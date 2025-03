Kenderesi Tamás: Bizonyítékokkal reagálunk az elhangzott disznóságokra, hazugságokra

Mint ismert, jogerőre emelkedett Kenderesi Tamás doppingvétség miatt első fokon kiszabott négyéves eltiltása, miután a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította az olimpiai bronzérmes úszó fellebbezését.

Kenderesi ügyvédje már akkor jelezte, hogy nem nyugodnak bele a döntésbe, mivel szentül hisznek abban, hogy Kenderesi nem követett el doppingvétséget.

A 28 esztendős Kenderesi 2022 októberében kapott értesítést arról, hogy atipikusnak minősített biológiai útlevele alapján doppingeljárás alá vonták. Később – a sportoló indoklása ellenére – el is tiltották, azóta pedig, több mint másfél éve a nemzetközi Sportdöntőbíróság állásfoglalására vártak az ügyben.

Szombaton Kenderesi feltöltött egy videót a közösségi oldalára, amiben elmondta, hogy megtöri a csendet, és elmondja, min ment keresztül az elmúlt években.

Sziasztok! Készült egy nagyon jó anyag a HírTV közreműködésével, az ügyvédem és én is benne leszek. Kellő erőt gyűjtöttem ahhoz, hogy megszólaljak, szerepeljek a nyilvánosságban az ügyemmel összefüggésben. Fontos, hogy mindenki lássa ezt a riportot, mert ebben a 2 óra 10 perces beszélgetésben tényleg minden benne van. Kronológiai sorrendben haladunk előre a történtekkel napjainkig, elmondom, hogy milyen nehézségeken kellett átmennem. Reagálunk a sok disznóságra, hazugságra, amik elhangzottak, bizonyítékokkal is alátámasztjuk a mondandónkat. Kérlek bennettek, hogy figyeljétek az adást. A döntéshozóknak, felsőbb vezetőknek is ajánlom a riportot, mert úgy gondolom, hogy a szavaink nagy port tudnak kavarni. Ha az én ügyem nem hoz változást, akkor itt nagy gáz lesz, ami a sportolókon fog koppanni