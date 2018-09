Megszólalt a szexuális erőszak miatt gyanúba került másik vízilabdázó, P. Zs. is. A volt válogatott pólós az ATV-nek elmondta, hogy elmeorvosi és gyámhatósági szakértő bevonását kérné az ügybe, hogy minél hamarabb kiderüljön az igazság.

„Nagyon nehéz erről beszélni, mert ez egy borzasztó hír, ami teljesen sokkolja az embert” – kezdte P. Zs. az ATV Híradójának adott nyilatkozatát. A volt válogatott sportoló arról is beszélt, hogy ezzel az ügyel a mások becsületét sározták be, amelyhez senkinek nincs joga, legyen az felnőtt, vagy éppen gyerek. P. Zs. azt is elmondta, szíve szerint elmeorvosi és gyámhatósági szakértő bevonását kérné az ügybe, hogy az igazság minél hamarabb kiderüljön.

A 220-szoros vízilabdázó arról is mesélt, hogy a 13 éve alapított egyesületükben naponta találkoznak problémákkal, gondokkal, de igyekeztek mindig családias légkört kialakítani a gyerekekkel és a szülőkkel is. Aztán szóba került a vádló kislány családja is, elmondta: „mi ennek a családnak csak támogatást adtunk. Mind erkölcsi, mind valamilyen szinten anyagi oldalról is”. Konkrétan említette, hogy rendezvényeket vittek az érintett család éttermébe például.

P. Zs. szerint 30 évet gyaláznak most meg azok, akik ilyen vádakat hoznak fel ellenük, majd elmondta: a kislánynak volt egy-két problémája, amit nem szeretne részletezni, de több szülő is azt szerette volna, ha kirúgják a kislányt. Ők azonban azon az állásponton voltak, hogy mindenkinek kell adni meg kell adni az esélyt, mert mindenki tud változni és a gyerekeknek amúgy is nagyon fontos, hogy közösségben legyenek. Azt is hozzátette, hogy sem K. Z, sem ő nem voltak a kislány edzői.

A korábbi vízilabdázó szerint az is nagyon szomorú, hogy az ügy kirobbanása óta zaklatásoknak vannak kitéve, támadásokat kapnak.

Ahogy az néhány napja kiderült, egy 11 éves kislányt állítólag hónapokon keresztül szexuálisan zaklattak. Az áldozat két évvel később egy levélben tett erről említést, amelyben megnevezte zaklatóit is. A kislány ügyvédje, Gerencsér András szerint a legbrutálisabb felnőtt filmeket idézte a mondandója.

Az ügyben a rendőrség vizsgálatot indított, de a két vízilabdást még nem keresték meg.