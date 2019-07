Drámai pólómeccsen győztes gól a vége előtt 4 másodperccel

Campbell kapufája után nem maradt a medencében a labda. Emberlőnyben voltak az ausztrálok, így a kiállított is visszajöhetett. A másik oldalon Zalánki elhajlásból egy remek pattintással vette be a kaput. A rövid felsőben landolt a labda. Kayes ziccerét fogta a másik oldalon Nagy, majd a center kapufát is lőtt, de nem sikerült megszerezni a labdát. Power pedig az utolsó pillanatban kihasználta az ausztrál előnyt. Egy rossz magyar támadás után ismét Power volt eredményes, emberelőnyből. A magyar kapitány azt reklamálta, hogy a kétmeteres vonalon belülről dobta be a labdát.