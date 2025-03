Úszóink hazavágták Amerikát

Kós Hubert és Sárkány Zalán parádézott a Washington állambeli Federal Wayben, az Egyesült Államok egyetemi úszóbajnokságán. Olimpiai bajnokunk három számot is megnyert, legutóbb 200 yard háton diadalmaskodott, Zalán pedig egy mérföldön győzött.

Elképesztőt alakított Kós Hubert és Sárkány Zalán az amerikai egyetemi úszóbajnokság döntőjének zárónapján, olvasható a Magyar Úszó Szövetség honlapján. A 200 hát olimpiai aranyérmese agyonverte a mezőnyt 200 háton, és akárcsak 100-on, kedvenc távján is megjavította a NCAA és a US Open csúcsát, azaz 200 yardon kvázi világrekordot úszott (1:34.21) – és nem is kevéssel: több mint egy másodpercet vert az előző csúcsra.

Mindhárom egyéni számát megnyerte, egyértelműen ő vezette győzelemre Bob Bowman texasi gárdáját – azaz a tavalyi, arizonaiakkal aratott diadal után olimpiai bajnokunk újra NCAA-bajnok lett.

Sárkány Zalán is óriásit alakított egy mérföldön (1650 yard): esélyt sem hagyott a többieknek, tavalyi idejéhez képest 9 másodperccel úszott jobbat (14:21.29), így védte meg a címét – ez minden idők harmadik leggyorsabb mérföldje volt amerikai földön! Zalán szintén sokat tett azért, hogy az Indiana végül a harmadik helyen zárja a bajnokságot.