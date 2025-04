Egy délvidéki srác lenyomta a két olimpiai bajnokot

Maradt izgalom péntekre is a 127. Úszó Országos Bajnokságon, a kaposvári Csik Ferenc Uszodában. A királyszám az 50 pillangó volt, ahol Szabó Szebasztián lenyomta a két olimpiai bajnokot, Milák Kristófot és Kós Hubertet! 400 vegyesen feltámadt Jackl Vivien, talán mégsem kell temetni a Jackl, Shane Tusup tandemet. Szombatra érdemes lesz odafigyelni, jön a 100 méter pillangó, ismét egy Milák-Kós csatával.

A férfi 200 gyors nyitotta a péntek délutáni programot a 127. Úszó Országos Bajnokságon, a kaposvári Csik Ferenc Uszodában.

Az egri Kovács Attila tavaly második volt, idén hazavágta a nyílt vízi szuperklasszisokat.

Betlehem Dávid, az 1500 gyors bajnoka lett az ezüstérmes, a 400-on hatalmas országos csúcsot repesztő 10 km-es olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf pedig a vert mezőnyben végezve a negyedik. Közéjük beákelődött a 2008-as születésű hazai kedvenc, Kakuk Koppány Zéta.

A nőknél 1:56.14 párizsi eredményével az utóbbi három év országos bajnoka, Pádár Nikolett volt a favorit, de a hódmezővásárhelyi Ugrai Panna felborította a papírformát. A 4x200-as váltóban vb-ezüstérmes (rövid pályán) Ugrai remekül taktikázott, és 43 századdal megverte Milák Kristóf barátnőjét.

A mellúszó számok, főleg a férfiaknál, finoman fogalmazva is a feledhető színvonalon mozognak, mióta Gyurta Dániel visszavonult. Most sem történt másképp. A férfiaknál egy osztrák fiú győzött, a nőknél Békési Eszter megszakítás nélkül hetedik ob-elsőségét húzta be ebben a számban, de Fángli Henrietta nagyon megszorongatta.

Slágerszám? Igen, a péntek slágerszáma az 50 méteres férfi pillangóúszás volt, két olimpiai bajnokkal a mezőnyben. Az egyik Kós Hubert, a 200 hát párizsi aranyérmese, a másik Milák Kristóf, aki Tokióban 200, Párizsban 100 méter pillangón diadalmaskodott. A győzelmet azonban a legutóbbi hat magyar bajnokság aranyérmese, a Frankfurt am Mainban született, a Délvidéken nevelkedett, de már évek óta a Győri Úszó SE-t erősítő Szabó Szebasztián szerezte meg, aki ráadásul teljesítette a világbajnoki szintet, mögötte Milák hajszállal megelőzte Kóst.

És ne feledjük: az 50 pillangó most már olimpiai verseny lesz Los Angelesben, ami alaposan felértékeli ezt a sprintszámot.

A hölgyek hasonló számában egy 2004-es születésű újpesti lány, Tankó Beatrix győzött, maga mögé utasítva 27 éves riválisait, Szokol Szonját és Molnár Flórát. Utóbbinak van egy hároméves kislánya, két éve tért vissza a medencébe, le a kalappal előtte.

Szerintünk jó eséllyel ő az egyetlen anyuka a mezőnyben. Az egész mezőnyben.

400 vegyesen Zombori Gábor megvédte bajnoki címét, teljesítette a vb-szintet, ahogy Török Dominik és Holló Balázs is.

Jackl Vivien feltámadt!

Az első napon Eb-aranyérmes számában, 1500 gyorson lelombozó úszással és idővel csak ötödik lett a Tatabányát és edzőjét, Sirkóné Kocsis Mártát elhagyó, és a Honvédba igazoló, továbbá Shane Tusup keze alatt készülő 16 éves lány. Akkor, szerdán mindenki temette Vivit, ehhez képest pénteken fölényesen megvédte eddigi egyetlen felnőtt magyar bajnoki címét 400 vegyesen. Plusz még világbajnoki szintet is úszott, tehát ott lesz augusztusban Szingapúrban.

Kós Hubert 48.76-ot repesztett első úszóként a 4x100 méteres gyorsváltóban a BVSC színeiben, azaz pontosan annyit, amennyivel Milák nyerte ezt a számot az első napon. Micsoda formában van a 200 hát olimpiai bajnoka! De Németh Nándor is remekelt az FTC hajráembereként, 47.77-et viharzott, igaz, repülőrajttal, Milák meg 47.80-at a Honvéd befutójaként. A győzelem utcahosszal a vasutasoké lett.

Ezzel szemben a hölgyeknél Senánszky Petra emberfeletti hajrájára volt szükség ahhoz, hogy a debreceni staféta megelőzze a BVSC-t. Petra egészen döbbenetes, 54.62 másodpercet úszott, igaz, repülőrajttal, de az első napon a 100 gyorsot Pádár Nikolett 55.20-szal nyerte...

127. Úszó Országos Bajnokság, eredmények:

férfi 200m gyors: Kovács Attila (Eger) 1:48.47 perc, 2. Betlehem Dávid (FTC) 1:48.81, 3. Kakuk Koppány Zéta (Kaposvár) 1:48.89.

női 200 m gyors: 1. Ugrai Panna (Hód SE) 1:58.55 perc, 2. Pádár Nikolett (BVSC-Zugló) 1:58.98, 3. Molnár Dóra (FTC) 2:00.21.

férfi 200 m mell: 1. Christopher Rothbauer (osztrák) 2:14.28 perc, 2. Horváth Dávid (Kőbánya) 2:17.42, 3. Bujdosó Zsombor (Debrecen) 2:18.82.

női 200 m mell: 1. Békési Eszter (BVSC-Zugló) 2:29.05, 2. Fángli Henrietta (Győri Úszó SE) 2:29.70, 3. Zsebők Laura (Vasas) 2:30.46.

férfi 50 m pillangó: 1. Szabó Szebasztián (Győri Úszó SE), 2. Milák Kristóf (Bp. Honvéd), 3. Kós Hubert (BVSC-Zugló)

női 50 m pillangó: 1. Tankó Beatrix (UTE) 27.04 mp, 2. Szokol Szonja (Vasas) 27.25, 3. Molnár Flóra (Debrecen) 27.33.

férfi 400 m vegyes: Zombori Gábor (UTE) 4:13.75 perc, 2. Török Dominik (BVSC-Zugló) 4:15.12, 3. Holló Balázs (BVSC-Zugló) 4:15.40.

női 400 m vegyes: 1. Jackl Vivien (Bp. Honvéd) 4:40.70 perc, 2. Mihályvári-Farkas Viktória (FTC) 4:44.89, 3. Szabó-Feltóthy Eszter (BVSC-Zugló) 4:48.27.

férfi 4x100 m gyorsváltó: 1. BVSC-Zugló (Kós Hubert, Mészáros Dániel, Kós Olivér, Magda Boldizsár) 3:17.68, 2. FTC 3:19.83, 3. Győri Úszó SE 3:20.07.

női 4x100 m gyorsváltó: 1. Debrecen (Molnár Flóra, Varga Dominika, Halmai Petra, Senánszky Petra) 3:48.26, 2. BVSC-Zugló 3:48.43, 3. FTC 3:49.02.