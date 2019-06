A pólóválogatott ötméteresekkel kapott ki Ausztráliától

A miniszterelnök szerint rögös út vezet a klubvízilabda trónjára, de a Fradi-szív most is megmutatta magát.

A magyar válogatott ötméteresekkel kikapott az ausztrál csapattól a férfi vízilabda világliga Belgrádban zajló szuperdöntőjének negyeddöntőjében. Märcz Tamás csapata az 5-8. helyért játszik.

Märcz Tamás csapata jól kezdett, az első negyedet 2-1-re hozta, majd a másodikat 3-0-ra nyerve négy góllal elhúzott. A válogatott jól védekezett, az ausztrálok nem tudtak élni az emberelőnyös helyzeteikkel.

A harmadik negyedben a magyarok kihagyták első fórjukat, az ausztrálok viszont magukra találtak, belőtték az előnyüket. Aztán Bedő Krisztián harcolt ki ötméterest, amit Bátori Bence be is lőtt. Az ellenfél ere két góllal válaszolt, de a negyed vége előtt Bátori újra betalált, így újra kétgólos volt a magyar előny.

A két gólt Ausztrália ledolgozta az negyedik negyedben, sőt újra vezetett is. Jansik egyenlített, majd Kardos védései tartották meccsben a válogatottat. A negyed vége előtt egy perce Joseph Kayes használta ki az emberelőnyt, és úgy tűnt, meg is lesz a meccs az ausztráloknak. Tizenhárom másodperce azonban még maradt a magyaroknak, és Pásztor egy pattintós góllal egyenlített is.

A rendes játékidő után ötméteresek következtek. Az első párban Campbell és Nagy nem hibázott, a másodikban Kayes és Bátori is betalált. A harmadikban a Ferencvárossal Bajnokok Ligája-győztes Aaron Younger lövését védte Kardos, viszont Pásztor a felső lécre bombázott. A negyedikben Howden és Erdélyi hidegvérrel lőtt a hálóba, ahogy Andrew Ford és Kállay Márk is betalált. Jöhetett a folytatás elölről, Campbell és Nagy is újra eredményes volt. Ekkor Bisztritsányi Dávid úszott a kapuba, de nem volt esélye Kayes ellen, Bátori lövése viszont a kapufáról kijött, így eldőlt az összecsapás.

Ausztrália-Magyarország 16-15 (1-2, 0-3, 4-2, 5-3, 6-5) - ötméteresekkel

gólszerzők: Campbell 3, Roach 2, Howden, Putt, A. Ford, Edwards, Kayes 1-1, illetve Bátori 3, Jansik D., Pásztor 2-2, Gór-Nagy, Erdélyi, Nagy Á. 1-1

Horvátország-Japán 20-13 (4-3, 6-3, 5-2, 5-5)

