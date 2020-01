Kicsúszott a győzelem a férfi pólóválogatott kezéből a csoportrangadón

A magyar férfi pólóválogatott idegőrlő meccsen 11-11-es döntetlent játszott a világbajnoki ezüstérmes spanyolokkal. A csoportelsősségre még így is van esély, ha szombaton a máltaiakat sok góllal győzi le Märcz Tamás csapata.

Magabiztos győzelemmel kezdte a hazai rendezésű vízilabda-Eb-t a férfi csapat is. Csütörtökön már rangadó vár rájuk.

Csütörtökön a férfi torna csoportkörének második fordulójával folytatódott a budapesti vízilabda-Eb. Az első meccsét könnyed győzelemmel letudó magyar válogatottra ezúttal az a spanyol csapat várt, akik a legutóbbi Európa-bajnokságon és világbajnokságon is döntőt játszottak, így egyértelműen ez a meccs volt a C csoport rangadója, ami az első és második helyről döntött.

Már a tavaly nyári, kvangdzsui vb-n is egy csoportba került a magyar és a spanyol válogatott, az akkori csoportmeccset pedig még úgy is sikerült 13-11-re megnyerni, hogy Varga Dénes ujjtörése miatt nem játszhatott.

A második helyen továbbjutó spanyolok aztán a kieséses szakaszban, az előzetes várakozásokra rácáfolva, előbb a szerbeket, majd a horvátokat is legyőzték, és csak az olaszoktól kaptak ki a döntőben. A vb-ezüstérmes spanyol csapatból 11-en is itt vannak az Eb-n, így semmiképp sem lehetett könnyű mérkőzésre számítani ellenük.

A vasárnap óta tartó vízilabdatornán most volt a legtöbb szurkoló az ötezer fős Duna Arénában, szinte az összes szektor megtelt.

Az első negyedet a magyar válogatott végig kontroll alatt tartotta. Zalánki Gergő már az első támadást gólra váltotta, majd Pohl Zoltán távoli bombájával már 2-0-ra vezetett a magyar csapat. A spanyol támadások lassúak voltak, Marc Larumbe első próbálkozásra a kapu mellé pattintott, a következő akcióban pedig kapufát lőtt.

A magyar csapat védekezése magas színvonalú volt, a spanyolok még kettős emberelőnyben is csak nehezen tudtak gólt szerezni. Vogel Soma először óriási bravúrral védte a spanyolok brazil származású csapatkapitányának, Felipe Perronénak a lövését, mire a közönség Vogel nevét kezdte skandálni, viszont a kipattanót Alberto Munarrizz már belőtte. Hosnyánszky góljával ismét kettő lett a különbség, amire aztán Perrone tudott válaszolni.

A negyed fénypontja a Pohl Zoltán második gólja volt, egy centerezés után kíméletlenül vágta a labdát a spanyol kapuba, így az első negyedet 4-2-re nyerte a magyar válogatott.

A második negyed már nem hozott olyan látványos játékot, mint az előző, ami a spanyoloknak kedvezett. A védekezésük felkeményedett, és a magyar csapat sokáig nem tudta bevenni a kapujukat, még ötméteresből sem. 3:55-tel a negyed vége előtt büntetőhöz jutott a magyar válogatott, azonban a spanyol kapus, Daniel Lopez folyton elmozdult a kapujából, így késleltetve a büntető elvégzését. A játékvezető végül megelégelte az időhúzását, és kiküldte a kapuból, így Munarriznak kellett védenie helyette. És védett is, Manhercz nem helyezte eléggé szélre a lövését.

Hosnyánszky kései góljának, valamit Vogel bravúrjainak köszönhetően a magyar válogatott csak 2-1-re vesztette el a negyedet, így 5-4-es vezetéssel fordulhattak a második félidőre.

