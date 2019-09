Titokzatos levél borította a bilit a vízilabdázóknál

Kedves Polgármester Úr! Elnézésedet kell kérnem azért, mert a pihenésed közben zavartalak! Megértem, hogy úgy érzed, hogy sarokba szorított az Egri Vízilabda. Hidd el, hogy én sem szívesen rohangálok Hozzád és a Városhoz

– így kezdődik az a levél, amelyet Szécsi Zoltán, az Egri Vízilabda Klub elnöke Habis Lászlónak, Eger fideszes polgármesterének címzett. Pár hete a mi postaládánkban landolt az email, azóta próbáljuk kideríteni a részleteket, ugyanis mindenki tagadja a benne megfogalmazott állításokat.

Hiányzó tao-pénzek, kifizetetlen számlák, szabálytalan szerződések

A levélben az egri klub háromszoros olimpiai bajnok vezetője átmeneti likviditási támogatást kér a várostól, de azt ígéri, december 30-ig visszautalja a pénzt a klub.

A felvetésedet, miszerint slendriánul vettem át az Egri Vízilabda Klub – Egri Vízilabda Kft. kettőst, vissza kell utasítanom. Bárány Úr mindenki másnak előadott segítőkészsége sajnos hazugságokban és értelmezhetetlen rébuszokban öltött testet, ezért a saját átvilágítás mellett kellett döntenünk

– folytatja, utalva az egri klub tavaly októberi vezetőváltására. A korábban szintén vízilabdázó Bárány Attila hét év után mondott le az elnöki pozícióról, utódja Szécsi Zoltán lett, aki a levél szerint úgy vette át a klubot, hogy nem ellenőrizte különösebben a cég pénzügyi helyzetét. Aztán a levél szerint sorra dőltek ki a csontvázak a szekrényből.

Fotó: Waterpolo.hu Bárány Attila

Nagyon szívesen kiteregettem volna a szennyest már novembertől folyamatosan, ahogy kiderültek a dolgok, de az végzetes lett volna a TAO-gyűjtés időszakában. Az átvilágítást nehezítették apró, ügyes dolgok, de idővel kezd teljessé válni a kép. Mivel úgy látom, Bárány Úrnak sikerült a tökéletes gazdálkodás látszatát megtartania kifelé, szükségét érzem, hogy pár dologról informáljalak

- folytatja, majd hosszasan sorolja a súlyosabbnál súlyosabb - néhol bűncselekmény gyanúját is felvető - vádakat Bárány klubvezetői időszakáról. Hiányzó TAO-pénzeket, NAV-vizsgálatokat, szabálytalan szerződéseket, több tízmilliós tartozásokat részletez, hogy csak pár példát említsünk ebből a levélből, amelynek hitelességéről persze szerettünk volna meggyőződni.

Sajnálom, hogy ilyen hírekkel kell zaklassalak, de fontosnak tartottam, hogy tisztán láss! Sajnálom, hogy kutyaszorítóban vagyunk, de nem biztos, hogy a rossz hír hozója a hibás érte.

- zárja a hozzánk került levelet Szécsi. A klubelnök szerint egy évi 80 millió forintos szponzor belépésével hosszabb távon is stabil pályán lehetne tartani az Egri Vízilabda Klubot, és pár év alatt le tudnák dolgozni a hiányt.

Szécsi kapkod

Elsőként természetesen magukat az érintetteket kerestük meg. Szécsi Zoltán először nem akart nyilatkozni, és megkérdőjelezte egyáltalán a levél létezését is, érezhető zavarodottságában viszont később azt állította, hogy betörhettek az irodájába, és elküldtek egy piszkozatban lévő levelet.

Pár percen belül aztán egy olyan variációval telefonált, hogy a levelet igazából próbaként küldte el Deák Boldizsárnak, a klub korábbi elnökségi tagjának, hogy megbizonyosodjon róla, megbízhat-e benne a jövőben, megosztja-e mással a levelet, és valójában nem is igazak az abban foglalt állítások. Szécsi azt gondolta, a korábbi fideszes önkormányzati képviselő, Deák továbbíthatta a sajtónak a belsős levelet, és határozottan állítja, nem küldte el a levelet a polgármesternek, hiába a városvezető a címzettje.

Miután az egyes állításokra írásban külön-külön is rákérdeztünk, az egri klub elnöke egy aláírt, beszkennelt közleményt küldött válaszul egy belső átvilágítás eredményét taglalva - és pontról pontra cáfolva az először letagadott levélben foglalt állításokat. Ezt más lap is megkapta minden bizonnyal, mert a kormányközeli Egerhírek hozta le elsőként. Igaz, az ő cikkükből lemaradt, hogy milyen állításokat vizsgált a belső átvilágítás, de azt a mondatot fontosnak tartotta a szerző kiemelni, hogy

az Egri Vízilabda Klub működése mind az előző vezetés alatt, mind a jelenlegi vezetés során gazdaságilag is szabályosan történik, a Klub eredményei pedig önmagukért beszélnek.

