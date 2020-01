A vártnál nehezebb meccsen, döcögős első két negyed után, nagyon megpörgetett második félidővel Magyarország 14-10-re verte Oroszországot a budapesti vízilabda-Eb férfi tornájának negyeddöntőjében. Nagyszünetben még csak 6-5-re vezetett a magyar csapat, attól kezdve viszont folyamatosan növelte a tempót a magyar válogatott, és 8-5-re nyerte ezt a két negyedet.

A mieinktől Manhercz és Varga Dénes lőtt 3-3 gólt, az oroszoknál Merkulov és Kiszeljov szerzett szintén 3-3 gólt. Nagy Viktor 44,4 százalékkal védett, 18 lövésből 8-at hárított, az orosz kapus, Sztacenko 22 lövésből védett 8-at, ami 36,4 százalék.

A mieink ellenfele pénteken az elődöntőben Montenegró lesz, miután a negyeddöntőben meglepetésre 10-8-ra legyőzték a világbajnok olaszokat.

A másik ágon a szerb-spanyol negyeddöntőt 6-6 után 10-9-re a spanyolok nyerték, akik a meccsen már 6-4-re vezettek, de az utolsó negyedben nem tudtak gólt lőni. Ez azt jelenti, hogy a címvédő, sorozatban négyszeres Eb-győztes szerbek még érmet sem szereznek, nagy világversenyen 2013 óta nem szerepeltek ilyen rosszul, akkor világbajnoki 7. helyen zártak. (Az utolsó negyeddöntő, a horvát-görög meccs a magyar-orosz után lesz.)

I. negyed

A ráúszást az oroszok nyerik, ők kezdhetik az első támadást. Az első támadásuk lövéssel és Nagy Viktor-védéssel zárult, a visszaúszásnál előnybe is kerültünk, de Pohl lövése elhalt a blokkban. A következő orosz támadás megint eredménytelen volt, a visszaúszás után ismét előnybe kerültünk, és bár az lejárt, Zalánki Gergő már egyenlő létszámban betalált, az volt a 11. gólja az Eb-n. 1-0.

Az oroszok akciógólból, 6 méteren túli lövéssel egyenlítettek - ez az egyetlen mutató az Eb-n, amiben jobbak nálunk -, Merkulovnak ez volt a 10. Eb-gólja. 1-1.

A következő magyar akcióból Zalánki szép gólt lőtt – volna, ha nem jár le a támadóidő.

Az orosz gólszerző kiállítása után Manhercz talált be, már egyenlő létszámban, ezzel ismét nálunk az előny, 2-1. A következő támadásból Angyal Dániel kettőre növelte az előnyt (3-1), de a következő orosz támadásból Harkov emberelőnyből felhozta 3-2-re a meccset.

A negyed utolsó percében kapufát lőttünk (Hosnyánszky), emberelőnyben is voltunk, de gólt nem sikerült szerezni, Sztacenko néhány nagy védésének is köszönhetően, így maradt a 3-2-es állás a kisszünetre. A mieink 50, az oroszok 40 százalékos hatékonysággal lőttek az első 8 percben, a centerjátékunkat viszont nagyon határozottan semlegesítették az orosz bekkek.

II. negyed

Az első támadást most viszont mi vezethettük, mivel Zalánki megnyerte ráúszást.

Gól viszont csak 2 perc 10 másodperc után született, addig egy kihagyott emberelőnyünk volt, illetve mindkét kapus határozottan irányította a védelmet. Ekkor Vámos szerezte a negyedik gólt egy távoli bombából, 4-2.

Egy újabb kihagyott magyar előny után (Pohl lövés helyett a támadóidő lejártakor passzolt) emberhátrányba kerültünk (Pohlt küldték ki), az előnyből Merkulov meglőtte mai második gólját, 4-3.

A negyed közepétől az oroszok előrébb tolták a védekezésüket, és mivel a centerjátékunkat továbbra is semlegesítették, több akciónk is gól nélkül zárult, míg a kapunk előtt Gyerevjankin kihasználva Manhercz hibáját egyenlített, 4-4.

A második negyed harmadik magyar előnyét viszont már sikerült Zalánkinak kihasználnia (ő ezzel szintén kétgólos), amivel ismét nálunk az előny: 5-4. Sőt, miután a gól utáni orosz támadásnál Nagy Viktor nagyot védett, a kontrából Vámos ismét kettőre növelte az előnyt, 6-4, és neki is a mai második gólja ez.

55 másodperccel a nagyszünet előtt Jansik kiállítása miatt emberhátrányba kerültünk. Az oroszok kikérték az idejüket, és Nagajev szépített is, 6-5. Az utolsó pillanatokra mi is előnybe kerültünk, Erdélyi viszont az utolsó másodpercben kapufát lőtt.

III. negyed

Manhercz Krisztián megszerezte a labdát a ráúszásnál, és Hárairól előnybe is kerültünk. A fórt másodpercek alatt belőtte Varga Dénes, 7-5, ismét két gól az előny.

Aztán az oroszok kihagyták a támadást, a visszaúszásnál hátrányba kerültek, és Manhercz ezt az előnyt is kihasználta (az orosz kapus közreműködésével), 8-5. Ebben a negyedben másfél perc alatt két gólt lőttünk, most először volt három gól a különbség.

De csak 16 másodpercig, a kapott gól utáni orosz akcióból ugyanis Kiszeljov betalált, ezzel 8-6 lett.

