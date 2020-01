Nem elég a vb-szereplést másolni a két olimpiai pólókvótához

Hosnyánszky Norbert a 2017-es vb-n volt utoljára válogatott, most az Eb-re készül a csapattal.

Vasárnap kezdődik a 34. vízilabda-Európa-bajnokság, amit Budapesten, a Duna Arénában rendeznek. A január 26-ig tartó verseny azért is lesz fontos, mert egyben a nyári, tokiói olimpia kvalifikációs versenye is lesz az európai válogatottak számára. A mostani lesz az ötödik alkalom, hogy Budapest ad otthont a vízilabda-Eb-nek, és ez lesz az első, aminek az új Duna Aréna. A férfi válogatott a 12 Eb-címével csúcstartó, azonban 1999 óta nem sikerült Eb-t nyerni. A női tornát 1985 óta rendezik meg, azóta a magyar válogatott háromszor lett Európa-bajnok, legutóbb 2016-ban.

A Magyar Vízilabda-szövetség elnöke, Vári Attila még tavaly szeptemberben elmondta, hogy bízik benne, hogy mind a férfi, mind a női válogatott kiharcolja az olimpia részvételt az Eb-n, ehhez viszont mindkét csapattól kiemelkedő eredmény kellene.

Ki lesz ott az olimpián?

Az olimpiai vízilabda tornán 12 férfi, és 10 női válogatott vehet majd részt, vagyis a házigazda japán válogatott mellett 11, illetve 9 kiadó hely volt még, amelyek egy része már korábban elkelt. A férfi olimpiai tornára már kijutott a világliga-győztes szerb, a világbajnok olasz, a vb-döntős spanyol, a pánamerikai-bajnok amerikai és az óceániai-bajnok ausztrál válogatott, míg a női tornán az amerikai, a kanadai, az ausztrál és a spanyol válogatottak részvétele már biztos.

Az újdonsült Európa-bajnok válogatottak az olimpiára közvetlenül jutnak ki, de abban az esetben, ha olyan válogatott nyeri az Eb-t, amely korábban már kvalifikálta magát a tokiói játékokra, akkor az Eb-n a legjobb helyen végző, még nem olimpiai résztvevő válogatott jut ki helyette az olimpiára. A lemaradó válogatottak utolsó kijutási esélye a márciusi olimpiai selejtezőtorna lesz, miről négy férfi és három női válogatott juthat még ki.

A magyar férfi válogatott szempontjából ez azt jelenti, hogy a még nem kijutott válogatottak közül a legjobb helyen kell végezni, vagyis a minimális cél az elődöntő elérésre.

Amennyiben a magyar mellet a szerb, az olasz és a spanyol válogatott jut még be a legjobb négy közé, akkor már a negyedik hely is olimpiát érne, minden más esetben legalább a dobogón kell végezni.

A női válogatott esetében kicsit egyszerűbb képlet, viszont annál nehezebb megoldani. Az azonnali kijutáshoz meg kell nyerni az Eb-t, vagy ha ez nem sikerül, akkor a már kijutott spanyol válogatottnak kéne nyernie az Eb-t úgy, hogy a döntőben a magyar válogatottat győzik le.

Az Eb-lebonyolítása

A 16 férfi válogatottat négy darab négyes csoportba sorolták be, a csoportgyőztesek egyből a negyeddöntőbe jutnak majd, míg a második és harmadik helyezett csapatokra egy playoff-kör vár, aminek a továbbjutója jut még be a negyeddöntőbe. A csoport negyedik helyén végzett csapatok a 13-16. helyért játszhatnak majd. A helyosztó meccseket január 26-án játsszák le. A magyar válogatott a C csoportba került a spanyol, a török és a máltai válogatottak mellé.

A 12 női válogatottakat két hatfős csoportra osztották, ahonnan az első négy helyezett jut majd be a negyeddöntőbe. A csoport 5. és 6. helyén végzett válogatottak a 9-11. helyért játszhatnak tovább. A hetedik helytől való helyosztókat és a döntőt is január 25-én rendezik. A magyar válogatott az A csoportba került a görög, az orosz, a horvát, a szerb és a szlovák válogatottak mellé.