Minden a legnagyobb rendben, minden vád hamis

És akkor nézzük, mi lett a belső vizsgálat eredménye a Szécsi által jegyzett közlemény szerint.

Vizsgálták azt a felvetést, mely szerint az októberi vezetőváltás előtt újratelepítették a számítógépeket, és üres rendszerrel adták át azokat, ezáltal pedig nem volt meg egyetlen elektronikus dokumentum se. Az is felmerült továbbá, hogy a korábbi iratokról nem készült lista. Ehhez képest - világít rá a belső vizsgálat - a klubátadás során valamennyi szükséges dokumentumot megkapott az új elnök, az iratok rendszerezése és tárolása szabályosan történt, és nem vesztek el az elektronikus dokumentumok a számítógépek újratelepítése során, mert mindent lementettek egy külső merevlemezre, amit megkapott az új vezetőség.

Volt egy olyan vád is, hogy egy 2018 júniusi NAV-vizsgálat előtt egy csomó fontos iratot megsemmisítettek, két nappal korábban pedig be se engedték az adóellenőröket a klub irodájába. A vizsgálat során kiderült, a klubnál senki nem tud arról, hogy a NAV valaha is vizsgálatot folytatott volna a klubban, és arról se tud senki, hogy az ellenőrök megpróbáltak volna bejutni az irodába 2018 júniusában. A feltételezés így - írják - "alaptalan és életszerűtlen".

Hamis az az állítás is a közlemény szerint, hogy a klubátadás után hiányzott 55 millió forint a TAO-s alszámlákról. Bár az nem világos, miért hamis, hiszen egy mondattal korábban még megerősítik, valóban csak 55 millió forint volt a számlákon a szükséges 110 helyett. Az később se derül ki a szövegből, mi lett a másik 55 millióval. Hozzáteszik ugyanakkor, a klub 2019 augusztusáig közel teljes körűen (95 százalék) el tudott számolni a 2018 előtti programokról. Arról viszont szintén nem írnak, mi van a maradék öt százalékkal.

Bár valóban 96 millió forintnyi kifizetetlen számla fogadta az új elnököt, a vizsgálat szerint azonban a partnerek korábban elfogadták, hogy a számlákat később fizeti ki a klub, és ebből egyik esetben se volt probléma. Megjegyzik, 2018 végéig teljesítették is a kötelezettségeket.

Vizsgálták továbbá azt a vádat is, hogy Hosnyánszky Norbertet és Hárai Balázst amatőr sportolói szerződéssel foglalkoztatta a klub, és fizetésüket két külsős cégen keresztül kapták, akiknek reklámszerződés keretében utalt az Egri Vízilabda kft. több mint 150 millió forintot. Az átvilágítás ugyanakkor arra a megállapításra jutott, hogy a klub minden szerződése szabályos volt, és azokat szabályosan teljesítették. Viszont így nem világos, hogy akkor miért szüntette meg az új vezetőség a szóban forgó szerződési struktúrát, mint azt a közleményben írják. Érthetetlen az is, hogy miért lenne szabályos egy profi klubban egy olimpiai- és világbajnok sportolót amatőr sportolói szerződéssel foglalkoztatni, amit megszüntetett az új vezetőség. Hárai Balázs egyébként már eligazolt a klubtól, Hosnyánszky pedig megbízásos szerződéssel játszik, írják.

Nem tudnak arról, hogy az Emmi vizsgálná a korábbi TAO-programokat, és mivel határozat egyetlen ügyben se született még, cáfolják azt is, hogy vissza kéne fizetnie a klubnak több mint 26 millió forintot a 2011-es program miatt, mint az az eredeti levélben áll. Volt egy olyan állítás is, hogy a 2012-es TAO-program ellenőrzése során okirat hamisítás miatt lefoglalta a teljes dokumentációt a NAV, de erre a közlemény nem tér ki.

Az új vezetés sajnálatosnak tartja, hogy egy korábbi elnökségi tag légből kapott állításokkal igyekezett konfliktust szítani a jól működő klub életében. Az új elnökség továbbra is azért dolgozik, hogy az egri vízilabda jó hírnevet szerezzen Egernek, és büszkeséget, örömöt okozzon az egri szurkolóknak.

- jegyzik meg a közlemény végén.