Erdélyi Balázs ismét három gólra növelte a magyar előnyt egy orosz kontra (támadáskor, felúszás közben elkövetett szabálytalanság) után, 9-6, majd egy újabb orosz kontrát követően a bírók befújták az első büntetőt, amiből Varga Dénes 10-6-ra növelte az előnyt.

Három perccel a negyed vége előtt Pohlt és Zalánkit is kiállították (mindkettejüknek ez volt a második hibája), a kettős előnyből Asajev szépített, 10-7. Másfél percig egyik csapat sem lőtt gólt, majd Kiszeljov meglőtte saját második, csapata nyolcadik gólját, ezzel ismét két gólra zárkóztak fel, 10-8.

Fotó: Huszti István

A kapott gól utáni akcióból büntetőt kapott a magyar csapat, de Varga lövését sarokdobásra védte Sztacenko, majd egy kipattanóból Zalánki közeli húzását is, így az eredmény a szünetig nem változott. Az oroszok egyszer sem vezettek a három negyed alatt, de már pontosabban lőnek (47% a 45-tel szemben).

IV. negyed

Az utolsó ráúszást is megnyertük, ismét Manhercz hozta el, és az első támadásból ismét előnybe kerültünk, Szucskov ezzel ki is pontozódott. Az előnyt egy remek Manhercz-passz után Hárai lőtte be, végre középről, centerposztról is sikerült gólt szerezni, ezzel 11-8.

A következő akciónál már nem passzolt, hanem lőtt Manhercz, ez is bement, ma három lövésből három gól a mutatója, és ismét négy gól a különbség, 12-8.

A következő orosz akciót az eddig két gólt szerző Merkulov zárta lövéssel, de Nagy Viktor védett, majd szöglet után ismét Merkulov lőtt, kapufát.

Az ellenakcióból magyar előny és időkérés született 5:49-cel a meccs vége előtt. Märcz Tamás szövetségi kapitány azt mondta, hogy "játsszuk ki a 13-ast" – ami azt jelentette, hogy Varga Dénes lőjön, lőtt is, gólt. 13-8, az eddigi legnagyobb, ötgólos különbség, és már Varga is háromgólos.

Négy perccel a vége előtt Pohl pontozódott ki, a támadóidő lejárta előtt egy másodperccel Merkulov is meglőtte harmadik gólját, 13-9.

Az utolsó három percben a magyar csapat már nem erőltette azt, hogy gyorsan, lövéssel fejezze be az akcióit, és szerencsére Nagy Viktor egymás után több nagy védéssel gondoskodott arról, hogy ne is kapjunk gólt.

Szűk másfél perccel a vége előtt Mezeit állították ki, ebből az oroszok kikérték második idejüket is, és Kiszeljov mai harmadik góljával 13-10-re feljöttek.

A másik oldalon a szükségcenterként játszó Angyal Dániel lőtte meg mai második gólját, 14-10. Ez egyben a végeredmény is, a mieink a második két negyedben mutatott játékkal simán elődöntősök.

Az előzmények

Visszatérve a mi meccsünkre: a magyar válogatott csoportgyőztesként egyenes ágon jutott ide. A csoportban a törököket és a máltaiakat simán vertük - utóbbiakat edzőmeccset idéző körülmények között, kapott gól nélkül -, míg az azóta szerbeket kiütő spanyolokkal 11-11-es döntetlent játszottunk.

Az ellenfelünk Szerbia mögött a 2. helyen jutott tovább. Nagyon kiegyensúlyozott volt a csoport, az oroszok is, a mögöttük végzett románok és az utolsó hollandok is 3 pontosak voltak (1 győzelem, 2 vereség). A nyolcaddöntőben az orosz csapat hétfőn a grúzokat 14-13-ra verte, de úgy, hogy az ellenfelük 36 másodperccel a vége lőtt büntetőt hibázott.

A szerdai meccs esélyese a legtöbb mutató és az eddigi Európa-bajnoki forma alapján is a magyar válogatott volt.

Noha Konsztantyin Harkov az egész torna harmadik legeredményesebb játékosa 13 góllal, két, szintén négy meccset játszott spanyol mögött, ő négy mérkőzést játszott eddig. A legeredményesebb magyar Zalánki Gergő, 3 csoportmeccsen lőtt 10 góljával. Emberelőnyös gólokban viszont mi állunk jobban, Zalánki és Erdélyi is 3-3 ilyet lőtt három meccsen, míg tőlük csak Harkov szerzett 3 ilyen gólt. Akciógólokban még jobb a magyar mutató: Varga Dénes és Zalánki 5-5, Manhercz és Pohl 4-4 ilyen gólt lőttek, az oroszoknál senki nem szerzett háromnál több akciógólt.

Fotó: Huszti István

A kapusok védési statisztikáiban is jobbak vagyunk, Nagy Viktor 66,7 százalékkal, Vogel Soma 53,8 százalékkal hárította a lövéseket, míg az orosz Pjotr Fedotov mutatója csak 41,5 százalékos. A mai meccsen viszont nem ő, hanem az eddig egyetlen másodpercet sem védő Vitalij Sztacenko kezdett a kapuban.

A csapatszintű statisztikáink is jobbak a meccs előtt, a 6 méteres lövések kivételével a csoportmeccsek után minden mutatóban az oroszok előtt voltunk. Az oroszok elleni elmúlt tíz meccsből kilencet megnyertünk – a legutóbbit tavaly novemberben a Világligában 14-6-ra –, az egyetlen vereség viszont pont Eb-n volt, 2018-ban a 7. helyért játszott meccset buktuk el 9-8-ra.

A mérkőzés játékvezetője a lengyel Radoslaw Korzyna és az izraeli Matan Schwartz volt.