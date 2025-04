Vb-ezüstérmesünk az amerikai kalandról: Olyanban bíztunk, amiben nem lett volna szabad

Fábián Bettinának 2021 óta egyre csak gyarapodtak a sikerélményei. Nem véletlen, hogy kétszer egymás után, 2023-ban és 2024-ben is őt választották meg az év legjobb magyar nyílt vízi női úszójának. Ehhez csak annyit, hogy első olimpiáján, mindössze hároméves tapasztalattal a háta mögött, a „fradista” volt a 24 fős mezőny második legfiatalabb úszója. Április utolsó hétvégéjén, a spanyolországi vizeken először a 10 kilométeres távon szeretne a legjobb öt közé jutni, egy nappal később pedig jó benyomásokat szerezni a vele együtt minden ellenfelének ismeretlen új harctéren.

Sok mindent lehet mondani az újabban budapesti székhelyű Nemzetközi Úszószövetségre (WA), csak azt nem, hogy vaskalapos és mereven elzárkózik a versenyprogramot érintő változásoktól. Még akkor sem, ha azok olykor némi kockázatot is rejtenek magukban. A legújabb „találmány” ugyanakkor biztos nyerésre áll, még ha az elnevezése, a knock-out sprint első hallásra idegennek is tűnik. Az olimpiai és világbajnok Rasovszky Kristóf már kimondta, hogy ebből az újításból csak jó sülhet ki, de hasonló volt a véleménye azoknak a junioroknak is, akik tavaly, a korosztályos versenyükön már megtapasztalhatták, miféle kihívás is ez a kiütéses versengés.

Mindig minden nem jöhet be

„A knock-out sprint forgatókönyvéről egyelőre csak annyit tudok, hogy a 3000 méteres távnak ugyanúgy fogunk együtt nekiiramodni, mint minden más nyílt vízi versenynek. Az első körben 1500 méter a táv, utána tíz perc pihenő következik, azt követően az 1000 méternek már csak húsz versenyző vághat neki, ahogy a második, tízperces erőgyűjtést követően az 500 méteres hajrászakasznak csupán tízen” – ezzel az információval szolgált az Indexnek nyilatkozó Fábián Bettina, hozzáfűzve, hogy az ibizai WA-verseny egyben a magyar indulók Európa-bajnoki és világbajnoki válogatója is.

Izgalmas „meccsre” van kilátás, senki sem gondolhatja magát favoritnak, de néhány verseny után várhatóan az új számban is kialakulhat az erősorrend.

A Fábián lányoknak, Fanninak és Bettinek is gyermekkori álma volt, hogy egyszer majd neves amerikai egyetemen szerezzenek diplomát, miközben ösztöndíjas hallgatóként az úszásban is egyre feljebb jussanak a sportsikerek ranglétráján.

„Fanni a kaliforniai Berkeley Egyetemen fog diplomázni, ami már önmagában is dicsőség, háromszoros junior Európa-bajnok úszóként pedig csak azért nem teljesülhettek a legszebb álmai, mert az egyetemi csapatában gyors egymásutánban három edzője váltotta egymást. Én is amerikai álmokat szőttem, amikor a számomra örökké emlékezetes párizsi szereplésem után a párommal, az olimpiai bronzérmes Betlehem Dáviddal együtt nekifeszültünk a tanulásnak és az úszásnak az Észak-Karolinai Egyetemen. Nem tudok újat mondani, de nem is szeretném felidézni azoknak a hónapoknak a történéseit, amikor be kellett látnunk, hogy a tengerentúli küldetésünket nem tudjuk teljesíteni. Senkit sem hibáztathatunk, ha mégis, akkor csak magunkat, mert olyanban bíztunk, amiben nem lett volna szabad. Nem voltunk eléggé körültekintők, de tanultunk a történtekből.”

Miután Fábián Betti és párja is belátta, hogy mindenütt jó lehet, de azért a legjobb és a leginkább biztonságos mégiscsak itthon, sok említésre méltó dolog történt velük. Az olimpián medencében bravúros negyedik hellyel kirukkoló, majd a Szajna vizében bronzérmet érő parádés helyen a célba érkező Betlehem nemes gesztust gyakorolva a szponzori jutalmát egy az egyben felajánlotta a nyílt vízi úszás utánpótlásának a javára.

