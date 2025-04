6Csütörtökön folytatódott a 127. Úszó Országos Bajnokság Kaposváron, a Csik Ferenc Uszodában.

Felütésképpen Milák Kristóf jó hajrájával megnyerte a 200 pillangót, de ennél sokkal többet nem lehet és nem is kell elmondani a futamról. A 25. életévét taposó Milák tavaly 1:54.90-nel lett országos bajnok – pedig akkor állítólag nem is nagyon edzett –, 2023-ban pedig egyenesen 1:52.58-cal, úgyhogy a mostani ideje erősen közepes.

Az amerikai Luca Urlando vezeti a világranglistát 1:52.37 perces idővel. Milák egyébként a hetedik országos bajnoki címét szerezte 200 pillangón 50 méteres medencében.

Jackl Vivien némi meglepetésre kihagyta a 200 pillangót, ahogy a 400 méter gyorsot is, pedig be volt nevezve. A jelek szerint megviselte őt is és edzőjét, Shane Tusupot is az 1500 gyors kudarca, ahol pocsék idővel csak ötödik lett a szám aktuális Európa-bajnoka.

A számot a két éve valótlan doppingváddal meghurcolt Ilyés Laura nyerte fantasztikus utolsó 50 méterrel, az ideje semmi különös.

És máris jött a nap egyik fénypontja, a 100 méteres férfi hátúszás. Kós Hubert, a 200 hát olimpiai bajnoka már délelőtt alig maradt el a saját országos csúcsától, most pedig meg is javította, az 52.24 a világcsúcstól sincs messze. Természetesen ez világbajnoki szint, ahogy Jászó Ádám is belül került ezen a határon 53.92-es idejével. Ez Kós ötödik bajnoki címe most itt Kaposváron, és a harmadik számban úszott országos csúcsot. Ja, és a világ idei legjobb idejét teljesítette, továbbá ezzel ezüstérmes lett volna a párizsi olimpián!

Ez az idő brutális, Párizsban nem nagyon jött össze, de most megmutattam, hogy ebben a számban is jó leszek, jó vagyok

– mondta Kós Hubert az M4Sportnak.

A hölgyeknél Burián Katalin az 50 után a 100 hátat is behúzta, Molnár Dóra, a Budafókából az FTC-be igazolt, még mindig csak 18 éves úszó harmadik lett, de a magyar bajnoki rangsorban ő az ezüstérmes.

Az 50 méteres férfi gyorsot tavaly Milák nyerte, ő most nem indult el ezen a távon. Németh Nándornak ez az egyetlen egyéni száma az ob-n, fáradásos bordarepedés miatt kíméli magát Plagányi Zsolt tanítványa. A győzelem a győri Szabó Szebasztiáné lett.

Senánszky Petra idestova negyedik éve az 50 női gyors egyeduralkodója, sőt, nemcsak idehaza, hiszen tavaly Belgrádban Európa-bajnok lett. Most sem talált legyőzőre, sorozatban negyedszer lett országos bajnok a rövidebb sprintszámban.

Rasovszky Kristóf, Párizs nyílt vízi olimpiai bajnoka fantasztikus teljesítménnyel győzött 400 gyorson. Nemcsak, hogy megúszta a vb-szintet – ahogy a szintén egyéni csúcsot úszó Betlehem Dávid is –, hanem Kis Gergő 2009-ből, a cápadresszes korszakból datálódó országos csúcsát is letörölte a listáról! Mi több, ez a világ idei második legjobb ideje.

Késely Ajna nyolcadszor nyert országos bajnokságot 400 gyorson, ami azért nem csekélység egy 23 éves úszónőtől.

A 4x100-as férfi vegyes váltóban természetesen a BVSC győzött, a vasutasok minden stafétát be akarnak húzni, ezt ki is jelentették. Kós Hubert első úszóként 52.64-et hátazott, ezzel másfél órával korábban még országos csúcsot javított volna... Olimpiai bajnokunk hatodik aranyérmét szerezte Kaposváron, a 127. ob-n.

A nap befejező számát, a 4x100 méteres női vegyes váltót a győriek nyerték, ezzel megakadályozták a BVSC tarolását a stafétákban. A győriek marosvásárhelyi üdvöskéje, Fángli Henrietta – igaz, repülőrajttal – 1:06.07-et úszott mellen, 8 tizeddel jobbat, mint szerdán az országos csúcsánál.

Eredmények

200 m férfi pillangó: 1. Milák Kristóf (Bp. Honvéd) 1:56.13 perc, 2. Török Dominik (BVSC-Zugló) 1:57.40, 3. Márton Richárd (Bp. Honvéd) 1:57.82

200 m női pillangó: 1. Ilyés Laura (FTC) 2:10.59 perc, 2. Hatházi Dóra (Nyíregyháza) 2:12,42, 3. Abonyi-Tóth Glenda (A Jövő SC) 2:12,96

100 m férfi hát: 1. Kós Hubert (BVSC) 52.24 mp, új országos csúcs, 2. Jászó Ádám (Pécs) 53.92, 3. Kovács Benedek (FTC) 54.09

100 m női hát: 1. Burián Katalin (Debrecen) 1:01.30 perc, 2. Nika Sarafutgyinova (ukrán) 1:01.75, 3. Molnár Dóra (FTC) 1:01.88.

50 m férfi gyors: 1. Szabó Szebasztián (Győri Úszó SE) 22.13 mp, 2. Luka Cvetko (horvát) 22.21, 3. Németh Nándor (FTC) 22.23.

50 m női gyors: 1. Senánszky Petra (Debrecen) 25.27 mp, 2. Tankó Beatrix (UTE) 25.58, 3. Pádár Nikolett (BVSC) 25.59.

400 m férfi gyors: 1. Rasovszky Kristóf (FTC) 3:45.32, 2. Betlehem Dávid (FTC) 3:47.73, 3. Sárkány Zalán (Balaton) 3:47.86.

400 m női gyors: 1. Késely Ajna (BVSC-Zugló) 4:08.82 perc, 2. Fábián Bettina (FTC) 4:11.50, 3. Mihályvári-Farkas Viktória (FTC) 4:13.05.

4x100 m férfi vegyes váltó: 1. BVSC (Kós Hubert, Egri-Martin Marcos, Bagi Zoltán, Mészáros Dániel) 3:36.74, 2. FTC 3:43.49, 3. Győr 3:43.98.

4x100 m női vegyes váltó: 1. Győr (Ollé Mónika, Fángli Henrietta, Sebestyén Dalma, Lakó Dorina) 4:07.45 2. Debrecen, 3. BVSC