A harmadik negyedben Vogel továbbra is extázisban védett, a spanyol center, De Toro nagyon közeli lövését blokkolta, majd aztán azonnal indította a megúszó Vámos Mártont, aki nem hibázta el a ziccert. A szép magyar támadásokból Hárai Balázs , majd Angyal Dániel is megszerezte az első gólját a meccsen, viszont a spanyolok négy gólt is szereztek a negyedben, és 8-8 lett az állás.

A döntés az utolsó negyedre maradt, amit a spanyolok kezdtek jobban. Alvaro Granados a kilencedik spanyol gólt is bedobta, amivel a meccs során először átvették a vezetést. A spanyolok 8-6 után sorban három gólt is lőttek, miközben a magyarok egyet sem. A rossz magyar szériának végül a csapatkapitány, Varga Dénes vetett véget egy góllal, azonban az egyenlítés után nem sikerült újra átvenni a vezetést.

8 Galéria: Magyarország-Spanyolország férfi vízilabda mérkőzés Fotó: Huszti István / Index

A meccs végére, a legfontosabb pillanatokban hiányoztak a magyar blokkok. Két és fél perccel a meccs vége előtt, 11-10-es vezetésnél a spanyolok a kétgólos előnyért támadtak, a magyar csapat szerencséjére azonban egy rossz átadás miatt nem tudtak élni ezzel a lehetőséggel, a magyar csapat szerencséjére. 40 másodperccel a vége előtt Zalánki Gergő lőtte be a 11. magyar gólt, amivel újra egyenlő lett az állás. Az utolsó spanyol támadást sikerült kivédekezni. Így még 15 másodperc maradt egy támadásra, de ennyi idő alatt már nem lehetett lövőhelyzetig jutni, így maradt a 11-11-es döntetlen.

A döntetlennel a magyar és spanyol csapatnak is 4-4 pontja van, viszont a spanyolok gólkülönbsége jobb, így ők vezetik a csoportot. Így szombaton, a máltaiak elleni meccsen nagy jelentősége lesz, hogy a magyar válogatott hány góllal tud majd nyerni a máltaiak ellen, ugyanis ezen, és a spanyol-török-meccs eredményén fog múlni a csoportelsősség.

Magyarország-Spanyolország 11-11 (4-2, 1-2, 3-4, 3-3)

Budapest, Duna Aréna, vezette: Alexandrescu (román), Zwart (holland)

gólszerzők: Vámos 3, Pohl 2, Hosnyánszky 2, Angyal, Hárai, Varga, Zalánki illetve Perrone 4, Granados 2, Delgado, Fernandez, Mallarach, Munarriz, Larumbe,

Európa-bajnokság (Duna Aréna), férfiak, csoportkör, 2. forduló: A csoport: Németország-Szlovákia 8-5 (4-1, 1-2, 3-2, 0-0) később játsszák: Horvátország-Montenegró Az állás: 1. Montenegró 3 pont (15-4), 2. Horvátország 3 (17-9), 3. Németország 3 (17-22), 4. Szlovákia 0 (9-23) B csoport: Oroszország-Hollandia 15-9 (3-2, 5-1, 3-2, 4-4) Szerbia-Románia 15-7 (5-3, 1-1, 5-1, 4-2) Az állás: 1. Szerbia 6 pont (28-16), 2. Oroszország 6 (24-22), 3. Hollandia 3 (18-23), 4. Románia 0 (15-24) C csoport: Törökország-Málta 13-10 (5-1, 4-3, 1-2, 3-4) Magyarország-Spanyolország 11-11 (4-2, 1-2, 3-4, 3-3) Az állás: 1. Spanyolország 4 pont (23-7), 2. Magyarország 4 (19-5), 3. Törökország 3 (18-29), 4. Málta 0 (17-36) D csoport: Görögország-Grúzia 17-10 (5-1, 6-1, 2-4, 4-4) Olaszország-Franciaország 10-7 (3-2, 3-1, 3-2, 1-2) Az állás: 1. Olaszország 6 pont (20-13), 2. Görögország 6 (23-20), 3. Grúzia 3 (19-24) 4. Franciaország 0 (14-19)

(Borítókép: Huszti István / Index)