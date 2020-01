26-0-ra ütötte ki Máltát, csoportgyőztes az Eb-n a férfi pólóválogatott

Délelőtt eldőlt, hogy a magyar férfi vízilabda-válogatottnak 20 góllal kell vernie Máltát a szombat esi mérkőzésen ahhoz, hogy a spanyolokat a jobb gólkülönbségnek köszönhetően megelőzve meglegyen a csoportelsőség, és ezzel a nyolcaddöntőt kihagyva egyből a negyeddöntőben kezdhessen Märcz Tamás csapata.

A legutóbbi két magyar-máltai egyaránt 24-8-as végeredményt hozott, de mindkettőn erősen kísérletező felállású és keretű magyar csapat állt ki, így előzetesen teljesíthetőnek tűnt az egyáltalán nem gyerekjátéknak minősülő cél.

Az első gól fél perc után már meg is volt Erdélyi Balázs közeli pöccintéséből, majd tökéletes védőmunkával, illetve a meglehetősen határozatlan máltai védelem hibáit kihasználva a magyar csapat túlteljesítette az átlagot, és 6-0-ra nyerték az első negyedet. A máltaiak egyetlen kapu felé tartó lövése az utolsó másodpercben jött, amikor a kapus emelte rá elkeseredett módon, de ebből sem született gól.

A második negyedben még jobban ment a termelés: miközben a védelem továbbra is hibátlanul dolgozott, a máltai kapu előtt sem torpant meg a válogatott. Az első máltai emberelőny sem hozott kaput találó lövést, Nagy Viktornak csak a második negyed második felében kellett először érdemben játékba avatkoznia, annyira jók voltak a blokkok előtte. A gólkényszer miatt támadásban többnyire a biztonsági megoldásra mentek a magyar játékosok, de a szünetig így is belefért Varga Dénestől egy csavarból és egy finom ejtésből, Jansik Dávidtól pedig egy éles szögből szerzett találat. A lehengerlően játszó magyar csapat a szünetig 13-0-ra lépett meg, ami után akár pár hiba is beleférhetett volna a második félidőbe.

Hiba viszont nem jött, így a spanyol-török végeredménye által kijelölt húszgólos különbség már a harmadik negyedben megvolt, olyannyira, hogy az utolsó nyolc perc már 21-0-ról indult. A harmadik negyed legnagyobb problémáját az jelentette, amikor az egyik máltai lövés fejen találta a kapus Nagyot, de szerencsére gyorsan kiheverte a dolgot – 19-0-nál például úgy örült az ötödik védésének, mintha az olimpiai vagy vb-döntőben fogta volna meg a sorsdöntő dobást.

Az utolsó negyedben papíron az is elég lett volna, hogy pihenjen a magyar csapat, és csak döntetlenre hozza ki a nyolc percet, de a 21-0-s kezdés után inkább csal lassított, mint hogy leállt volna Märcz csapata, és az is belefért, hogy az utolsó negyedet „csak” 5-0-ra nyerjék meg, beállítva a 26-0-s végeredményt.

A kiütéses győzelem egyben azt is jelenti, hogy a férfi válogatott megelőzte a csoportban Spanyolországban, és a női csapathoz hasonlóan csoportelsőként jutott tovább. A férfi csapat a negyeddöntőben majd Grúzia (Georgia) és a később eldőlő B csoport második helyezettjének győztesével játszik majd.

A magyar csapat legeredményesebb játékosa a 7 gólig jutó Zalánki Gergő volt, Varga Dénes 6, Pohl 3, Vámos, Manhercz, Erdélyi 2-2, Jansik Szilárd, Hosnyánszky, Mezei, Angyal pedig 1-1 gólt dobtak. A mezőnyjátékosok közül egyedül Hárai Balázs nem volt eredményes, ám a közvetlen negyeddöntő miatt aligha bánja ezt.

Európa-bajnokság, férfiak, csoportkör, 3. forduló

C csoport

Magyarország-Málta 26-0 (6-0, 7-0, 8-0, 5-0)

Spanyolország-Törökország 24-7 (5-3, 6-1, 8-1, 5-2)

A csoport végeredménye: 1. Magyarország 7 pont (56-16), 2. Spanyolország 7 (58-25), 3. Törökország 3, 4. Málta 0

A többi csoport eredményei (és állása)

A csoport

Horvátország-Szlovákia 16-4 (3-0, 4-2, 4-1, 5-1)

Montenegró-Németország 10-3 (2-1, 3-0, 3-1, 2-1)

A csoport végeredménye: 1. Horvátország 9 pont, 2. Montenegró 6, 3. Németország 3, 4. Szlovákia 0

B csoport

Románia-Oroszország 11-10 (3-3, 3-2, 2-0, 3-5)

később 20.30 Szerbia-Hollandia

D csoport