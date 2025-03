Bíróság előtt a 13 éves lányt megerőszakoló kétszeres olimpiai bajnok

Bírósági szakaszba érkezett Yannick Agnel ügye. A kétszeres olimpiai bajnok francia sportember a vád szerint 2016-ban tartós szexuális kapcsolatot létesített az edzője akkor 13 éves kislányával, Naomé Horterrel. Mindez a francia törvények szerint nemi erőszaknak minősül a lány életkora miatt. Tizenöt év alatt a szexuális kapcsolat akkor is erőszak, ha kölcsönös beleegyezésen alapult.

Az ügy előzményei 2021 nyaráig nyúlnak vissza. Akkor történt, hogy bizonyos Naomé Horter feljelentést tett a kétszeres olimpiai bajnok úszó, Yannick Agnel ellen. A Becsületrenddel is kitüntetett legendát azzal gyanúsították, hogy az akkor 13 éves kislánnyal szexuális viszonyt folytatott 2016. január 1. és 2016. augusztus 31. között. Akkoriban Agnel 24 éves volt, azaz 11 évvel idősebb Naoménél, aki egyébként az edzőjének a lánya volt.

Majdnem négy évnek kellett eltelnie, mire az ügy bírósági szakaszba ért – írja az Insidethegames.biz. Az eset meglehetősen bizarr, ugyanis a most 32 éves Agnel 2016-ban edzője, Lionel Horter mulhouse-i házában folytatott szexuális kapcsolatot a tréner kislányával. Agnel azzal védekezett 2021-ben és most is, hogy a viszony kölcsönös beleegyezésen alapult.

Csakhogy a francia törvények szerint a szexuális kapcsolat akkor is nemi erőszaknak minősül, ha a lány, vagyis a sértett, még nem töltötte be a tizenötödik életévét.

Bizonyos esetekben eltekinthetnek a vádemeléstől, ha kicsi a korkülönbség, például a fiú 15, a lány 13 éves, de Agnelék esetében tizenegy év volt az életkorbeli differencia.

Edwige Roux-Morizot államügyész így fogalmazott:

Nemi erőszak a tényállás, mégpedig a jelentős korkülönbség miatt. Az igazságszolgáltatás ezt úgy tekinti, hogy megvalósult a morális nyomásgyakorlás, kényszerítés a férfi részéről.

Az ügyész álláspontja szerint Agnel pszichológiai nyomást fejtett ki a kiskorúra, ami a nagy korkülönbség miatt abszolút életszerű. Agnelt az akkori köztársasági elnök, Francois Hollande 2013-ban kitüntette a Becsületrenddel.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenes hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (h., k., cs., p.: 18:00–22:00, k.: 8:00–12:00, sze.: 12:00–14:00). További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.