Az olimpiai bajnok tagad, minden vádat visszautasít a pólósbotrányban

A vízilabdás botrányban egy 13 éves lány erőszakkal vádolt meg két volt magyar vízipólóst, egyikük hosszabb interjút adott a Blikknek.

Az olimpiai bajnok mindent tagad, elutasítja a gyanúsítást.

- nyilatkozta.

K. Z. elmesélte, a kislány az ő vízilabdasulijuk növendéke volt, mint az egyesület vezetője, évek óta ismerte nem csak őt, hanem a kislány családját, testvérét, szüleit, jó viszonyban voltak. A lány edzője sosem volt, ő az iskola irányításával, szervezéssel foglalkozik.

Picinek egy tündéri, mosolygós, nagyon aranyos gyerek volt. Az uszodában sem volt vele semmi gond, amíg családi problémák nem jelentkeztek nála. Aztán kiderült, hogy volt egy botlása, amiből rendőrségi ügy is lett. Mi azonban ekkor sem küldtük el a egyesületből, pont a társam volt az, aki úgy vélekedett, hogy kell adni neki még egy esélyt, nem engedhetjük el a kezét egyetlen botlás miatt. Így tehát maradt. Azt is tudtuk róla, hogy pszichológus foglalkozik vele, aki segít neki feldolgozni a megváltozott életkörülményeit. Aztán fél évvel ezelőtt szólt a társam, hogy nagy gond van a családdal. Az anyuka lefényképezett egy papírt, amelyen a kislány arról írt, hogy miket tettek vele. Azt MMS-ben elküldte a társamnak, majd találkoztak egymással. Engem ebben az írásban még nem említett. A társam azt javasolta, hogy menjenek el egy pszichológushoz, hátha kiderül, miért ír valótlanságot a gyerek. Ezt azonban nem szerette volna a szülő. Nem sokkal később egy újabb MMS érkezett. Ebben már én is benne voltam, mint erőszaktevő