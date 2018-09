Az erőszakkal vádolt pólós ügyvédje nem tudja, kitől kapta a neveket a sajtó

A sajtóban kiskorú ellen elkövetett nemi erőszakkal meggyanúsított egyik volt vízilabdázó ügyvédje, Gatter László telefonon tájékoztatta az Indexet az ügy állásáról. Elmondta, hogy védence, illetve a sajtó által gyanúsítottként megnevezett másik volt pólós sem kapott továbbra sem idézést a nyomozóhatóság részéről az elindított eljárással kapcsolatban.

Nincsenek meggyanúsítva. Hivatalosan nem is lehetnek gyanúsítottak, amíg nem kaptak idézést a rendőrségtől.

– válaszolta az aktuális helyzetre vonatkozó kérdésünkre az ügyvéd. Gatter László arról is beszélt, hogy amennyiben megérkezik az idézés, az többféle minőségben történhet, a nyomozás során feltárt bizonyítékok függvényében. Védencét akár tanúként is beidézhetik egy ismeretlen tettes ellen folyó eljárásban, de alapos gyanú esetén feltételezett elkövetőként is tekinthet rá a rendőrség.

Egyelőre viszont még azt sem tudni, hogy a kislány ügyvédje által tett feljelentés ismeretlen tettes ellen történt-e vagy megneveztek-e benne gyanúsítottakat.

Még a levelet sem olvastam

– érzékeltette, hogy mennyire korai szakaszában tart jelenleg az ügy. Azt is elmondta, hogy egyelőre még arra sem volt módja, hogy védencével találkozzon, aki csak hétfőn tér haza külföldi tartózkodásából.

"Közvetlenül még nem is hallottam tőle a történetet, csak annyit mondott, hogy nem követte el, amivel vádolják" – folytatta, majd elmondta, hogy a volt pólós egyik közeli hozzátartozója kérte fel a védelem ellátására az ügy kirobbanásakor.

Nagyon szerencsétlen és káros, hogy már ebben a szakaszban nyilvánosságra került az ügy. Nem tudni, hogy kinek a felelősségem hogy a nevek nyilvánosságra kerültek.

A történtek azért is nagyon károsak az ügyvéd szerint, mert így óhatatlanul is a társadalom meggyőzésére helyeződik a hangsúly, nem pedig az igazság lehető legobjektívebb felderítésére. Emellett a kialakult helyzet mindenki számára hátrányos. Hite szerint védencét – és a másik megnevezett volt vízilabdázót – ártatlanul hurcolják meg, a kislányt pedig óhatatlanul is kénytelenek rossz színben feltüntetni a majdani eljárásban, mivel meggyőződésük szerint nem igaz, amit állít.

Ami az ügy folytatását illeti, Gatter tájékoztatása szerint hétfőn folytatták le a vádat megfogalmazó kislány orvosi és pszichológiai vizsgálatát, ennek eredményei döntően befolyásolják a nyomozóhatóság következő lépését.

Azt viszont megtippelni sem lehet, hogy mikorra zárulhat le az ügy. Több hónapig is eltarthat, hogy a vádemelési javaslat a bíróság elé kerüljön – ha egyáltalán sor kerül rá –, onnantól fogva pedig szinte a végtelenségig is elhúzódhatnak a dolgok, mondta erről a jogász.

Arról viszont határozott véleménye volt Gatternek, hogy mi történik majd, ha egyszer pont kerül az ügy végére.

Nyilván jogi lépéseket teszünk, ki kell derülnie, hogy miként kerülhettek nyilvánosságra az érintettek nevei.

Az ügyben megpróbáltuk elérni a feljelentést tevő ügyvédet, Dr. Gerencsér Andort is. Azt a tájékoztatást kaptuk részéről, hogy a jelenlegi szakaszában nem szeretne nyilatkozni az ügyről. A másik volt vízilabdázó védője egyelőre nem válaszolt megkeresésünkre. Amennyiben a helyzet változna, frissítjük cikkünket.