Vb-érmes úszónk már nem sokáig él kettős életet, új hobbija a méhészkedés

Január óta kettős életet él a szerb és magyar állampolgár Szabó Szebasztián, aki Európa-bajnoki aranyérmekkel és egy világbajnoki harmadik helyezéssel is büszkélkedhet, hazai medencékben pedig hétszer lett magyar bajnok az 50 méteres pillangóúszásban. Továbbra is a Győri Úszó SE versenyzője, noha a felkészülését az év kezdetétől egy 42 esztendős, csongrádi születésű hódmezővásárhelyi edző irányítja, aki magyar és osztrák színekben is bajnokságokat nyert, és ugyanúgy kettős állampolgár, mint a 29 éves új versenyzője.

Az év eleje óta úszóberkekben csak az nem tudja, aki homokba dugja a fejét, hogy a sprinterspecialista Szabó Szebasztián már nem a győri edzőivel készül, hanem a hódmezővásárhelyi Máté Hunorral, bár klubja továbbra is a Győri Úszó SE, és augusztus végéig biztos, hogy az is marad.

A Vajdaságban felnevelkedett, de 2019 óta már szerb és magyar kettős állampolgár Szabó Szebasztián az Indexnek adott nyilatkozatában nem titkolta, hogy élete legjobb döntését akkor hozta, amikor Győrbe költözött. Ugyanakkor azt sem tagadja, hogy akkor is jót lépett, amikor a győri edzőivel, a Petrov testvérekkel békésen megegyezve hódmezővásárhelyi kollégájukra bízta magát. Figyelemre méltó, hogy a váltás után Szabó Szebasztián jobban kezdte az idei évet a tavalyinál. Sorozatban hetedszer lett magyar bajnok, ráadásul úgy, hogy két olimpiai bajnok nagyágyút, Kós Hubertet és Milák Kristófot is megelőzte. Hab a tortán: egy csapásra a világbajnoki szintet is sikerült megúsznia.

Reményei szerint Szabónak tehát alig több mint három hónapot kell úgy kivárnia, hogy a végén vele együtt minden érdekelt azt mondhassa: az történt, amire számított. Új helyzet a magyar válogatott úszó életében akkor alakul majd ki, ha már véget ért Szingapúrban az idei vizes világbajnokság, amely július 11-én kezdődik, és augusztus 3-án fejeződik be.

Nem jöttek az eredmények, elbizonytalanodott

„Tavaly egy kicsit elbizonytalanodtam, kisebb félelem is kialakult bennem. Talán mert túl sokat gondoltam arra, hogy a következő olimpia idején már 32 éves leszek. Az eredmények nem úgy jöttek, ahogy szerettem volna, pedig igyekeztem, amennyire csak tudtam. Aztán ránéztem a párizsi olimpiai döntősök névsorára, és azonnal megvilágosodott bennem, hogy a rövid távokat úszó ellenfeleim között szép számmal akadtak harminc felettiek, nálam kicsivel vagy épp sokkal idősebbek. Azóta is azzal biztatom magamat, hogy amíg imádom az úszást, a versenyeket újra és újra kihívásnak tekintem, mennem kell előre. Csak előre, és mindent megtenni azért, hogy a legjobb eredményeimen javítani tudjak” – nyilatkozta Szabó Szebasztián, aki nem tart a közeli kiöregedéstől, ereje teljében van, ráadásul még egy új motivációra is építhet.

„Gyorsúszóként nagy célokat valósítottam meg, örök emlék számomra, hogy a tokiói olimpián az országos csúccsal ötödik helyezett 4×100 méteres váltó tagja lehettem, Milák Kristóf, Bohus Richárd és Németh Nándor társaságában, mégis arra a napra vártam, amikor az 50 méteres pillangóúszást is felveszik az olimpiai programba. Miután a vágyam teljesült, most rajtam a sor, élni szeretnék az adódó lehetőséggel. Nem lesz könnyű a bizonyítás, mert szép számmal akadnak már most is nagy riválisok, ráadásul az új lehetőség olyan sikerre vágyó ellenfeleket is a mezőnybe fog csábítani, akiknek eddig még a nevét sem ismertük.”