Eb-csoportbeosztás: Férfiak: A csoport: Horvátország, Montenegró, Németország, Szlovákia

B csoport: Hollandia, Oroszország, Románia, Szerbia

C csoport: Magyarország, Málta, Spanyolország, Törökország

D csoport: Franciaország, Görögország, Grúzia, Olaszország Nők:

A csoport: Magyarország, Görögország, Horvátország, Oroszország, Szerbia, Szlovákia

B csoport: Franciaország, Hollandia, Izrael, Németország, Olaszország ,Spanyolország

A magyar válogatottak

A tavalyi, kvangdzsui világbajnokságon a férfi és a női válogatott is a negyedik helyen végzett, amivel éppen hogy lemaradtak az olimpiára való kijutásról. Az elmúlt hetek felkészülési tornáin is hasonló volt a két válogatott formája, ami az Eb előtt ezúttal bizakodásra adhat okot.

A férfiak az olaszországi Cuneóban készültek az Eb-re, ahol az amerikai csapatot 15-10-re, a görögöket pedig 10-5-re győzték le. A vb-címvédő olasz válogatottal 14-14-es döntetlent játszottak, de jobb gólkülönbségüknek köszönhetően megnyerték a tornát.

A válogatott szövetségi kapitánya, Märcz Tamás kedden hirdette ki végső, 13 fősre szűkített keretét, amiből Nagy Ádám és Sedlmayer Tamás maradt ki. A kapitány szerinte stabil csapat állt össze három fix védővel, és két olyan játékossal, aki adott esetben magas szintű védőmunkára is fogható, és vannak több poszton is bevethető játékosok, mint Erdélyi Balázs, Jansik Szilárd vagy éppen az olimpiai bajnok Hosnyánszky Norbert.

Gyors a csapat, Olaszországban is jó megindulásokat láthattunk, aminek örültem, mert viszontláttam sokat az elmúlt időszak gyakorlásaiból. Az elmúlt egy-két évben fizikálisan és tudás szinten is felerősödtünk az élmezőnyhöz, mindezt az Európa-bajnokságon szeretnénk igazolni. Nagyon kompakt, ütőképes a csapatunk, de még egyéni és csapatszinten is vannak előrelépési lehetőségeink. Az elkövetkezendő rövid időszakban még olyan munkát tudunk végezni, aminek az lesz a célja, hogy először a spanyolok ellen játszunk jól, stabilan, majd onnantól kezdve végig felfelé íveljen a formánk

– mondta az Eb előtt Märcz. Szerinte szerencsés, hogy a válogatott gerincét, hét játékost is a Ferencváros adja, akik az elmúlt évben minden fontos sorozatot, a bajnokságot és a Bajnokok Ligáját is megnyerték. Arra számít, hogy a törökök elleni nyitómeccs jó gyakorlás lesz majd a második, spanyolok elleni meccsre.

Varga Dénes, a férfi válogatott csapatkapitánya arról beszélt, hogy a távlati cél az olimpia, de a válogatott most elsősorban az Eb-re koncentrál, hiszen még nincs meg az olimpiai kvóta.

Elmodnta, hogy azzal a szándékkal fogja vezetni a csapatot, hogy megnyerjék a tornát, legyen bárkmelyik válogatott is az ellenfél.

A papírforma szerint a második, spanyolok elleni csoportmeccs fog dönteni a csoportelsősségről. A tavalyi világbajnokságon a két válogatott szintén egy csoportba került, akkor 13-11-re sikerült nyerni ellenük. Ezután a spanyolok – a szerb és horvát válogatottat is legyőzve – egészen vb-döntőig meneteltek. A csoportgyőztes válogatott jutalma plusz két nap pihenőidő lesz a január 22-i negyeddöntő előtt. A csoportban a második és harmadik helyen végzett csapatok január 20-án játszanak a playoff-körben.

