64-0-s, történelmi kiütéssel kezdte a női pólóválogatott a vb-t

Történelmi méretű, óriási kiütéssel kezdte a női vízilabda-válogatott a dél-koreai világbajnokságot a házigazdák ellen, Bíró Attila csapata ugyanis 64-0-ra verte Dél-Koreát a kvangdzsui tornán. Az nem csak vb-rekord, hanem a sportág történetének legnagyobb sikere is egyben, az eddigi rekord Jugoszláviáé volt még az 1985-ös Universiádén, ahol 62-0-ra verték Guatemalát, írja a MTI.

Az a torna előtt egyértelmű volt, hogy Dél-Korea kvázi esélytelenül indul rendezőként, ám az MTI tudósítása szerint a középkezdések után nem hogy támadni, de előre haladni sem tudtak. A teljesen komolytalan összecsapást jól jellemzi, hogy kétszer is a saját térfeléről lőtt gólt a magyar csapat, sőt, még Gangl Edina és Magyari Alda is próbálkozhatott a kapuból, írja a távirati iroda, ami kiemeli, hogy a dél-koreai közönség végig tapsolt és bíztatott, emellett pedig minden magyar gólt megtapsolt.

Ezekből ugye volt, elég, Parkes Rebecca egymaga 11 gólt dobott, és volt negyed, amit 18-0-ra nyert meg a magyar csapat.

Nem gólokat, csak sérülésmentes meccset kért a kapitány

A végeredményre magyarázatot adhat az is, hogy az 1996-ban született Oh Heedzsi volt a legidősebb játékos, és a medencében volt 2005-ös (!!!) születésű koreai is. A gyorsan eldőlő meccs legalább arra jó volt, hogy a szövetségi kapitány Bíró Attila tényleg mindenkit megmozgathatott a medencében, a szünetben sorcserével élt, többek között a 18 éves kapus, Magyari Alda is lehetőséghez jutott.

Gyakorlatilag engem is meglepetésként ért, hogy ennyire gyenge az ellenfél, ugyanakkor megadtuk a tiszteletet, hogy nem szórakoztunk velük, nem bohóckodtunk. Így is ötven százalék alatti fizikai teljesítménnyel lőttünk ennyi gólt. Életem leghosszabb mérkőzése volt, és a legunalmasabb is

– nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a mérkőzés után a szövetségi kapitány.

Bíró azt is elmondta, hogy a rekorddöntés előtt nem tudták, mi volt a korábbi győzelmi csúcs, és nem is kérte csapatától, hogy minél több gólt dobjanak, csak az volt az üzenet, hogy sérülés nélkül hozzák le a meccset, ami teljesült is.

A meccsen egyetlen rekordot nem sikerült megdönteni, azon az 1985-ös jugoszláv-guatemalain Milivoj Bebic 28 gólt szerzett, Parkes ettől azért elmaradt. "Talán még sosem lőttem ennyi gólt egy meccsen... A legfontosabb az volt, hogy együtt játszunk, és gyakoroljunk mindent, amit csak lehet. Rendben, könnyű ellenfelünk volt, de megmutattuk, hogy jól pólóztunk együtt, és képesek lehetünk hasonlóra az erősebb ellenfelek ellen is" – idézte a siker után a Nemzeti Sport a legeredményesebb magyart, Parkest.

Bíró Attila együttese kedden Kanada ellen folytatja szereplését közép-európai idő szerint 2.50 órától.

Eredmény, vízilabda, nők, B csoport, 1. forduló

Magyarország-Koreai Köztársaság 64-0 (16-0, 18-0, 16-0, 14-0)

gólszerzők: Parkes 11, Szilágyi, Rybanska 9-9, Gurisatti 7, Tóth-Csaba 6, Keszthelyi 5, Horváth, Gyögyössy 4-4, Illés, Leimeter, Vályi 3-3,

A nőknél nem jött siker 10 km-en

Nyíltvízi úszásban a nők nem ismételték meg 10 km-en Rasovszky Kristóf szombati, 5 km-es sikerét, és sem Olasz Anna, sem Rohács Réka nem szerzett olimpiai kvótát 10 km-en. Olasz Anna a 16., Rohács Réka pedig a 22. helyen ért célba, a világbajnok a kínai Hszin Hszin lett.