Vogel Soma ellen nincs esély a büntetőpárbajban

A spanyolok 11-10-re győztek. A kapusuk az utolsó másodpercben védte be őket a döntőbe.

Hat évvel ezelőtt a magyar ifjúsági vízilabda-válogatott megnyerte az isztambuli ifjúsági világbajnokságot, a döntőben a spanyolokat győzték le szétlövések után. Akkor Vogel Soma az első spanyol büntetőt fogta meg, amivel megalapozott a sikernek. A történelem most szinte ismételte önmagát, a felnőttek Európa-bajnokságán Vogel Soma újra büntetőt fogott a spanyolok elleni döntőben. Ennek a védésnek köszönhetően a magyar válogatott huszonegy év után lett ismét Európa-bajnok.

Az akkori ifi válogatottnak az a Manhercz Krisztián is a tagja volt, aki most két fontos gólt is szerzett, és a döntő egyik legjobb magyar játékosa volt. Ugyanakkor az egész tornán nyújtott teljesítményével nem volt maradéktalanul elégedett. Szerinte ez a siker mind a 13 játékos érdeme.

Nagy Viktor ma is parádésan védett, és hát Vogel Soma megint bebizonyította, hogy a büntetőpárbajban nincs esély ellene

– mondta Manhercz, aki szerint a 2017-es vb-ezüst után kijárt már a magyar szurkolóknak, hogy láthassanak egy ilyen győzelmet.

Nagy Viktor remek döntőbeli teljesítménye annak fényében még elképesztőbb, hogy elmondta, hogy a döntő előtti éjszaka nem volt túl jól, elkapott valamilyen betegséget, és alig aludt valamit.

„Nagybetűs csapatként játszottunk, és megérdemelten nyertünk. Az a munka amiért hetek, sőt már hosszú évek óta dolgozunk, az most egy picit beért. Úgy gondolom igenis bejelentkeztünk a nyárra”

– mondta Erdélyi Balázs, utalva a közelgő tokiói olimpiára, majd hozzátette, hogy arra is ugyanolyan alázatosan és keményen kell majd felkészülniük, mint az Eb-re.

Angyal Dániel szerint az egész torna alatt fantasztikusan játszottak, a döntőben pedig sikerült feltenniük az „i”-re a pontot. A spanyolokról elmondta, hogy már évek óta nagyon magas színvonalon játszanak, amit most is hoztak.

Egy döntő az ilyen, aki eggyel kevesebbet hibázik, az nyer a végén

– mondta Angyal, akire elsősorban a védekezésben számít Märcz Tamás kapitány, de olykor a támadásokból is kiveszi a részét. Ahogy tette ezt most is, a második magyar gólt szerezte, amivel a majdnem egy negyed óta tartó magyar gólcsendet szakította meg. Az ő gólja után kezdett felpörögni a csapat.

Zalánki Gergő valódi idegőrlő meccsként élte meg a döntőt, a spanyolok az elején elhúztak, ami után sikerült visszajönni, majd fordítani is, de az ellenfél végig tapadni tudott rájuk. Emiatt a magyar csapat a négy negyed alatt egy pillanatra sem tudott megnyugodni. Elmondta, hogy a döntő előtt azért gyakorolgatták a büntetőket is, de igazán talán nem számítottak ilyen végjátékra.

Az ötödik magyar büntetőt Zalánki lőtte be, ami előtt a szerencsétlen öngóljára gondolt. Mint mondta, nem gyakran csinál ilyesmit, és próbálta is elhessegetni ezt a gondolatot. A helyzetét az sem könnyítette meg, hogy a spanyolok pont előtte cseréltek kapust, és hirtelen nem tudta, hogy Lorrio Bejar mit fog majd csinálni. Mindezek ellenére sikerült a kapuba találnia, ami Vogel védése után a győztes gól is lett.