Nagyot küzdött, de alulmaradt a női pólóválogatott a hollandok ellen

Két éve Belgrádban éppen Hollandiát verve lett Európa-bajnok Magyarország, most azonban visszavágtak a hollandok, az elődöntőben 8-7–re verték a magyar női vízilabda-válogatottat, így legfeljebb bronzérmes lehet a magyar csapat a barcelonai vízilabda-Eb-n.

A meccs elég eseménytelenül kezdődött, három percig nem volt sem kiállítás, sem gól, utána viszont Illés átlövéséből vezetést szerzett a magyar csapat. Erre Van der Sloot válaszolt egy távoli bombával, aztán egy emberelőnyből a vezetést is megszerezték a hollandok.

Innen a második negyedben még sikerült egyenlíteni, még úgy is, hogy a holland kapus egészen elképesztően védett, a másodpercekkel a félidő előtt azonban megint vezetést szereztek a hollandok, a harmadik negyedben pedig három góllal is elléptek.

Ez sem törte meg a magyar csapatot, ismét sikerült ledolgozni egygólosra a hátrányt, és ugyan Megens egy emberelőnyből ismét betalált, így 8-6 volt az állás, Leimeter ismét tudott válaszolni, azaz több mint négy perc volt még arra, hogy egyenlítsen a magyar csapat.

Végül aztán hiába védett nagyot Gangl, és hiába segített be a kapufa is, nem sikerült még egy gólt lőni, így végül nem jött össze az újabb bravúr, 8-7–re nyertek a hollandok. Persze így is fantasztikus volt a válogatott, főleg úgy, hogy Bíró Attila szövetségi kapitány nem is lehetett ott a kispadon, miután az olaszok ellen a hajrában piros lapot kapott.

A magyarok így a házigazda spanyol és a görög válogatott 18.30 órakor kezdődő összecsapásának vesztesével játszanak majd a bronzmérkőzésen, amelyet pénteken 20.30-tól rendeznek.