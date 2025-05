A magyar válogatott gólrekordere is bekerült a vb-re készülő keretbe

A magyar szövetség honlapján szerdán közzétett 23 fős névsorban a női szakág válogatottsági és gólrekordere mellett ott van a súlyos vállműtéte után nemrég visszatért Szilágyi Dorottya, valamint az Egyesült Államokban tanuló Varró Eszter is.

A keret összetétele tükrözi azt a célt, hogy újabb és újabb fiatalokat építsünk be, ugyanakkor számítunk tapasztalt játékosokra is. Az öthetes felkészülés elég hosszú ahhoz, hogy egyfelől rengeteg új információt kapjunk a játékosokról, és hogy mindenki fejlődjön is, másfelől olyan csapatot szeretnénk kialakítani, amely eredményesen szerepelhet a szingapúri világbajnokságon