Märcz: Ez most a nehéz, és nem a nagyon nehéz meccs volt

Szinte végig vezetett a magyar válogatott, a végén azonban örülni lehetett a 11-11-es döntetlennek is a spanyolok ellen.

A magyar férfi vízilabda-válogatott küzdelmes meccsen, 14-10-re nyert az oroszok ellen a hazai rendezésű Európa-bajnokság negyeddöntőjében, és így bejutott a legjobb négy csapat közé. Az elődöntőben az a montenegrói válogatott lesz az ellenfelük, akik 10-8-ra legyőzték a világbajnok olaszokat.

A magyar csapat szövetségi kapitánya, Märcz Tamás a negyeddöntő után elmondta, hogy harcos orosz válogatottra számított, mert nekik egy óriási lehetőség az Eb-negyeddöntő. Ennek megfelelően jól is kezdték a mérkőzést, koncentráltak voltak és megmutatták, hogy nem könnyű ellenfelek. A centereiket általában nem könnyű megfogni, ahogy az átlövőik is jók.

Märcz szerint ezeken a pontokon a meccs elején nem tudtuk olyan jól felvenni velük a versenyt, és végig ott lihegtek a nyakunkon.

Tudtam azt, hogy nem ez lesz életünk mérkőzése a szünnap miatt, tudtam azt, hogy nehéz lesz újra elkapni a fonalat. Mégis, a fiúk azért tudják, hogy mi az a nehéz meccs, és mi a nagyon nehéz meccs. Ez most a nehéz meccs volt, nem a nagyon nehéz.

– mondta Märcz, aki biztos abban, hogy az elődöntőre még javíthat a védekezésén a magyar csapat. Jobban kell majd beleállni a blokkokba, jobban visszaérni, és jobban kiérni a lövőkre. A támadójátékban Märcz nem látott nagy problémákat, ami igazol a 14 lőtt gól is.

A kapitány arra számt, hogy Montenegró ellen valószínűleg nem fogunk tudni ennyi gólt lőni, ezért arra a meccsre a védekezést kell majd összerakni. A leendő ellenfélről még elmondta, hogy jól játszotak az olaszok ellen, nagyon össze vannak rakva és megérdemelten jutottak tovább.

A magyar válogatott kapusa, Nagy Viktor végigvédte a negyeddöntőt, és 18 lövésből nyolcat is megfogott. A kapuból úgy látta, hogy a csapat védekezésén még lehet mit javítani. Tudták, hogy az orosz lövők szereztik a blokkok mellett ellövöldözni a labdát, ami a kelleténél többször is sikerült nekik.

Azért nem érzem annyira jól magam, mert a blokkokkal ma nem sikerült olyan jól összehangolódni, és emiatt jónéhány gólt tudtak szerezni, és ezért tudtak végig a meccsben maradni

– mondta Nagy, aki szerint egy kisebb teher is lekerült most a csapat vállaról azzal, hogy a hazai közönség előtt sikerült bejutni az elődöntőbe.

Jansik Szilárd, a válogatott bekkje úgy érezte, hogy végig uralták a mérkőzést, és a balkezes orosz lövők semlegesítése is jól sikerült, Harkov és Nagajev is csak egy-egy gólt lőtt. A nagyszünetben Märcz Tamás azt kérte tőlük, hogy minden negyedben még egy lapáttal tegyenek rá mind támadásban, mind védekezésben. Ez sikerült is, így a végére meg tudták törni az oroszokat.

A montenegróiak továbbjutása nem igazán lepte meg Jansikot, mert az első nyolc csapat között nagyon kis különbség van. Jansik szerint teljesítették az elvárást,

és ha már hazai pályán idáig eljutottak, akkor miért állnának meg most?

Azon sem lehet meglepődni, hogy a spanyolok büntetőkkel kiejtették a szerbeket, és azon sem, hogy Montenegró végig vezete győzte le a világbajnokot.

A magyar csapat centere, Mezei Tamás szerint ezen a szinten már nem kell új dolgokat kitalálniuk Montenegró ellen,

hanem azokat a dolgokat kell minnél jobban játszani, amiket már tudnak.

Ha ez a pénteki elődöntőben sikerül nekik, akkor a magyar férfi válogatott a 19. Eb-döntőjére készülhet.

(Borítókép: Märcz Tamás a magyar válogatott szövetségi kapitánya (j) Nagy Viktor kapus (háttal) és Mátéfalvy Csaba kapusedző (b) a mérkőzés után - fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)