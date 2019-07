Veretlenül Universiade-győztes a női pólóválogatott

A magyar női vízilabda-válogatott 8-7-re legyőzte Olaszország csapatát a felsőoktatásban tanuló sportolók olimpiájának tartott Universiade szombati döntőjében, Nápolyban.

A házigazda olaszok erősen kezdték a meccset, a második perc elején már két góllal vezettek, de a magyar válogatott felállt, sokáig szorosan tartotta a meccset, majd a negyedik negyed elején 8-5-ös előnyt szerezve közel került a győzelemhez. Innen még az is belefért, hogy a végéig már ne találjanak be, de így is nyertek 8-7-re.

A mezőny legeredményesebb játékosa Garda Krisztina volt három góllal, csapattársai közül Gémes Anett és Hertzka Orsolya kétszer, Brezovszki Gerda pedig egyszer volt eredményes, írja az MTI.

A Mihók Attila, Benczur Márton edzőpáros csapata veretlenül nyerte a tornát, és a magyar küldöttség második érmét nyerte Nápolyban, mivel múlt csütörtökön Tóth Krisztián a harmadik helyen végzett a cselgáncsozók 90 kilogrammos kategóriájában.

A női vízilabda 2009 óta szerepel az Universiade műsorán, a magyarok legjobb eredménye eddig három ezüstérem volt (2009, 2013, 2017).

A vasárnapig tartó 30. nyári Universiadén 18 sportágban 127 ország közel nyolcezer sportolója, köztük 21 magyarországi felsőoktatási intézmény 105 hallgatója vett, illetve vesz részt. A férfi válogatott korábban elvesztette elődöntőjét, 9-12-re kaptak ki az Egyesült Államoktól.

