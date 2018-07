Kikapott Montenegrótól, története második legrosszabb Eb-jét zárhatja a pólóválogatott

1989 óta a legrosszabb helyen zárhatja a vízilabda-Európa-bajnokságot a férfi magyar válogatott, amely szombaton a hetedik helyért küzd meg a görögök ellen vesztes orosz válogatottal, miután a csütörtöki helyosztón 7-6-ra kikapott Montenegrótól.

A magyar válogatott eddig csak egyszer zárt a hetedik helynél gyengébben Eb-t, 1989-ben Bonnban a kilencedik lett a csapat, de azon kívül is cask az ötödik volt a legrosszabb pozíció 1926 óta – 1966-ban, 1985-ben, 1987-ben és 1991-ben nem volt csak a bonni torna mellett elődöntős a magyar válogatott.

A magyar válogatott Eb-n még sosem verte Montenegrót, és ez most sem változott, pedig a meccs legelején Manhercz révén még a magyar válogatott szerzett vezetést. Montenegró egy ötméteresből egyenlített, majd meg is nyerte az első, illetve a második negyedet is, így volt 4-2 az állás a szünetben.

A harmadik negyedet Vámos hatalmas gólja nyitotta, de a támadásban elég gyengén játszó magyar csapat három kontraítéletnek köszönhetően sem tudott egyenlíteni. A negyedik negyednek kétgólos különbséggel ment neki a két csapat, és ugyan ezt Angyal és Zalánki góljaival megnyerte Märcz csapata, de ez is csak a szépítésre volt elég.

Mivel Oroszország 12-11-re kikapott Görögországtól a másik helyosztón, így az orosz csapat lesz a magyar ellenfele szombaton.

férfiak, az 5-8 helyért

Montenegró-Magyarország 7-6 (2-1, 2-1, 2-2, 1-2)