Fábián számára ugyanakkor az volt a legfontosabb feladat, hogy évvesztés nélkül folytathassa az egyetemi tanulmányait.

„Ahhoz, hogy minden zökkenőmentesen haladjon, felvételt kellett nyernem a Corvinus Egyetem gazdaság és menedzsment szakára, hogy az Amerikában tanultak ne vesszenek kárba, és ne kelljen szeptemberig várnom a továbbtanulásra. Mivel nem volt a hátam mögött két lezárt félév, két helyen is segítséget kértem, de csak a harmadik próbálkozásom járt sikerrel. A családom tagjaival együtt hálával tartozom Wladár Sándornak, a magyar szövetség elnökének. Ő kereste fel a Corvinus Egyetem rektorhelyettesét, bizonyítva, hogy amit meg lehet tenni egy magyar válogatott úszó boldogulásért, azért minden követ képes megmozgatni. Közös gondolkodással született meg az a döntés, hogy a második félévemet úgy végezhetem el, mint ha vendéghallgató lennék, ennek megfelelően nappalin és angol nyelven. Aztán, ha majd jól haladok, szeptembertől már minden úgy lesz, mint ha mi sem történt volna Amerikában és az azt követő nehéz hónapokban.”

„A magamra utaltságnak köszönhetően teljesedett ki igazán az egyéniségem”

Bátorságra, céltudatosságra és határozottságra egyaránt szüksége volt Bettinek, amikor Szegedet elhagyva a saját lábára állt Budapesten, lemondva arról, amit a család, az otthon biztonsága nyújt.

„Büszke vagyok arra, hogy egyedül is boldogultam, sőt, azt is elmondhatom, hogy a magamra utaltságnak köszönhetően teljesedett ki igazán az egyéniségem. Nagyon kevés a szabadidőm, hogyan is lenne több, hiszen hajnalban kelek, az első edzésem után sietek az egyetemre, ahol általában három órát töltök el, majd ebédelek, és otthon próbálom kipihenni magamat. Ezután következik a nap második edzése. Hazatérve többet vagy kevesebbet még tanulnom kell, de ezt másképpen nem lehet csinálni. Annak, aki jól akar úszni és ugyanolyan jól szerepelni az egyetemi vizsgáin, annak ezt az életvitelt kompromisszumok nélkül pontosan így kell elfogadnia” – folytatta Betti, megemlítve, hogy Dávid egyelőre félretette a tanulást, helyette vállalkozásba kezdett, amivel nagyon sokat kell foglalkoznia.

Fábián Bettina a szerdán kezdődő medencés országos bajnokságon 200, 400, 800 és 1500 méter gyorson, továbbá váltószámokban is indul majd Kaposváron, alátámasztva azt, hogy bár a nyílt vízi versenyekre fókuszál, a legfontosabb medencés erőpróbákról sem mond le.

Fábián Bettina és Betlehem Dávid számára is a horvátországi Európa-bajnokság és a szingapúri világbajnokság jelenti az év két legnagyobb próbatételét. Betti már eldöntötte, hogy számára a nyílt vízi versenyzés kerül a középpontba, így alakítja a felkészítését Kutasi Gergely, az edzője is, ugyanakkor az így megszerzett tudásra építve kész elindulni azokon a hazai és külföldi medencés versenyeken is, ahol a magyar válogatott, illetve az FTC hasznára lehet.

Ezek után már csupán életrajzi érdekesség, hogy Betti ugyanazon a december 13-i napon – Luca napján – született 20 évvel ezelőtt, mint 1953-ban a kétszeres olimpiai bajnok tornász Magyar Zoltán, valamint az 1996-ban világra jött olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás, a pécsi úszótársa. Amúgy meg abban az évben, 2004-ben, amikor Betti megszületett, Athén volt a nyári olimpiai játékok házigazdája. A magyar színek képviselői 17 érmet gyűjtöttek össze, 8 aranyat, 6 ezüstöt és 3 bronzot. Ehhez a magyar úszók közül akkor csak ketten járultak hozzá, az ezüstérmes Gyurta Dániel és a harmadik helyezett Cseh László.