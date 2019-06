Varga Dénes: A BL-döntő bírói megutáltatták velem a vízilabdát

Szombat este őrületes végjáték végén, ötméteresekkel verte a vízilabda Bajnokok Ligája döntőjében a Ferencváros az Olympiakoszt, és lett a hatodik magyar csapat, ami meg tudta nyerni a sorozatot.

A Bajnokok Ligája legértékesebb játékosának Varga Dénest választották, aki így értékelt a hatalmas siker után:

Megkoronáztuk a szezonunkat, bár ez a két bíró majdnem megutáltatta velem a vízilabdát, sőt, talán lehet, hogy utálom is (...), nincs most kedvem játszani. Szerencsére a csapattársaim felnőttek a feladathoz, és megnyerték nélkülem, értem, helyettem. Nagy kő esett le a szívemről, hogy ennek így lehetettem a részese.

A 32 éves olimpiai bajnok az utolsó 10 percre kipontozódott, ezért is tért ki a bírókra. Hozzátette, hogy a szezon közben nem úgy sikerültek a nemzetközi mérkőzéseik, ahogyan azt eltervezték, most azonban megmutatták, mire is képesek.

Varga Déneshez hasonlóan a vezetőedző Varga Zsolt is a Kossuth Rádiónak nyilatkozott még késő este, a szakember is kitért a játékvezetésre.

„Az Olympiakosz nagyon jól kihasználta a játékvezetői felfogást, nagyon jól mutatja az erejüket a görögöknek, hogy háromgólos hátrányból is fel tudtak állni” – méltatta ellenfelét. Varga azt is elmondta, hogy ezt a győzelmet ugyanolyan nagy fegyverténynek tartja, mint amikor az előző szezonban a magyar bajnokságban három évig egyeduralkodó, 2017-ben ugyancsak BL-győztes Szolnokot letaszították a trónról. „Ez volt a másik nagy álmunk, óriási élmény ezzel a csapattal dolgozni, és látni a játékosok folyamatos fejlődését.”

A Ferencváros vezetőedzője megjegyezte, az Olympiakosz mellett a Pro Reccót, a Barcelonetát tartja még a legerősebb európai csapatoknak, és az, hogy ezek közül kettőt is legyőzött együttese, azt mutatja, megérdemelt győzelmet arattak. Hozzátette, a legerősebb kerete egyértelműen a Reccónak van, de nem mindig a legjobb összeállítású együttes nyer, hanem a legjobb csapat.

„Van egy mondás, hogy mindennek úgy kell lennie, ahogy lennie kell, bár ezt néha nehéz elfogadni. Amikor Dumi (Varga Dénes) kipontozódott, lehetett látni, hogy az Olympiakosz vérszemet kapott, de szerencsére volt annyi előnyünk, hogy a végén döntetlen lett. Az ötméteresek során pedig azoknak a játékosoknak kellett megnyerni a párharcot, akik odaálltak, jó volt látni köztük olyanokat, akik hosszú utat jártak, mint például Vogel Soma és Jansik Szilárd” – mondta Varga Zsolt.

Varga Zsolt magyar bajnok és kupagyőztes csapata sorozatban a harmadik szezonjában nyert nemzetközi trófeát: 2017-ben és 2018-ban az Eurokupában, ezúttal pedig a BL-ben ért fel a csúcsra. A Ferencváros A Bajnokok Ligája történetének hatodik magyar győztese az OSC (1973, 1979), a Vasas (1980, 1985), az Újpest (1994), a Honvéd (2004) és a Szolnok (2017) után.

(Index/MTI)