Négy év munkája mehet a „ levesbe”

Nem újdonság, de így sem árt ismételni, hogy aki 50 méteres távon szeretne maradandó teljesítménnyel kitűnni, annak alig több mint 20 másodperc leforgása alatt kell minden mozdulatát úgy kontrollálnia, hogy egyetlen kisebb hiba miatt ne menjen a „levesbe” az olimpiától a következő olimpiáig elvégzett munka.

„A képlet egyszerűnek tűnik, a megoldás viszont annál nehezebb. Mindig azon a napon, azokban a futamokban kell fizikailag és mentálisan is a topon lenni, amikor a továbbjutás, vagy már az éremszerzés a tét. Tízből tízszer úgy kell reagálni a rajtjelre, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. A táv olyan rövid, hogy javítani szinte lehetetlen. A képességeim megvannak ehhez, de a tökéletesért még mindig meg kell dolgoznom. Ha felfedezünk egy hibát, azt már másnap igyekszünk kijavítani, nem cipeljük magunkkal, hogy aztán a nyakunkon maradjon.”

Szabó Szebasztián emlékeztetett: huszonkilenc éves, de annak még csak tizenegy éve, hogy rálépett arra az útra, amely az élsport csúcsai felé vezette.

„Két olimpia már mögöttem van, az első sikerült jobban, a kevésbé sikeres másodikat felejteni szeretném, és eljutni a harmadikra is, de ennek a lehetőségét még korai fejtegetni. A legközelebbi nagy megméretésre összpontosítok, a szingapúri világbajnokságra. Az edzőmmel arra jutottunk, hogy addig a korábbinál kevesebb versenyen indulok, közülük is azokon, ahol erős a mezőny, a dobogóért csatát kell vívni. Legközelebb Rómában állok rajtköre, aztán egy vagy két hazai versenyen. Úgy tudom, hogy a válogatott utolsó edzőtáborát a világbajnoksághoz fogják »igazítani«, olyan ázsiai színhelyet választva, ahol a klíma és az időzóna is megegyezik a szingapúrival.”

Szabó Szebasztián végezetül arról beszélt, hogy a tehetségére inkább csak a pályafutása elején támaszkodott. Később, egészen mostanáig, az elvégzett munka mennyisége és minősége, szorgalmának hőfoka határozta meg fejlődésének mértékét.

„Jó döntésekre volt szükség, nem olyanokra, amelyek zsákutcába vezettek volna. Nem bántam meg, sőt kifejezetten örülök annak, hogy 2017-ben Győrben telepedtem le, de akkor is azt tettem, amit kellett, amikor a tokiói olimpia után Szegedre költöztem, hogy közelebb kerüljek a határ másik oldalán élő családomhoz, és együtt élhessek Martinával, a kedvesemmel. Őszinte beszédre és határozottságra volt szükségem a párizsi olimpia után is. Adtam magamnak egy nem túl hosszú gondolkozási időt, aztán vettem egy mély levegőt, és elmondtam a győri edzőimnek, hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretném. Változásra, új impulzusokra és megújulásra van szükségem ahhoz, hogy újra magabiztos lehessek, és persze eredményesebb is. Ennél többet csak augusztus végén mondhatok, remélem sikeres világbajnoki szerepléssel a hátam mögött” – hangsúlyozta Szabó Szebasztián, akit ugyanúgy tisztelnek és kedvelnek a hazai és a külföldi ellenfelei, ahogy ő azokat, és akiről még kevesen tudják, hogy az új hobbija a méhészkedés.

(Borítókép: Szabó Szebasztián 2024. december 14-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)