Valami nagyon sántít a vizsgálat körül

A klub közleményéből kiderült az is, hogy a vizsgálatot Deák Boldizsár július végi felvetései alapján indította el a klubelnök, az ügyvezető igazgató és a felügyelőbizottság. Az eredeti levélben ugyanakkor meg az áll, november óta dőlnek ki a csontvázak a szekrényből, és azóta sorra kiteregethette volna a szennyest Szécsi. Most tehát már arról van szó, hogy a levél állításait nem is Szécsi fogalmazta meg, azokat Deák találta ki.

Lapunknak azt írta Szécsi, azért nem küldte el a levelet Habisnak, mert

az informátor (Deák Boldizsár korábbi elnökségi tag) és az információk hitelessége is kétséges volt.

És itt jön a fordulat: megkeresésünkre Deák tagadta, hogy ő írta volna a vádakat. "Nem én fogalmaztam a levelet, azt sem tudom hogy került a nevem az Ön által megnevezett internetes portál sorai közé" - válaszolta, utalva az Egerhírekben is megjelent közleményre. Szerinte Szécsi nagyszerűen vezeti a klubot, és minden felvetésére választ kapott a vizsgálat után. A vizsgálatról tehát ő tudott.

Fotó: Eger TV / youtube Deák Boldizsár

Az ügyben leginkább érintett előző vezető, Bárány Attila viszont nem tudott a vizsgálatról, legalább is ezt mondta az Indexnek. Hozzátette, ő lassan egy éve leköszönt, és ezért nem kíván a klub belügyeivel foglalkozni. Az állításokat egytől egyig tagadta, szerinte probléma nélkül adta át a klub vezetését Szécsinek, és azóta senki se kereste az egyesülettől. Ahol ugye állítólag vizsgálat folyt a vezetése alatt folyó gazdálkodásról.

Tehát összefoglalva a történetet:

először Szécsi Zoltán arra panaszkodott, hogy valaki feltörte a gépét, úgy került illetéktelen kezekbe a súlyos állításokat tartalmazó levél;

majd úgy emlékezett, hogy ez nem elküldött, csak piszkozatban létező levél volt;

azután Szécsi Zoltán arra hivatkozott, hogy csak egy korábbi elnökségi tag megbízhatóságát akarta tesztelni a levéllel;

később kiderült, hogy éppen a levélben foglalt állításokról volt egy állítólagos belső vizsgálat,

de erről a vizsgálatról az a volt klubelnök se tud, akinek a tevékenységét vizsgálták;

Viszont ez a vizsgálat végül mindent a legnagyobb rendben talált. Csak épp ezt a különös levelet nem magyarázza meg, és az is furcsa körülmény, hogy pont azután jött ki néhány órával a vizsgálat eredménye, hogy elkezdtünk foglalkozni a témával.

Habis szerint csak a város rossz hírét akarják kelteni a választás előtt

Bár a levelet Eger fideszes polgármesterének címezték, Habis László elmondása szerint nem kapta meg, azt állítja, nincs is róla tudomása. "Az egri vízilabda sportot Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata minden évben jelentős pénzügyi támogatásban részesítette, ezzel – más sportágak képviselőihez hasonlóan - szabályszerűen elszámoltak. Az összeget a támogatás céljának és a jogszabályoknak megfelelően használták fel" - írja, majd hozzáteszi,

a Vízilabda Klub egyéb, az önkormányzati támogatás felhasználásához nem köthető tevékenységét, s a hivatkozott, állítólagos ügyeket nem ismerem.

A polgármester szerint egyébként a közelgő választások miatt kaphattuk a levelet.

Több mint gyanúsnak tartom, hogy az Ön által hivatkozott felvetések éppen most, ráadásul egy számomra el sem küldött üzenet kapcsán merültek fel. Választási kampányban Eger sikersportját támadni nem helyes, de célra vezető lehet azok számára, akik a város rossz hírében, a hangulatkeltésben érdekeltek

- írta. Mivel az ügy minden érintettje tagadja a vádakat, szeretünk volna utánajárni, a hatóságok mennyiben vizsgálódtak az egri klubnál. Az elmúlt hetekben többször is elküldtük kérdéseinket a NAV, az Emmi és a rendőrség sajtóosztályának, de a válaszokból nem lettünk sokkal okosabbak.

Az adóhivatal mindössze annyit közölt, hogy

a NAV megszüntető határozatával a nyomozás lezárult.

Azt már hiába kérdeztük, hogy melyik ügyben, és mi miatt szüntették meg a nyomozást. A rendőrségtől még ennyi információt se sikerült megtudni. Ők azt írták,

a kérdéses ügyben a rendőrség nem rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

Az Emmi cikkünk megjelenéséig nem válaszolt.

(Borítókép: A felújított egri Bárány István Sportuszoda az átadás napján 2018. szeptember 7-én. Fotó: Komka Péter / MTI)