Visszavonul a Fradi világbajnok pólósa

Bejelentette visszavonulását Gór-Nagy Miklós, a Ferencváros világbajnok vízilabdázója, akinek így a japán elleni győzelem volt az utolsó meccse a belgrádi vízilabda világliga szuperdöntőjében – írja az MTI.

Ennél jobb pillanatot most el sem tudnék képzelni a befejezéshez. A vízilabdától azonban nem fogok és nem is tudnék elszakadni. Maradok a medence mellett a Ferencvárosban, hiszen az utánpótlás munkáját fogom segíteni, emellett pedig a civil életre is szeretnék több időt szánni. Lezárul egy korszak és egy új kezdődik számomra, úgyhogy kíváncsian várom, mit hoz a jövő. Köszönöm Vízilabda!