehet, mint az első. Ami már önmagában is kétségbeejtően sokáig tartott.

Biztatást és talán még sormintát is jelenhet a „Team Kenderesi” számára egy olyan párját ritkító eset, amelynek a főszereplője az idén már az 53 életévét is betöltő Claudia Pechstein. A nyolc olimpiát megjárt ötszörös olimpiai bajnok gyorskorcsolyázónő, aki egykor keletnémet állampolgár volt, világraszóló sikereit viszont már Németország színeit képviselve érte el.

Pechsteint 2009-ben doppingvétség – vérdopping vélt használata – miatt tiltották el a versenyzéstől, hiába érvelt azzal, hogy pozitív tesztjét édesapjától örökölt genetikai betegség okozta. Mindent megtett azért, hogy a világ ne egy csalót lásson benne, a CAS elmarasztaló ítélete után a Svájci Legfelsőbb Bírósághoz fordult, majd amikor ott sem érte el a célját, beperelte a nemzetközi és a német korcsolyázószövetséget.

Az ötszörös olimpiai, hatszoros világ- és háromszoros Európa-bajnok Canossa-járása a napokban ért véget, amikor az ISU elismerte, hogy másfél évtizeddel ezelőtt örökletes genetikai rendellenességét figyelmen kívül hagyva tiltották el és vonták ki a két évre „forgalomból”.

Családi vonás itt is, ott is

Tekintettel arra, hogy Kenderesi Tamás eltiltásában is szerepe lehetett egy örökletes rendellenességnek,

az Index értesülése szerint a Magyar Úszószövetség a napokban javasolni fogja az olimpiai bronzérmes és ifjúsági olimpiai bajnok úszónak, hogy ő is vesse alá magát genetikai vizsgálatoknak, ami pró és kontra is perdöntő bizonyítékokkal szolgálhat.

Könnyen lehet, hogy 180 fokos fordulat következik be, úgy, ahogy az egy párját rikító „peres maratoni” után Claudia Pechstein életében is megtörtént.

Íme, a német sportolónővel történtek kronológia sorrendje, amelyet a SID német hírügynökség állított össze.

2009. július 3. Az ISU 2009. február 9-től visszamenőleg két évre eltiltja Pechsteint, vérdopping miatt.

Az ISU 2009. február 9-től visszamenőleg két évre eltiltja Pechsteint, vérdopping miatt. 2009. október 21. Pechstein bejelenti, hogy az orvosok egyértelműen vérrendellenességre utaló jeleket találtak nála.

Pechstein bejelenti, hogy az orvosok egyértelműen vérrendellenességre utaló jeleket találtak nála. 2009. november 25. A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) megerősíti az ISU döntését, Pechsteint két évre eltiltják.

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) megerősíti az ISU döntését, Pechsteint két évre eltiltják. 2010. február. Pechstein kihagyni kényszerül a vancouveri téli olimpiát.

Pechstein kihagyni kényszerül a vancouveri téli olimpiát. 2010. március 15. Vezető német hematológusok igazolják, hogy Pechstein genetikailag meghatározott vérrendellenességgel rendelkezik.

Vezető német hematológusok igazolják, hogy Pechstein genetikailag meghatározott vérrendellenességgel rendelkezik. 2010. október 1. A lausanne-i Svájci Szövetségi Bíróság elutasítja Pechstein fellebbezését a CAS-döntés ellen.

A lausanne-i Svájci Szövetségi Bíróság elutasítja Pechstein fellebbezését a CAS-döntés ellen. 2011. február 17. Visszatérése után Claudia Pechstein kvalifikálja magát az inzelli világbajnokságra, és ott bronzérmet nyer 3000 méteren.

Visszatérése után Claudia Pechstein kvalifikálja magát az inzelli világbajnokságra, és ott bronzérmet nyer 3000 méteren. 2012. december 30. Pechstein kártérítési keresetet nyújt be a müncheni regionális bírósághoz peres ellenfélként a nemzetközi és a német korcsolyázó szövetséget megnevezve.

Pechstein kártérítési keresetet nyújt be a müncheni regionális bírósághoz peres ellenfélként a nemzetközi és a német korcsolyázó szövetséget megnevezve. 2013. szeptember 25. A müncheni regionális bíróság 2014. január 29-re napolja el a Pechstein és az ISU közötti tárgyalást. A bíró egyezséget javasol a két fél között, az ISU ezt elutasítja.

A müncheni regionális bíróság 2014. január 29-re napolja el a Pechstein és az ISU közötti tárgyalást. A bíró egyezséget javasol a két fél között, az ISU ezt elutasítja. 2013. október 13. Pechstein 2011 óta másodszor jelenti be az emelkedett retikulocita (a magyar leírás szerint vörösvértestek fiatal, éretlen alakja) szintjét.

Pechstein 2011 óta másodszor jelenti be az emelkedett retikulocita (a magyar leírás szerint vörösvértestek fiatal, éretlen alakja) szintjét. 2014. február 26. Az I. számú Müncheni Regionális Bíróság elismeri a CAS ítéletét, és elutasítja Pechstein kártérítési keresetét. Pechstein bejelenti, hogy fellebbezni fog.

