Eb-bronzérmes a női pólóválogatott, 10-8-ra verték Hollandiát

Bíró Attila szövetségi kapitány csapata drámai meccsen, egy góllal maradt alul a spanyolokkal szemben az elődöntőben, ami után a 2016-os riói olimpián és a 2018-as Eb-n, majd a 2019-es vb-n megszerzett sorozatos negyedik helyeken javított a válogatott.

I. negyed

A ráúszást a fehér sapkában játszó magyar válogatott nyerte, így az első támadást mi vezethettük. Az első magyar lövést blokkolták a hollandok. A hollandok elrontották az első akciójukat, ami után Parkes megúszott, a hollandok csak szabálytalanul tudták őt megállítani. A megítélt ötméterest aztán Keszthelyi magabiztosan lőtte be. 1-0 A hollandok a harmadik akciójukat már góllal fejezték be, Van Der Sloot lőtt Gangl kapujába. 1-1

A fordulás utána magyar csapat ismét vezetést szerzett, Szilágyi Dorottya lőtt gólt emberelőnyben. 2-1 A másik oldalon Gangl védte Sleeking lövését, ami után Keszthelyi megint gólt lőtt. 3-1 A kétgólos előny sajnos nem tartott sokáig, a hollandok egy percen belül két gólt is szereztek, előbb Van De Kaarts, majd Megens talált a magyar kapuba. 3-3

A gyorsan bekapott gólok megzavarták a magyar csapatot, a több elrontott támadást is góllal büntettek a hollandok. Emberfórban megint Megens, utána pedig Sleeking talált a kapuba. 3-5

A negyed végén már sikerült kivédekezni a holland helyzeteket, így a 4-0-s hajrájuknak köszönhetően 3-5-re vezetnek a hollandok.

II. negyed

A ráúszást megint mi nyertük, viszont az első akcióból nem sikerült gól szerezni. Szerencsére a fordulás után a hollandoknak sem. A túl hosszú magyar gólcsendet végül Szilágyi Dorottya törte meg, aki ötméteresből volt eredményes. 4-5

Sikerült megállítania holland támadást, a centerük csak a kapu mellé tudott csavarni. Utána a magyar támadás végén nem sikerült az egyenlítés. A következő holland támadásnál Gangl óriást védett, a lelátón még a holland szurkolóik is csak a fejüket fogták. Percekig videózták az esetet, de nem volt bent a labda, így újra a hollandok támadhattak, Gangl azonban újra védte a lövésüket.

A második negyed eddig a védekezésről szólt, a támadásokba mindkét oldalon hibák csúsztak. Két perccel a negyed vége előtt Megens lövését a felső sarokból tolta ki Gangl.

A holland válogatott túl erős ahhoz, hogy nulla gólon lehetett volna tartani őket nyolc percen át, 1 perc 41 másodperccel a nagyszünet előtt Nomi Stomphorst belőtte a fórt. 4-6 A hollandok ezután gyorsan labdát szerzetek, ami után Dagmar Genee a hetedik góljukat is megszerezte. 4-7 Ahhoz, hogy ezt a negyedet ne a hollandok nyerjék, némi szerencse is kellett, Garda Krisztina lövését Willemsz kivédte, de a kipattanót Parkes Rebecca a kapuba tuszkolta. 5-7

III. negyed

Az első akciót a magyar válogatott vezette, eredménytelenül. A hollandok az első akciójuk végén kapufát lőttek. A háromgólos holland előnyt Iris Wolves állította vissza egy centerezés után. 5-8 A magyar gólt is egy centerjáték hozta össze, Pakest legalább ketten próbálták lenyomni, de így is a kapuba tudta csavarni a labdát. 6-8

A magyar védekezést kezdett összeállni, több nagy blokk is jött egymás után, ami a közönség hangját is meghozta. Rybanska Natasának sikerült megúsznia, és a végén be is lőtte a nagyon fontos ziccert. 7-8 A hollandok kezdtek elbizonytalanodni a magyar kapu előtt, megállt a támadójátékuk, ami nagy lökést adott a magyar csapatnak.

Olyannyira, hogy Leimeter Dóra egy távoli, pattintott góllal ki is egyenlített. 8-8 A holland kapitány időt is kért, hogy fékezze a magyar hengert. A hollandok aztán szépen kijátszották a támadásukat, de a centerük lövését a kapuban lévő magyar védők blokkolták.

22 másodperccel a harmadik negyed vége előtt aztán Bíró Attila kért időt, a vezetését támadhatott a magyar csapat, amit nem is tudtak levédekezni a hollandok. Leimeter újra bombagólt vágott. 9-8

IV. negyed

A hollandok hozták el a labdát a kritikus fontosságú negyedik negyed elején, de a remek magyar védekezésnek köszönhetően nem tudtak ebből előnyhöz jutni és egyenlíteni, igaz, Bíró Attila csapata sem tudta kettőre növelni az előnyt.

A negyed feléig egy holland kapufa volt a legveszélyesebb dobás, majd rögtön az utolsó négy percbe érve Illés Anna okozott zavart a holland kapu előtt, de a végül videóbíró segítségével visszanézett dobás nem jutott át a gólvonalon, még időben kiütötték. Ez viszont nem volt gond, a tökéletes védekezés mellett a hollandok sokszor lőni sem tudtak. Illés viszont 1:50-nel a vége előtt már betalált, 10-8-ra növelve a magyar előnyt a hajrára.

A hollandok a legvégén egy időkérés után még a kapust is előreküldték, hátha így sikerül 20 másodperc alatt valahogy két kétségbeesett akcióval kiegyenlítsenek, de erre semmi esélyük nem volt, még a szépítés sem sikerült,

így Bíró Attila csapata bronzéremmel fejezte be a budapesti Európa-bajnokságot.

Előzmények

A holland válogatott hasonló utat járt be az Eb-n, mint a magyar. A csoportjukat hibátlan mérleggel nyerték, majd egy könnyű negyeddöntős meccs után az elődöntőben az oroszok szétlövésben nyertek ellenük.

A magyar és a holland válogatott egymás elleni mérlege igen kiegyenlített az Eb-ken, egy döntetlen mellet 8 magyar, és 7 holland siker született. A legemlékezetesebb magyar-holland-meccsek az 1991-es és a 2016-os Európa-bajnokság döntői voltak, előbbit 11-8-ra, utóbbit 9-7-re a nyerte a magyar válogatott.

Ugyanakkor a mostani lesz az első alkalom, hogy a két válogatott a bronzmeccsen találkozik egymással. A magyar csapatnak ez lesz a nyolcadik bronzmeccse az Eb-k történetében, az eddigiekből ötöt nyertek meg, és csak kettőt veszítettek el. Legutóbb 2014-ben, a margitszigeti Eb-n lett bronzérmes a magyar női pólóválogatott.

Az Eb-n a magyar válogatott lőtte a második legtöbb gólt, 229 lövési kísérletből 120 lett gól, ami 52,4 százalékos hatékonyság. A hollandok 112 gólja a harmadik legtöbb a tornán, a lövési hatékonyságuk 49,3 százalékos. A hollandok védekezése kiemelkedő, mindössze 26 gólt kaptak a tornán, a magyar válogatott 40 gólt kapott eddig. Az Eb góllövőlistáját Keszthelyi Rita vezeti 26 góllal. A második legeredményesebb magyar játékos a 14 gólos Gurisatti Gréta, akinek az elődöntőben eltört az ujja, és kérdéses a játéka a bronzmeccsen.

(Borítókép: Huszti István / Index)