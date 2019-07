Jokovic lelökte a pólóválogatottat a dobogóról

A magyar férfi vízilabda-válogatott Horvátországgal játszott a kvangdzsui világbajnokságon a bronzéremért, és 10-7-es vereséget szenvedett. Két éve ezüstérmesek voltak a magyarok, most maradt a negyedik hely.

Előzetesen, az első hét teljesítménye alapján ezt a két csapatot várták a döntőbe – ezzel megismétlődött volna a tavalyi finálé -, de az elődöntőben megbotlottak, így maximum a bronz volt elérhető. Egyik csapat sem jutott ki az olimpiára, az Eb-ről vagy az olimpiai selejtezőről tehetik meg. Ebben a cikkben írtunk róla, hogy lehetnek ott.

Az első negyed három gólt hozott, Hárai kiharcolt egy kiállítást és gyorsan vezetést is szerzett közelről, aztán Loncar centerből eredményes, Jokovic pedig középről, a blokkok mellett talált utat. Nagy Viktornak voltak védései, így csak 2-1-re vezettek a horvátok.

A másodikban Vámos emberelőnyből egyenlített, Vukicevic találatára Manhercz büntetőből felelt, de Milos behúzta a kapunkba a labdát. (A meccs közvetítését itt olvashatja.)

Varga Dénes egy jó csellel ment el a védője mellett, a közönség felhördült, de akkor is, amikor az ejtése nem ért gólt, hanem a felső kapufáról a gólvonal elé esett. Akkor még nem tudtuk, hogy nagyjából ekkor voltunk a legközelebb az egyenlítéshez.

MÁSODIK FÉLIDŐ

A harmadik negyed ugyan magyar előnnyel kezdődött, Varga hibázott, a horvátok megúsztak, ötméteres árán sikerült csak Milost megállítani. Jokovic ezt értékesítette. Nagy érezte, merre megy a labda, de nem tudta kiütni a jobb alsóból. Először vezettek kettővel a horvátok (3-5), Jokovicnak egyúttal ez volt a harmadik gólja.

Zalánki lövése után Bijac nem túl jó helyre tudta csak menteni a labdát, Angyal összeszedte, és a kapuba terelte.

Nagy Viktor két bravúrja kellett, hogy 5-4-nél ne menjenek el ismét két góllal. Aztán magyar emberelőny jött, Märcz Tamás időt kért. Vámos megpróbálta gyorsan befejezni a támadást, de az oldalhálóban kötött ki a labda.

A támadójáték nem akart összeállni a folytatásra sem, az sem segített, hogy két emberelőnyt kaptunk egymás után, az elsőből egy bejátszás után sikerült kapura sodorni a labdát, de Bijac sokadszor is a helyén volt, a másodikban lövésig sem jutottunk el.

A horvátok a sokadik lehetőségükkel viszont már éltek, hogy újra meglépjenek kettővel, és Setka megtalálta Nagy sebezhető pontját, a feje fölé vágta a labdát. A kapufa besegítette a labdát, megnézték a videón, mi történt, de nem volt kérdés, hogy belülről húzta ki a labdát, a mieink kapusa.

Sedlmayer pattintása pontatlan volt, Manhercz azonban nagy hidegvérrel, egy másodperccel a negyed vége előtt kihasználta az emberelőnyt. (5-6) A mozdulata is szép volt, és nagyon kellett, hogy ne mínusz kettőről kezdődjön az utolsó nyolc perc.

A befejezés

Az utolsó negyedben Bijac sokadszor is védett, de Nagy is hárított egy kitekert mozdulattal. Mezei elrúgta magát a védőjéről a bíró szerint, Jokovic 7 méterről a hálót tartó vasra dobta a labdát, ritka pontos, nagy erejű lövés volt, egyértelműen ő volt a meccs embere, pedig a folytatásban is tarthatatlan volt.

A mieinket innentől sürgette az idő, Bijacot viszont csak pontos labdákkal lehetett volna meglepni. Az újabb védése után a horvátok az utolsó pillanatban emberelőnyt használtak ki, Benicnek beívelték, és büntető jött. A magyar kispad felpattant a helyéről, reklamáltak, nem tűnt súlyosnak a szabálytalanság. Jokovic ezt a büntetőt is magára vállalta, és Nagy most nem találta el a sarkot, így zavartalanul ment a jobb alsóba a labda.

Märcz időt kért, 5-8-ról láttunk már megmenthető meccset. Háraira játszották ki az előnyt, aki Bijac feje fölé dobta a labdát. Négy és fél perc volt hátra, kettős emberelőnyt kaptunk, Zalánki pedig kíméletlen volt. (7-8)

Három és fél perccel a vég előtt megint nyílt lett a meccs. Jokovic azonban ezen a napon nem tudott hibázni, természetesen magára vállalta a lövést középről, előnyben, sok lóbálás után, és a kapu jobb oldalában landolt a labda.

Két és fél perccel a vége előtt Bijacban elakadt egy közelről elengedett labda, Benic hét méterről a támadóidő lejárta előtt lövésre vállalkozott, és mivel hatalmas erővel vágta a kapuba, ez a meccs elment. (7-10) Ráadásul emberelőnyben voltunk, de elvették tőlünk a labdát, innentől pedig a horvátok már nem akartak semmit kihozni a meccsből.

A magyarok megpróbálták góllal befejezni, de ez sem jött össze.

