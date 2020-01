Bíró Attila: Ez emberfeletti győzelem volt

A spanyolok 11-10-re győztek. A kapusuk az utolsó másodpercben védte be őket a döntőbe.

ILYEN FIZIKÁLIS MECCSET EGGYEL KEVESEBB EMBERREL MEGNYERNI, AZ EMBERFELETTI VOLT

– mondta a magyar női pólóválogatott szövetségi kapitánya, Bíró Attila, miután az Európa-bajnokság bronzmeccsén 10-8-ra legyőzték a hollandokat.

Bíró szerint a csapat jól kezdte a mérkőzést, utána viszont a hollandok lángra kaptak, (4-0-s rohammal fejezték be az első negyedet) azonban a magyar válogatott mentálisan olyan erős volt, hogy ma nagyon nehéz lett volna őket legyőzni.

A kapitány úgy látta, hogy a második félidőre szinte tökéletes lett a csapat védekezése, pláne annak fényében, hogy Gurisatti Gréta az elődöntőben elszenvedett ujjtörése miatt nem tudott játszani most, így egy emberrel kevesebbel kellett felvenni a küzdelmet a fizikálisan erős hollandokkal.

Bíró szerint a korábbi világversenyeken, még a megnyert belgrádi Eb-n sem volt olyan egyenletes a játékuk, mint most. „Ez a csapat akár képes lehet veretlenül is megnyerni egy tornát” – véli a kapitány.

A magyar volt a mezőny egyik legfiatalabb kerete ezen az Eb-n, amiben több olyan játékos is helyet kapott, akiknek a mostani volt az első nagy tornájuk. Bíró Rybanska Natasa mai játékát külön is méltatta, aki a harmadik negyedben egy nagyon fontos gólt szerzett. A másfél éve, a barcelonai Európa-bajnokságon elkezdett fiatalítás most kezd beérni a kapitány szerint.

Ugyanakkor a válogatott kerete továbbra is nyitott. Még legalább három, négy játékos számára adott a lehetőség, hogy bekerüljön a csapatba. A jövővel kapcsolatban elmondta, hogy bizakodva készülhetnek majd az olimpiai selejtezőtornára,