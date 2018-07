Hollandia ellen támadt fel a pólóválogatott, megvan a negyeddöntő

Az elmúlt két meccsen mutatott gyenge teljesítmény után vasárnap sikerült összeszednie magát a magyar férfi vízilabda-válogatottnak, és szép játékkal, nagyot küzdve 12-9–re verte a hollandokat, így bejutott a negyeddöntőbe a barcelonai Európa-bajnokságon.

Az már az elején látszott, hogy bizonyítani akar a csapat, végre sikerült betalálni az első negyedben is, ráadásul rögtön ötször, és bár ellépni nem tudtak a hollandoktól, a második játékrészt egygólos vezetéssel kezdhették a magyarok.

A második negyedben aztán akadtak problémák a védekezéssel, fordítani is tudott a holland csapat, de aztán ismét összeállt hátul is a gépezet, a kapuban Nagy is remekül védett, így a negyed végére háromgólosra duzzadt a magyarok előnye.

A hollandok a félidő után sem tudtak feljavulni, lövőhelyzetig sem nagyon jutottak el, 12 percen keresztül nem lőttek gólt, így pedig végül már az is csak az eredmény kozmetikázására volt elég nekik, hogy a negyedik negyedben egymást érték a magyar kiállítások.

Märcz Tamás, a válogatott szövetségi kapitánya éppen szombaton beszélt arról, hogy azt várja a játékosaitól, hogy álljanak a sarkukra, és oldják meg a helyzeteket, a meccs után pedig elmondta, örül annak, hogy végre előjött valami a játékosaiból, de továbbra sem volt teljesen elégedett.

Nem a világ legjobbja a holland csapat, de előjött valami a játékosokból, amit vártam. A végjátékban azért bosszantott kicsit, hogy négy-ötgólos vezetésnél kicsit jobban kellett volna uralni a meccset, ezt a rutintalanság számlájára írom, lehetett volna nagyobb arányú győzelem.

– értékelt a kapitány, azt azonban hozzátette, hogy védekezésben továbbra is vannak gondok, nem szeretné, hogy a kapusoknak ennyit kelljen védeniük.

A magyar válogatott ezzel bejutott a negyeddöntőbe, ott viszont biztos, hogy mindent bele kell majd adni, a várakozásoknak megfelelően ugyanis a címvédő, olimpiai bajnok szerb csapat lesz az ellenfél kedden, 17 órakor. Ezzel kapcsolatban egyébként mind Märcz, mind a játékosok azt mondták, örülnek annak, hogy bejutottak a negyeddöntőbe, de a szerbek ellen nem férnek majd bele az eddigi hibák.