Az I. számú Müncheni Regionális Bíróság elismeri a CAS ítéletét, és elutasítja Pechstein kártérítési keresetét. Pechstein bejelenti, hogy fellebbezni fog. 2014. október. A Német Olimpiai Bizottság bejelenti, hogy újra kívánja napirendre tűzni a Pechstein-ügyet, és öt elismert orvosszakértőt bíz meg azzal, hogy „értékeljék ki az összes benyújtott orvosszakértői véleményt és diagnózist, amely ebben az ügyben eddig született”.

A Német Olimpiai Bizottság bejelenti, hogy újra kívánja napirendre tűzni a Pechstein-ügyet, és öt elismert orvosszakértőt bíz meg azzal, hogy „értékeljék ki az összes benyújtott orvosszakértői véleményt és diagnózist, amely ebben az ügyben eddig született”. 2014. november 6. Pechstein beadja a következő kérelmét. A Müncheni Legfelsőbb Regionális Bíróság előtti per már nem a Német Gyorskorcsolya-szövetség, hanem csak a sportági világszövetség (ISU) ellen irányul.

Pechstein beadja a következő kérelmét. A Müncheni Legfelsőbb Regionális Bíróság előtti per már nem a Német Gyorskorcsolya-szövetség, hanem csak a sportági világszövetség (ISU) ellen irányul. 2015. január 15. Pechstein eddigi legnagyobb sikerét ünnepli a nemzetközi szövetséggel folytatott jogvitában: a müncheni bíróság engedélyezi az ISU-val szembeni kártérítési igényének benyújtását. A szóban forgó összeg 4,4 millió euró kártérítés, beleértve a versenyzőt ért fájdalomdíjat és szenvedésének kompenzálását.

Pechstein eddigi legnagyobb sikerét ünnepli a nemzetközi szövetséggel folytatott jogvitában: a müncheni bíróság engedélyezi az ISU-val szembeni kártérítési igényének benyújtását. A szóban forgó összeg 4,4 millió euró kártérítés, beleértve a versenyzőt ért fájdalomdíjat és szenvedésének kompenzálását. 2015. január 29. A Német Olimpiai Bizottság szakértői bizottsága kijelenti, hogy minden rendelkezésre álló információ alapján „doppingbizonyíték nem szolgáltatható”. Alfons Hörmann, a szervezet elnöke bocsánatot kér Claudia Pechsteintől. A karlsruhei bíróság elfogadhatatlannak nyilvánítja az ötszörös olimpiai bajnoknak a nemzetközi szövetséggel szembeni kártérítési keresetét, ezzel ellentmond a müncheni bíróság ítéletében megfogalmazottaknak.

A Német Olimpiai Bizottság szakértői bizottsága kijelenti, hogy minden rendelkezésre álló információ alapján „doppingbizonyíték nem szolgáltatható”. Alfons Hörmann, a szervezet elnöke bocsánatot kér Claudia Pechsteintől. A karlsruhei bíróság elfogadhatatlannak nyilvánítja az ötszörös olimpiai bajnoknak a nemzetközi szövetséggel szembeni kártérítési keresetét, ezzel ellentmond a müncheni bíróság ítéletében megfogalmazottaknak. 2022. július 12. A Szövetségi Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezi a hamburgi bíróság határozatát. Pechstein perét tehát az ISU ellen folytatni lehet.

A Szövetségi Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezi a hamburgi bíróság határozatát. Pechstein perét tehát az ISU ellen folytatni lehet. 2024. október 24. Az eljárás ismét a müncheni tartományi bíróság előtt folyik. Pechstein most több mint nyolcmillió eurós kártérítést és fájdalomdíjat követel az ISU-tól. Jogi képviselői elégedettek lennének négymillió euró plusz kamattal és az ISU becsületsértését elismerő nyilatkozatával.

Az eljárás ismét a müncheni tartományi bíróság előtt folyik. Pechstein most több mint nyolcmillió eurós kártérítést és fájdalomdíjat követel az ISU-tól. Jogi képviselői elégedettek lennének négymillió euró plusz kamattal és az ISU becsületsértését elismerő nyilatkozatával. 2025. március 3. A Pechstein-ügy több mint 16 év után véget ér. Az ötszörös gyorskorcsolya olimpiai bajnok csapata közli, hogy megegyezésre jutott az ISU illetékeseivel a kártérítési vitában. Összeget nem neveznek meg. Az ISU – a SID kérésének eleget téve – megerősíti a megállapodás tényét .

Claudia Pechstein tehát már beért a célba, megnyerte a csatáját, 16 év elteltével, végre valahára tisztázta magát, és még a „jussát” is megkapta. A klasszis ezzel a lendülettel hétfőn hivatalosan is bejelentette, hogy befejezettnek tekinti profi sportpályafutását.

Csak remélni lehet, hogy ügyvédje és szakértőik segédletével Kenderesi Tamás sorsa is jobbra fordul, miközben arra is fény derül, hogy a Magyar Úszószövetség kezdeményezésére érdemes volt-e utánanézni a genetikai rendellenességeinek, amelyek kiderítésére már most több a jelentkező.

(Borítókép: Claudia Pechstein olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó a Sportdöntőbíróságon [CAS] 2009. október 22-én Lausanne-ban, Svájcban. Fotó: Miguel Villagran / Bongarts / Getty Images)