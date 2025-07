Hetek óta jelentős a visszhangja – negatív értelemben – a május elején megjelent Széchy Tamás életéről szóló Élet – Mű – Örökség című könyvnek, amelyet a hajdani úszópápa két tanítványa, Sós Csaba jelenlegi szövetségi kapitány, Hargitay András olimpia bronzérmes úszó, szintén volt szövetségi kapitány, illetve a szintén szaktekintély Tóth Ákos jegyzett. A könyv Széchy halála után 21 évvel jelent meg, és a szerzők szerint célja, hogy méltó emléket állítson a magyar úszósport kiemelkedő alakjának, akinek tanítványai összesen 69 érmet szereztek világversenyeken.

Arról azonban egyetlen szó sem esik a könyvben, hogy Széchy Tamásnak a sikerei mellett volt egy sötét oldala is, úgymond pedofil ragadozó volt, és több tucat fiatal fiú úszónövendékét abuzálta szexuálisan, a fizikai bántalmazásról nem is beszélve. Erről a könyv megjelenése után elsőként Batházi Tamás korábbi olimpikon úszó posztolt saját közösségi profilján, hogy elfogadhatatlan, hogy egy ilyen emberről állítanak emléket 2025-ben, majd néhány áldozat vallomását is közzétette a sajtóban.

Nem kellett sokat várni arra sem, hogy a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka is megossza gondolatait az ügyben – erre végül péntek délelőtt került sor a visszavonult sportoló közösségi felületén. Hosszú Katinka azzal kezdi mondandóját, hogy mély sajnálattal követi az úszósportban kialakult botrány részleteit.

A pedofíliának semmilyen formában, semmilyen szinten nincs helye az egyetemes sportban – sem az edzői pályán, sem a vezetésben, sem a háttérben. A gyermekek védelme nem lehet alku tárgya – ez közös, elvi minimum, amit minden sportközösségnek képviselnie kell

– írja Facebook-posztjában a háromszoros olimpiai bajnok.

„Tanulmányoztam az áldozatok történeteit, tragédiájukat, és egyeztettem szakpszichológussal is róla. Együttérzésemet szeretném kifejezni az irányukban. Hiszem, hogy a legnagyobb tisztelgés az áldozatok felé az, ha végre kimondjuk az igazságot, és nem engedjük, hogy a csend vagy a pozícióféltés tovább normalizálja a múlt bűneit.”

Hosszú Katinka megjegyzi, hogy ez nem a támadásról szól, hanem a gyógyulás lehetőségéről. Ehhez valódi felelősségvállalásra és rendszerszintű változásra van szükség.

Úgy folytatja:

A trauma elfojtása sokáig a túlélés egyetlen eszköze volt – és közben egy olyan rendszer alakult ki, amely ma is újratermeli önmagát. Az, hogy egykori áldozatok ma döntéshozó pozíciókban ülnek, és mégis azok mellé a minták mellé állnak, amelyek valaha őket is megsebezték, nem vádat jelent – hanem mélyen emberi, ugyanakkor tragikus helyzetet tár elénk.

Hosszú posztjában arról is ír, hogy ez a jelenség rávilágít:

milyen mélyen gyökerezik a szégyen és az önvédelem,

milyen súlyos hiánya van a kollektív traumafeldolgozásnak,

és milyen erős az a kulturális beidegződés, amely szerint a siker minden mást felülír.

A magyar úszósport vezetésében olyan emberek is jelen vannak, akik – minden bizonnyal – maguk is részei voltak egy fájdalmas múltnak. Nem az ő személyes múltjuk a kérdés, hanem az, hogy vezetőként ma milyen példát mutatnak. A csend – amit egykor a túlélésük védelmében választottak – most, felelős pozícióban, már nem pusztán önvédelem: társadalmi üzenet is. Amíg a sport világában egy korábban köztudottan bántalmazó múlttal rendelkező edzőt dicséret övez, addig nem beszélhetünk valódi feldolgozásról. És ha a visszaélés nem kerül nevén nevezésre, az nemcsak az igazság hiánya – hanem veszély a következő generációkra nézve is

– zárul a poszt.

Széchy Tamás áldozatainak vallomásai elsőként még az Indexen jelentek meg, amikor Batházi Tamás exkluzív interjút adott lapunknak, majd szintén a korábbi olimpikon úszó vendégeskedett Rónai Egon Konkrétan című műsorában a témában.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.