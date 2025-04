Meglehet, Milák Kristófnak el kéne engednie az idei versenyeket, hogy kihúzza Los Angelesig

Egy országos úszóbajnokság mindig esemény idehaza, pláne ha olyan gazdag a magyar úszósport, mint mostanában, amikor egy időben három aktuális olimpiai bajnok is vízbe veti magát: Kós Hubertről, a 200 méter hát, Milák Kristófról, a 100 méter pillangó és Rasovszky Kristófról, a 10 kilométeres nyílt vízi úszás ötkarikás aranyérmeséről beszélünk.

Szerdán kezdődik Kaposváron, a Csik Ferenc Uszodában (nota bene: Csik is olimpiai bajnok volt, 1936-ban Berlinben állt a dobogó tetejére a 100 méter gyors döntője után) a 127. felnőtt ob, amely szombatig tart.

Nehéz lenne eldönteni, mi a legégetőbb kérdés, ami foglalkoztatja a sportág szerelmeseit. Az, hogy Milák Kristóf elindul-e? (Papíron ez biztos, mert benevezett a három pillangószámra és a 100 méter gyorsra, de a rossz nyelvek szerint az ő indulása csak akkor biztos, amikor már kijött a vízből…)

Hogy az új edzővel, Shane Tusuppal készülő Jackl Vivien bírja-e a kilenc(!) számot? (A 16 éves kislány menüje: 200 m vegyes, 200 m pillangó, 400 m gyors, 200 m gyors, 400 m vegyes, 200 m hát, 100 m pillangó, 800 m gyors és valamelyik váltó. És ebből a 200 hát, a 100 pillangó és a 800 gyors egy napon van!) Tusup úgy gondolhatja, ha ez a gyilkos módszer korábbi feleségével, Hosszú Katinkával bevált, miért ne ismételhetné magát a történelem?

A nagy hiányzó Ábrahám Minna Lilla, a Dél-Kaliforniai Egyetem, a USC üdvöskéje.

Sajnos a 19 éves gyorsúszó fenomén – aki tavaly decemberben a Duna Arénában, a 4×200 méteres gyorsváltó rövid pályás világbajnoki ezüstérmében oroszlánrészt vállalt, és a közelmúltban az amerikai egyetemi bajnokságon, az NCAA viadalán káprázatos időket repesztett – most egyetemi elfoglaltsága, vizsgái miatt nem tudott hazajönni az ob-re.

Lesz még egy majdnem hiányzó, Németh Nándor, a 100 méter gyors világbajnoki bronz- és Eb-ezüstérmese. Klasszisunknak – aki Plagányi Zsolt tanítványa – fáradásos bordarepedése volt, ezért csak 50 méter gyorson és a váltókban áll rajtkőre.

Visszatérve Milákhoz: a kétszeres olimpiai arany- és ezüstérmes, háromszoros világ- és nyolcszoros Európa-bajnok párizsi diadala óta (sem feltétlen) törte össze magát az edzésekkel. A zuhanyhíradó szerint a két külföldi edzőtábor, Tenerifén és Olaszország magaslatai között (utóbbiból szombaton jött vissza) nem nagyon látták az uszodában a tavaly edzőt és ezzel csapatot is váltó klasszist, de azt Párizsban is bebizonyította, talán ő az egyetlen úszó a világon, aki komoly edzésmunka nélkül is képes világversenyt nyerni. A nagy kérdés, hogy ezt meg tudja-e csinálni kétszer egymás után. Vagyis tart-e még a hosszú évek során kemény edzésmunkával felhalmozott energiából.

Ezzel kapcsolatban érdekes véleményt fogalmazott meg Petrov Iván, a Győri Úszó SE vezetője.

A világlátott szakember szerint Miláknak teljesen el kellett volna engednie a 2025-ös esztendőt, beleértve az augusztusi szingapúri világbajnokságot, hogy aztán 2026-ban feltöltődve vágjon neki az olimpiai ciklusból még hátralévő két és fél évnek.

Ez egyáltalán nem lett volna ördögtől való – más sportágak klasszisaival is előfordul, és nemcsak mostanság, legutóbb a kajakozó Tótka Sándor mondta ki, az idei évre nem a legjobban tudott felkészülni, a versenyprogramját is ennek megfelelően állítja majd össze.

De visszatérve Milákhoz, akin tavaly már nagyon látszott, hogy a „háta közepére” sem kívánja az uszodát, és tökéletesen érthető, ha egy időre elege lett a taposómalomból. Most fél szívvel nekivágni egy világbajnoksággal nehezített évnek, hát…

A hosszas kihagyás olyan szuperklasszisoknak sem ártott meg, mint például Michael Phelps, Vlagyimir Szalnyikov vagy Adam Peaty, Dara Torres pedig egyenesen kétszer is kihagyott hét évet.

Az előfutamokat szerdától szombatig 9 órától, a döntőket 17 órától rendezik a kaposvári Csik Ferenc Uszodában.