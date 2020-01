Óriási meccsen, egy góllal nyertek az oroszok ellen a magyar női pólósok

A vízilabda-Európa-bajnokság első komolyabb akadályát sikerrel vette a magyar női pólóválogatott, és 9-8-ra legyőzte az oroszok. A válogatott védekezése parádés volt, és persze volt egy Keszthelyi Rita, aki rekordot is döntött. Pénteken a csoport másik erős csapata, a görögök ellen dől el a csoportelsősség.

Magabiztos győzelemmel kezdte a hazai rendezésű vízilabda-Eb-t a férfi csapat is. Csütörtökön már rangadó vár rájuk.

A vízilabda-Európa-bajnokság szerdai napján már igazi erőpróba, az orosz válogatott várt az első két meccsét félgőzzel is megnyerő magyar női válogatottra. Az oroszok ellen az utóbbi időben igen kevés siker született, a legutóbbi három magyar–orosz meccset is ők nyerték meg. A tavaly nyári Világligában, majd aztán a világbajnokságon is ötgólos különbséggel nyertek. Az utolsó magyar győzelem a 2018-as Európa-bajnokságon született, amikor egy szoros csoportmeccsen 8-7-re sikerült nyerni.

A játéknap utolsó előtti, holland–olasz meccsén szinte üres volt a Duna Aréna, ami a magyarok meccsére sem telt meg. Sőt, még kevesebben is voltak, mint a horvátok elleni első meccsen, ami nagy valószínűséggel annak is köszönhető, hogy ezt a meccset egy időben rendezték a férfi kézilabdázók Izland elleni Eb-meccsével.

Tökéletes védekezés

Az első negyed nagyon jól alakult a magyar válogatott számára. A csapat védekezése rendkívül hatékony volt, több orosz lövést sikerült blokkolni, nem egy kontrát harcoltak ki a támadóikkal szemben, így mindössze három emberelőnyös gólt tudtak dobni az oroszok. Ezzel szemben a magyar válogatott négyszer is bevette az orosz kaput, a gólszerzésben a válogatott csapatkapitánya, Keszthelyi Rita járt az élen három góllal.

A második, egyben történelmi találatát egy gyönyörű ejtés után szerezte, ami már a századik gólja volt az Európa-bajnokságokon,

és amivel megelőzte a korábbi magyar csúcstartót, Stieber Mercédeszt.

A második negyed elején a magyar támadójáték kicsit akadozott, de a védekezés továbbra is parádés volt, az orosz lövésekbe szinte mindig beleért egy kéz, vagy pedig Kasó Orsolya védett óriásit, így sikerült az oroszokat nullán tartani. A hosszú gólcsendet végül Gyöngyössy Anikó, a BVSC centere törte meg két és fél perccel a negyed vége előtt, majd Vályi Vanda növelte tovább az előnyt, amivel már 6-3-ra vezetett a magyar válogatott.

Elfogyott az előny, majd jött egy ejtés

A harmadik negyedre aztán teljesen megfordult a mérkőzés alakulása, a magyar támadásokból elfogyott az ötletesség, és nem sikerült gólt szerezni. Ami azonban ennél is nagyobb gond volt, hogy a védekezés intenzitása is csökkent, így az oroszok még a negyed első felében eltüntették a háromgólos hátrányukat.

Az átmeneti üzemzavarból aztán Keszthelyi Rita zsenialitása rángatta ki a csapatot, 1:23-mal a negyed vége előtt olyan gólt ejtett, amire csak nagyon kevesen képesek. Szilágyi Dorottya jól helyezett góljával pedig kettőre állt vissza a különbség az utolsó negyed előtt.

A negyedik negyed ismét az előny őrzéséről szólt, amit az elején újra magas színvonalon művelt a magyar csapat, de a jó támadásokra már kevesebb erő maradt. 4:42-vel a vége előtt Elina Karimova meg tudott úszni, és bepöccintette a hetedik orosz gólt, amivel újra egy gólra zárkóztak fel. Ezután többször is a hazai kapufa segítette ki a magyar csapat védekezését.

8 Galéria: Magyar-orosz női pólómeccs Fotó: Huszti István / Index

Alig több mint két perccel a meccs vége előtt Illés Anna gólja kulcsfontosságúnak bizonyult, mert ez lett a győztes gól, amivel a magyar válogatott óriási küzdelemben, 9-8-ra legyőzte az oroszokat. A magyar csapat 9 ponttal a csoport második helyén áll a jobb gólkülönbségű görögök mögött. Pénteken már a csoportgyőzelem lesz a tét a görögök ellen.

Magyarország–Oroszország 9-8 (4-3, 2-0, 2-3, 1-2)

Budapest, Duna Aréna, vezette: Dervieux (francia), Wengenroth (svájci)

gólszerzők: Keszthelyi 4, Gyönygössy, Illés, Leimeter, Szilágyi, Vályi, illetve Gorbunova 3, Karimova 2, Bersneva, Serzhantova, Timofejeva