Megszólalt Wladár Sándor: Bántó és gusztustalan az a rágalom, ami engem ért

„Bántó és gusztustalan az a rágalom, amivel most a korábbi főtitkár megpróbálja körbehaknizni a médiát” – írta közösségi felületén Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, akiről az Indexen jelent meg Batházi Tamás korábbi olimpikon úszó véleménye.

Csütörtökön, Rónai Egon Konkrétan című műsorában adott hosszabb interjút Batházi Tamás korábbi olimpikon úszó, aki a Széchy Tamás életéről készült könyv – és a körülötte kialakult botrány – miatt érkezett a stúdióba. A beszélgetésben Batházi azt mondta, hogy a jelenlegi úszóelnök, Wladár Sándor 18 éves kora előtt szexuális viszonyban volt a legendás edzővel.





Nem kellett sokat várni a Magyar Úszó Szövetség elnökének reakciójára sem, aki a közösségi médiában osztott meg néhány gondolatot a róla elhangzottakról. Ahogyan írja, ügyvédjével természetesen már egyeztetett, hogy milyen lehetséges jogi lépéseket tehetnek a közeljövőben.

Bántó és gusztustalan az a rágalom, amivel most a korábbi főtitkár megpróbálja körbehaknizni a médiát. Szerencsére vannak jobb érzésű újságírók, kommentelők, véleményvezérek, akik nem akarnak felülni a kattintásvonatra, és inkább a valósággal foglalkoznak, mintsem hogy teret adjanak mindenféle szemétnek

– olvasható Wladár Sándor friss bejegyzésében.

Wladár szerint könnyen lehet, hogy a rágalmazó, tehát Batházi Tamás örömmel reagál majd minderre, hogy még tovább folytathassa a fröcsögést, de ő nem szeretné neki megadni azt az élvezetet, hogy a médiában minél tovább napirenden tarthassa ezt a témát. Éppen ezért Wladár saját részéről lezártnak tekinti az ügy nyilvános részét, nem szeretne többet megnyilvánulni a témában, és kéri mindenkitől ennek tiszteletben tartását.

Ugyanakkor azt megígérem, hogy kezdeményezni fogom egy független vizsgálóbizottság létrehozását, amelynek akár anonim módon, akár személyesen bárki elmondhatja, ha valamilyen sérelem érte őt a múltban. Azt pedig csak zárójelben, mindennek a margójára: a magyar úszósport elmúlt több mint százéves történetében elsőként hoztam létre a gyermekvédelmi programunkat, amelyet idén már edző- és szakembervédelemmel is kibővítettünk. Az elmúlt hét évben a szakma legkiválóbbjai vizsgáltak ki minden egyes ügyet kellő alapossággal; a hazai és nemzetközi környezetet ismerve bizton állítom, hogy élen járunk ezen a területen. Ezért is fáj annyira ez az öncélú és gusztustalan támadás

– zárul a bejegyzés.

Botrány a Széchy-könyv körül

Mint arról elsőként az Indexen beszámoltunk a hét elején, jelentős a visszhangja a május elején megjelent, Széchy Tamás életéről szóló Élet – Mű – Örökség című könyvnek, amelyet a hajdani úszópápa két tanítványa, Sós Csaba jelenlegi szövetségi kapitány, Hargitay András olimpiai bronzérmes úszó, szintén volt szövetségi kapitány, illetve a szintén szaktekintély Tóth Ákos jegyzett. A könyv Széchy halála után 21 évvel jelent meg, és a szerzők szerint célja, hogy méltó emléket állítson a magyar úszósport kiemelkedő alakjának, akinek tanítványai összesen 69 érmet szereztek világversenyeken.

Arról azonban egyetlen szó sem esik a könyvben, hogy Széchy Tamásnak a sikerei mellett volt egy sötét oldala is, úgymond pedofil ragadozó volt, és több tucat fiatal fiú úszónövendékét abuzálta szexuálisan, a fizikai bántalmazásról nem is beszélve. Erről a könyv megjelenése után elsőként Batházi Tamás korábbi olimpikon úszó posztolt saját közösségi profilján, mondván, elfogadhatatlan, hogy egy ilyen emberről állítanak emléket 2025-ben, majd néhány áldozat vallomását is közzétette a sajtóban.

