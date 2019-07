A fejek és az izmok az utolsó pillanatokban nem voltak frissek

A magyar vízilabda-válogatott 10-7-re elveszítette a bronzmérkőzést Horvátország ellen a kvangdzsui világbajnokságon. Märcz Tamásnak hiányzik az érem, de úgy látja, csapata teljesített a minimális elvárást.

„Bekerültünk a világ négy legjobb csapata közé, de az elveszített érem nekem nagyon fáj, hiszen úgy építettük fel a nyarat, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy fizikailag és taktikailag is jó állapotban érjen ide a csapat."

„Nagyon kemény és jó meccs volt, a torna legnagyobb esélyesével a bronzmeccsen kellett összecsapni. Komplett, lelkileg és fizikailag is friss, százszázalékos csapatra van szükség ahhoz, hogy valaki legyőzze. Olyanra, amely a legfontosabb pillanatokban a jó döntéseket hozza meg. Ebben a mérkőzésben is benne volt, hogy egy komoly eredményt el tudunk érni, de volt egy kritikus nyolc perc, amikor nem sikerült a legideálisabb megoldásokat választanunk. A végére elfogytunk" – mondta Märcz az MTI-nek.

Märcz Tamás a kvangdzsui vízílabdatorna bronzmeccsén

„Itt a minimum szintet tudtuk teljesíteni a négybe jutással. Az igazi csalódottság tegnapelőtt volt az olaszoktól elszenvedett vereség után, extra eredmény lett volna egy biztos éremszerzés. Ott is valami apró dolog hiányzott. Most például a legjobb horvát lövőt hagytuk ott többször, ez valószínűleg már a fáradtságnak tudható be, de ilyenkor is oda kellene érni. Tanulni kell ebből a meccsből is" – mondta a kapitány.

Märcz kitért arra is, hogy az első meccsen kisujját törő Varga Dénes nem tudott teljes értékű játékosként küzdeni, és ez nagy hátrány volt.

„Nehéz és kimerítő volt így játszani. Bíztam a játékosokban, hogy valami plusszal áthidalják ez a hátrányt, ami végig vezetett minket.

A fejek és az izmok talán az utolsó pillanatokban nem voltak frissek. A harc, a küzdelem és a hit benne volt a fiúkban, ilyen szempontból nincs hiányérzetem, az érem szempontjából viszont igen."

„Egy sérülés sosem jön jól, csak azért sajnálom, mert a Ferencvárossal nagyon jó szezont produkáltunk és nekem is jól ment a játék, kifejezetten fontos tagja lehettem volna ezen a nyáron a válogatottnak, de egy ilyen szerencsétlenség közbeszólt. Nagyon sajnálom, mert sok volt bennem, és nem biztos, hogy sok esemény van még előttem. Nagyot alakíthattunk volna" – mondta Varga Dénes, aki megjegyezte, sportszerűek voltak az ellenfelek, nem ütöttek oda sérült kezére.

„Próbáltam teljes értékű játékosként funkcionálni, de a lövés és az irányítás sem ment igazán. Nagyon sok bennem maradt, ma is volt olyan akcióm és lövésem, ami nem így nézett volna ki, ha engedelmeskedik a végrehajtó testrész."

A szakember megjegyezte, a nemzetközi élmezőnyben a legkisebb hibák is eldönthetnek egy mérkőzést, ezért is fontos a frissesség.

A 35 éves Nagy Viktor arról beszélt, hogy azért is sajnálja az elszalasztott lehetőséget, mert világbajnoki eredményeiből gyakorlatilag csak ez a bronzérem hiányzott neki.

„Egytől hatig minden volt, kivéve a bronzérmet, amit most nagyon akartam. El vagyok keseredve. Ráadásul lehet, hogy ez volt az utolsó világbajnokságom" - mondta a kapus, aki szerint a játékvezetők ugyan összevissza fújtak, de nem ezért kaptak ki, hanem azért, mert a horvátok jobban védekeztek és pontosabban fejezték be a helyzeteiket.