A férfi válogatott Eb-kerete: Kapusok: Nagy Viktor (Szolnoki Dózsa, Vogel Soma (FTC-Telekom Waterpolo) Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Szolnoki Dózsa), Erdélyi Balázs (A-Híd OSC-Újbuda), Hárai Balázs (A-Híd OSC-Újbuda, Hosnyánszky Norbert (ZF-Eger, Jansik Szilárd (FTC-Telekom Waterpolo, Mezei Tamás (FTC-Telekom Waterpolo, Manhercz Krisztián (A-Híd OSC-Újbuda, Pohl Zoltán (FTC-Telekom Waterpolo, Varga Dénes (FTC-Telekom Waterpolo, Vámos Márton (FTC-Telekom Waterpolo, Zalánki Gergő (FTC-Telekom Waterpolo) Szövetségi kapitány: Märcz Tamás

Nehéz döntést kellett meghoznia a női kapitánynak

A női válogatott hazai medencében, Dunaújvárosban játszott felkészülési tornát, amin a franciákat 21-5-re, Kínát 16-7-re, a görögöket pedig 16-8-ra győzték le, így veretlenül nyerték meg a tornát.

Bíró Attila, a női válogatott szövetségi kapitánya az Eb-keret kihirdetésekor elmondta, hogy az elmúlt öt év legnehezebb szakmai döntését hozta meg, amikor a kapusok közül Magyari Aldát, a mezőnyjátékosok közül pedig Antal Dórát és Szücs Gabriellát kellett kihagynia.

Jó formában, kiváló erőben vannak a lányok, robbanékonyak, de még mindenen lehet javítani, most a gyorsításon, a dinamizmuson van a hangsúly. Az elmúlt hónapok, hetek eredményeinek örülünk, ugyanakkor cseppet sem altat el bennünket! A mögöttünk hagyott mérkőzések semmilyen szempontból nem érnek fel egyetlen Európa-bajnoki mérkőzéssel sem

– mondta Bíró, aki szerint majd az oroszok és görögök elleni csoportmeccsek lesznek az igazi erőmérők. Bíró a korábbi eredményekkel sem foglalkozik már, ahogy a tavalyi vb-n elért negyedik hellyel, úgy a négy évvel ezelőtti Eb-győzelemmel sem.

Keszthelyi Rita, a női válogatott csapatkapitánya egyenesen az edzésről érkezett az Eb kezdete előtti utolsó, pénteki sajtójátékoztatóra. Elmondta, hogy a dunaújvárosi felkészülési torna nagyon jól sikerült, na önbizalmat adott az egész csapatnak. A 2016-os Eb-győzelemhez hasonlóan, most is meccsről meccsre akarnak majd építkezni és javulni.

Szerinte a tavaly nyári vb óta a csapat tagjai sok tekintetben, például a felelősségvállalás terén is fejlődtek, ezért úgy gondolja, hogy most erősebb a válogatott mint féléve.

A női válogatott legnehezebb csoportmeccse várhatóan az oroszok elleni lesz, akiket az utóbbi időszakban nem sikerült legyőzni a világeseményeken. A 2019-es világbajnokság csoportmeccsén 17-12-re nyert az orosz válogatott. A Világligában kétszer is találkozott egymással a magyar és az orosz válogatott, először az európai selejtezőkör elődöntőjében, ahol 15-14-re, majd három hónappal később, a szuperdöntő csoportkörében is összekerült a két válogatott, ahol ismét az oroszok nyertek 14-9-re.

A női válogatott Eb-kerete: Kapusok: Gangl Edina (UVSE), Kasó Orsolya (FTC) Mezőnyjátékosok: Csabai Dóra (FTC), Faragó Kamilla (UVSE), Garda Krisztina (Dunaújváros), Gurisatti Gréta (Dunaújváros), Gyöngyössy Anikó (BVSC), Horváth Brigitta (Dunaújváros), Illés Anna (FTC), Keszthelyi Rita (UVSE), Leimeter Dóra (BVSC), Máté Zsuzsanna (FTC), Parkes Rebecca (UVSE), Rybanska Natasa (UVSE), Szilágyi Dorottya (Eger), Vályi Vanda (Dunaújváros) Szövetségi kapitány: Bíró Attila

A Női válogatott Eb-menetrendje: január 12., 19:30: Magyarország-Horvátország

január 13., 19:00: Magyarország-Szlovákia

január 15., 19:00: Magyarország-Oroszország

január 17., 19:00: Magyarország-Görögország

január 19., 19:00: Magyarország-Szerbia Bezár

(Borítókép: Martiskó Gábor / Index)