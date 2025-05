Kós Hubert nem kegyelmezett a konkurenciának a világcsúcsok szombatján

Kós Hubertnek közelébe sem tudnak kerülni Fort Lauderdale-ben, a 2025 Pro Swim Series floridai állomásán. A texasi Austinban tanuló magyar olimpiai bajnok a 200 méter után a 100 méteres hátúszásban is magabiztosan győzött. Azon a szombaton, amikor Katie Ledecky és Gretchen Walsh is világrekordot döntött (utóbbi kétszer is), és Léon Marchand, a csodaúszó ismét vereséget szenvedett.