Melegítőben járt fogadásokra, szmokingban az edzésre

Ülünk az Ötpacsirta Szalonban, Józsefváros Palotanegyedében, és nem tudjuk levenni a tekintetünket a kivetítőről, ahol egy rövidfilm pereg. Az utóbbi fél évszázad magyar úszósportjának óriásai, köztük ma már kevésbé szalonképes figurái – úgy mint Gyárfás Tamás egykori elnök és Kiss László valamikori szövetségi kapitány – reagálnak a riporter által feltett kérésre. Mármint arra, hogy miként jellemeznék egyetlen szóval Széchy Tamást, az úszópápát, akinek a tanítványai 69 egyéni érmet szereztek világversenyeken.

És akik ezeket a főneveket, mellékneveket, befejezett melléknévi igeneveket sorolják, azok az említetteken kívül Wladár Sándor olimpiai bajnok, a szövetség jelenlegi elnöke, Sós Csaba korábbi szövetségi kapitány, Gyurta Dániel olimpiai bajnok mellúszó, néhai Széles Sándor, Gyurta edzője és még sokan mások.

Ha valakinek kétsége lenne afelől, mennyire tisztelték ezt a zseniális, ugyanakkor végletesen megosztó sportembert, akkor ebből a röpke filmrészletből meggyőződhettünk erről.

című könyv díszbemutatóján vagyunk, a három szerző, Sós Csaba, Hargitay András és Tóth Ákos, valamint az előszót jegyző N. Pál József társaságában.

Mindhárman, mármint a szerzők, szakmabeliek. Sós Csaba a jelenlegi szövetségi kapitány, mesteredző, egyetemi tanár, Hargitay olimpiai bronzérmes, háromszoros világ- és Európa-bajnok, ő is volt szövetségi kapitány, Tóth Ákos pedig szintén mesteredző, címzetes egyetemi tanár, és kollégáihoz hasonlóan ő is betöltötte a szövetségi kapitányi tisztséget.

És az is közös bennük, hogy mindhárman évtizedeket dolgoztak együtt Széchyvel, Hargitay és Sós a tanítványok első generációjához tartozott, „Hares” volt Széchy első olimpiai bajnoka.

A 267 oldalas könyv három része három különálló, önmagában is életképes, önálló alkotás.

De hát miben is rejlett a megannyi olimpiai bajnokot – Wladár Sándort, Darnyi Tamást, Szabó Józsefet, Rózsa Norbertet – nevelő Széchy zsenialitása? Mindezt Sós, a habilitált egyetemi professzor fogalmazta meg legprecízebben:

Széchy rendszert alkotott. Egy olyan rendszert, amely kerek egész volt, és amely ma is érvényes, a modern edzéselmélet vívmányait zökkenőmentesen lehet beleilleszteni.

Ehhez Hargitay, a rá jellemző módon, már emocionális adalékokat is toldott:

Az Öreg az egész életünket megváltoztatta. És közben segített áttörni a határainkat. Ha kellett, szép szóval, rábeszéléssel, ha kellett, veréssel. Igen, kaptam tőle pofonokat is. De ennek ellenére én mondtam a temetésén a búcsúbeszédet.

A könyvbemutató nem múlhatott el anélkül, hogy ne citálták volna Széchy egyéniségének ellentmondásos vonásait.

Ahogy öregedett, a pedagógusi vonások háttérbe szorultak, és előjött a rongyrázó, kissé páváskodó attitüdje – idézte fel Sós. – A hetvenes években még a fogadásokra is melegítőben járt, a kilencvenesekben olykor az edzésre is szmokingban jött le. Az évek múlásával ő is változott, és nem feltétlenül az előnyére. Utolsó éveiben már meglehetősen anakronisztikusan viselkedett.